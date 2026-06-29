29 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

29 июня в России отмечают День кораблестроителя и День партизан и подпольщиков, а в мире — Международный день тропиков. Сегодня в Барселоне стартует знаменитый фестиваль «Грек». Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 29 июня, что произошло в этот день в истории и кто из звестных людей родился — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 29 июня

* День партизан и подпольщиков в России

Памятную дату приурочили к 29 июня 1941 года, когда Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) выпустили директиву о создании партизанских отрядов. В годы Великой Отечественной войны именно партизанское движение стало одной из главных форм сопротивления на оккупированных территориях. За мужество и героизм более 311 тысяч партизан наградили орденами и медалями, а 248 человек получили звание Героя Советского Союза.

* День кораблестроителя в России

Профессиональный праздник объединяет инженеров, конструкторов, рабочих верфей и всех, кто строит и ремонтирует суда. Его отмечают в память о событии 1667 года, когда по указу царя Алексея Михайловича начали строить первый российский военный корабль — фрегат «Орел». Сегодня в стране работает более тысячи судостроительных предприятий, а крупнейшие центры отрасли находятся в Санкт-Петербурге, Северодвинске, Нижнем Новгороде и Калининградской области.

На судостроительном предприятии Виталий Аньков/РИА Новости

* День учреждения Фонда Нобеля

29 июня 1900 года в Стокгольме учредили Фонд Нобеля. Согласно завещанию изобретателя динамита Альфреда Нобеля, доходы фонда ежегодно направляют на премии тем, кто принес наибольшую пользу человечеству. Сегодня награды присуждают за достижения в области физики, химии, медицины, литературы и за вклад в укрепление мира.

* Всемирный день борьбы со склеродермией

Эта дата посвящена людям, живущим со склеродермией — редким аутоиммунным заболеванием, которое поражает соединительную ткань и внутренние органы. Распознать болезнь непросто: ее проявления варьируются от боли в суставах и мышечной слабости до поражения легких, почек и сердца. Почему иммунная система дает такой сбой, медицина до сих пор точно не знает. Склеродермия встречается примерно у одного человека из 10 тысяч, а памятная дата напоминает о важности ранней диагностики и поддержки пациентов.

Международный день тропиков

Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 году. Дату выбрали в честь дня презентации первого доклада «Состояние тропиков», которая состоялась 29 июня 2014 года. Его представила нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи, а авторами документа стали 12 научно-исследовательских институтов.

На тропические регионы приходится около 40% поверхности Земли, при этом здесь обитает более 80% всех биологических видов. Сегодня тропики сталкиваются с изменением климата, вырубкой лесов и нехваткой пресной воды. Памятная дата напоминает о необходимости сообща искать решения этих проблем.

Необычные праздники 29 июня • День фотоаппарата. Праздник в честь изобретения Луи Дагера. В 1839 году он впервые показал миру, как останавливать время. • День вафельницы. Повод достать старый прибор и устроить хрустящий завтрак. Первая электрическая вафельница появилась в США в начале XX века.

Что отмечают 29 июня в других странах

* Фестиваль «Грек» — Барселона. Дата открытия фестиваля меняется каждый год, а в 2026 году он стартует 29 июня. Это крупнейший летний фестиваль Барселоны, посвященный театру, музыке и танцу. Впервые его провели в 1976 году в античном амфитеатре на горе Монтжуик. Сегодня фестиваль собирает артистов со всего мира, проходит сразу на нескольких городских площадках и длится около месяца. Часть мероприятий можно посетить бесплатно под открытым небом.

* День независимости — Сейшельские острова. 29 июня 1976 года Сейшельские Острова обрели независимость от Великобритании. В состав нового государства вошли остров Альдабра, группа островов Фаркуар и остров Дерош.

* День памяти азатамартиков — Армения. Памятную дату посвятили без вести пропавшим участникам Карабахской войны начала 1990-х годов. Она связана с событиями 29 июня 1992 года, когда пропали 80 армянских воинов-ополченцев — азатамартиков. В этот день в Армении проходят церемонии памяти и возложение цветов.

Религиозные праздники 29 июня

* День памяти преподобного Моисея Оптинского

Православная церковь вспоминает преподобного Моисея Оптинского — одного из самых почитаемых старцев Оптиной пустыни. В XIX веке он возглавлял монастырь и многое сделал для его развития: при нем обитель не только преобразилась внешне, но и стала одним из главных духовных центров России.

Именно при Моисее в Оптиной пустыни начало развиваться старчество — в монастырский скит приехал старец Лев. Сам Моисей вел строгую подвижническую жизнь, много молился и постился, но при этом отличался добротой, терпением и снисходительностью к людям.

* День памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского

В этот день православная церковь чтит память святителя Тихона, епископа Амафунтского. Он родился на Кипре, с детства воспитывался в христианской семье и изучал Священное Писание. Уже в юности, согласно церковному преданию, Тихон прославился даром чудотворения, а позже его избрали епископом.

Святитель посвятил жизнь борьбе с язычеством: разрушал капища, строил храмы и проповедовал христианство. Современники вспоминали его как доброго и отзывчивого пастыря, к которому каждый мог обратиться за советом и помощью. По преданию, святитель заранее знал о своей кончине и мирно отошел ко Господу в 425 году.

* День святых Петра и Павла у католиков

Католическая церковь в этот день чествует апостолов Петра и Павла. Петр, чье имя переводится как «камень», стал первым учеником, которого призвал Христос. По преданию, именно ему Иисус доверил ключи от Царства Небесного и власть отпускать грехи, а после сошествия Святого Духа Петр стал первым епископом Рима.

Апостол Павел не входил в число 12 учеников Христа, однако сыграл огромную роль в распространении христианства. Он проповедовал среди язычников, написал 14 посланий, вошедших в Новый Завет, а его богословские труды во многом определили развитие христианского учения.

Эль Греко «Апостолы Петр и Павел» Wikimedia Commons

Народные праздники 29 июня

* Тихон Тихий

В народном календаре этот день называли Тихоном Тихим. По поверьям, к концу июня птицы начинают петь реже, а солнце словно замедляет свой путь по небу. Отсюда и поговорка: «На Тихона солнце идет тихо». Любопытно, что современные астрономы действительно отмечают: к концу июня Земля немного снижает скорость движения по орбите.

В этот день верующие молились святителю Тихону, прося облегчить зубную боль и избавить от других недугов. Сохранилась и особая молитва: «Святой Тихон, утиши, Господи, болезни и всякие недуги зубные».

Именины 29 июня

* Ефим;

* Тихон;

* Петр;

* Михаил;

* Моисей;

* Константин.

Приметы: что можно и нельзя делать 29 июня

Приметы о погоде

Играют воробьи — к теплу;

Воды в реке стало больше — к ясной погоде, меньше — к дождю;

Вороны повернулись клювами в одну сторону — жди сильного ветра.

M. Lawrecki/Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать 29 июня

* Полоть грядки — сорняки больше не вырастут.

* Умываться росой — к красоте и здоровью.

* Собирать целебные травы — в этот день они особенно сильны.

Что нельзя делать 29 июня

* Громко петь и кричать — к беде.

* Ссориться — конфликт затянется.

* Рубить деревья — к болезням.

* Начинать новые дела — к неудаче.

Лунный календарь 29 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 14-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке Козерога.

С точки зрения астрологии день считается благоприятным для новых начинаний. Астрологи полагают, что это удачное время для продвижения своих идей: они могут найти поддержку у окружающих. При этом любые важные решения советуют принимать только после тщательного обдумывания, поскольку начатое в этот день дело способно привести как к успеху, так и к неудаче. Благоприятным считается и укрепление отношений с близкими.

По мнению астрологов, Луна в Козероге не слишком подходит для общения с представителями государственных органов. В финансовых вопросах возможны задержки и потери, зато сделки с недвижимостью и организационные дела пройдут без серьезных сложностей. Также считается, что в этот день эмоции могут преобладать над разумом, удачные события сменяться неудачами, а даже близкие друзья способны разочаровать.

29 июня под знаком Рака рождаются люди, которым астрологи приписывают чувствительность, заботливость и глубокую привязанность к дому и семье.

Какие исторические события произошли 29 июня

* 1916 год — самолет Boeing выполнил первый полет.

* 1922 год — Федор Шаляпин отправился на зарубежные гастроли и больше не вернулся в Россию.

* 1925 год — американский химик Марвин Пипкин подал заявку на патент лампочки с матовым покрытием.

* 1956 год — Мэрилин Монро вышла замуж за писателя Артура Миллера; их брак продлился пять лет.

* 1960 год — в Лондоне открылся телевизионный центр «Би-би-си».

* 1973 год — первый энергоблок Кольской АЭС, первой атомной станции за Северным полярным кругом, подключили к электросети.

* 2007 год — Apple начала продажи первого iPhone в США.

Стив Джобс демонстрирует публике самый первый iPhone, 2007 год Paul Sakuma/AP

Кто родился 29 июня

* В 1849 году родился Сергей Витте — государственный деятель Российской империи, министр путей сообщения, министр финансов и председатель Совета министров.

* В 1900 году родился Антуан де Сент-Экзюпери — французский писатель и летчик, автор «Маленького принца».

* В 1936 году родился Резо Габриадзе — сценарист фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза», создатель знаменитого Театра марионеток в Тбилиси.

* В 1972 году родилась Саманта Смит — американская школьница, ставшая символом потепления в советско-американских отношениях. В июле 1983 года она вместе с родителями приехала в СССР после письма Юрию Андропову. В 1985 году Саманта погибла в авиакатастрофе в США.

Саманта Смит в лагере «Артек» с пионерами, июль 1983 года Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Кто скончался 29 июня • В 1861 году скончалась Елизавета Алексеевна — российская императрица, жена Александра I. • В 1913 году скончался Иван Забелин — выдающийся русский историк и археолог. • В 2010 году скончался Григорий Поженян — советский и российский поэт, прозаик, автор многих популярных песен и киносценариев.

Кто отмечает день рождения 29 июня

* 69 лет исполняется Гурбангулы Бердымухамедову — бывшему президенту Туркменистана, председателю Халк Маслахаты (верхней палаты парламента).

* 62 года исполняется Сосо Павлиашвили — грузинскому и российскому эстрадному певцу.

* 52 года исполняется Сергею Обухову — российскому игроку в хоккей с мячом, чемпиону мира.

* 48 лет исполняется Николь Шерзингер — американской певице, бывшей солистке The Pussycat Dolls.