29 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Что отмечают в России и мире 29 июня
* День партизан и подпольщиков в России
Памятную дату приурочили к 29 июня 1941 года, когда Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) выпустили директиву о создании партизанских отрядов. В годы Великой Отечественной войны именно партизанское движение стало одной из главных форм сопротивления на оккупированных территориях. За мужество и героизм более 311 тысяч партизан наградили орденами и медалями, а 248 человек получили звание Героя Советского Союза.
* День кораблестроителя в России
Профессиональный праздник объединяет инженеров, конструкторов, рабочих верфей и всех, кто строит и ремонтирует суда. Его отмечают в память о событии 1667 года, когда по указу царя Алексея Михайловича начали строить первый российский военный корабль — фрегат «Орел». Сегодня в стране работает более тысячи судостроительных предприятий, а крупнейшие центры отрасли находятся в Санкт-Петербурге, Северодвинске, Нижнем Новгороде и Калининградской области.
* День учреждения Фонда Нобеля
29 июня 1900 года в Стокгольме учредили Фонд Нобеля. Согласно завещанию изобретателя динамита Альфреда Нобеля, доходы фонда ежегодно направляют на премии тем, кто принес наибольшую пользу человечеству. Сегодня награды присуждают за достижения в области физики, химии, медицины, литературы и за вклад в укрепление мира.
* Всемирный день борьбы со склеродермией
Эта дата посвящена людям, живущим со склеродермией — редким аутоиммунным заболеванием, которое поражает соединительную ткань и внутренние органы. Распознать болезнь непросто: ее проявления варьируются от боли в суставах и мышечной слабости до поражения легких, почек и сердца. Почему иммунная система дает такой сбой, медицина до сих пор точно не знает. Склеродермия встречается примерно у одного человека из 10 тысяч, а памятная дата напоминает о важности ранней диагностики и поддержки пациентов.
Международный день тропиков
Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 году. Дату выбрали в честь дня презентации первого доклада «Состояние тропиков», которая состоялась 29 июня 2014 года. Его представила нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи, а авторами документа стали 12 научно-исследовательских институтов.
На тропические регионы приходится около 40% поверхности Земли, при этом здесь обитает более 80% всех биологических видов. Сегодня тропики сталкиваются с изменением климата, вырубкой лесов и нехваткой пресной воды. Памятная дата напоминает о необходимости сообща искать решения этих проблем.
• День фотоаппарата. Праздник в честь изобретения Луи Дагера. В 1839 году он впервые показал миру, как останавливать время.
• День вафельницы. Повод достать старый прибор и устроить хрустящий завтрак. Первая электрическая вафельница появилась в США в начале XX века.
Что отмечают 29 июня в других странах
* Фестиваль «Грек» — Барселона. Дата открытия фестиваля меняется каждый год, а в 2026 году он стартует 29 июня. Это крупнейший летний фестиваль Барселоны, посвященный театру, музыке и танцу. Впервые его провели в 1976 году в античном амфитеатре на горе Монтжуик. Сегодня фестиваль собирает артистов со всего мира, проходит сразу на нескольких городских площадках и длится около месяца. Часть мероприятий можно посетить бесплатно под открытым небом.
* День независимости — Сейшельские острова. 29 июня 1976 года Сейшельские Острова обрели независимость от Великобритании. В состав нового государства вошли остров Альдабра, группа островов Фаркуар и остров Дерош.
* День памяти азатамартиков — Армения. Памятную дату посвятили без вести пропавшим участникам Карабахской войны начала 1990-х годов. Она связана с событиями 29 июня 1992 года, когда пропали 80 армянских воинов-ополченцев — азатамартиков. В этот день в Армении проходят церемонии памяти и возложение цветов.
Религиозные праздники 29 июня
* День памяти преподобного Моисея Оптинского
Православная церковь вспоминает преподобного Моисея Оптинского — одного из самых почитаемых старцев Оптиной пустыни. В XIX веке он возглавлял монастырь и многое сделал для его развития: при нем обитель не только преобразилась внешне, но и стала одним из главных духовных центров России.
Именно при Моисее в Оптиной пустыни начало развиваться старчество — в монастырский скит приехал старец Лев. Сам Моисей вел строгую подвижническую жизнь, много молился и постился, но при этом отличался добротой, терпением и снисходительностью к людям.
* День памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского
В этот день православная церковь чтит память святителя Тихона, епископа Амафунтского. Он родился на Кипре, с детства воспитывался в христианской семье и изучал Священное Писание. Уже в юности, согласно церковному преданию, Тихон прославился даром чудотворения, а позже его избрали епископом.
Святитель посвятил жизнь борьбе с язычеством: разрушал капища, строил храмы и проповедовал христианство. Современники вспоминали его как доброго и отзывчивого пастыря, к которому каждый мог обратиться за советом и помощью. По преданию, святитель заранее знал о своей кончине и мирно отошел ко Господу в 425 году.
* День святых Петра и Павла у католиков
Католическая церковь в этот день чествует апостолов Петра и Павла. Петр, чье имя переводится как «камень», стал первым учеником, которого призвал Христос. По преданию, именно ему Иисус доверил ключи от Царства Небесного и власть отпускать грехи, а после сошествия Святого Духа Петр стал первым епископом Рима.
Апостол Павел не входил в число 12 учеников Христа, однако сыграл огромную роль в распространении христианства. Он проповедовал среди язычников, написал 14 посланий, вошедших в Новый Завет, а его богословские труды во многом определили развитие христианского учения.
Народные праздники 29 июня
* Тихон Тихий
В народном календаре этот день называли Тихоном Тихим. По поверьям, к концу июня птицы начинают петь реже, а солнце словно замедляет свой путь по небу. Отсюда и поговорка: «На Тихона солнце идет тихо». Любопытно, что современные астрономы действительно отмечают: к концу июня Земля немного снижает скорость движения по орбите.
В этот день верующие молились святителю Тихону, прося облегчить зубную боль и избавить от других недугов. Сохранилась и особая молитва: «Святой Тихон, утиши, Господи, болезни и всякие недуги зубные».
Именины 29 июня
* Ефим;
* Тихон;
* Петр;
* Михаил;
* Моисей;
* Константин.
Приметы: что можно и нельзя делать 29 июня
Приметы о погоде
Играют воробьи — к теплу;
Воды в реке стало больше — к ясной погоде, меньше — к дождю;
Вороны повернулись клювами в одну сторону — жди сильного ветра.
Что можно делать 29 июня
* Полоть грядки — сорняки больше не вырастут.
* Умываться росой — к красоте и здоровью.
* Собирать целебные травы — в этот день они особенно сильны.
Что нельзя делать 29 июня
* Громко петь и кричать — к беде.
* Ссориться — конфликт затянется.
* Рубить деревья — к болезням.
* Начинать новые дела — к неудаче.
Лунный календарь 29 июня
Фаза Луны: растущая Луна, 14-й день лунного цикла.
Луна находится в знаке Козерога.
С точки зрения астрологии день считается благоприятным для новых начинаний. Астрологи полагают, что это удачное время для продвижения своих идей: они могут найти поддержку у окружающих. При этом любые важные решения советуют принимать только после тщательного обдумывания, поскольку начатое в этот день дело способно привести как к успеху, так и к неудаче. Благоприятным считается и укрепление отношений с близкими.
По мнению астрологов, Луна в Козероге не слишком подходит для общения с представителями государственных органов. В финансовых вопросах возможны задержки и потери, зато сделки с недвижимостью и организационные дела пройдут без серьезных сложностей. Также считается, что в этот день эмоции могут преобладать над разумом, удачные события сменяться неудачами, а даже близкие друзья способны разочаровать.
29 июня под знаком Рака рождаются люди, которым астрологи приписывают чувствительность, заботливость и глубокую привязанность к дому и семье.
Какие исторические события произошли 29 июня
* 1916 год — самолет Boeing выполнил первый полет.
* 1922 год — Федор Шаляпин отправился на зарубежные гастроли и больше не вернулся в Россию.
* 1925 год — американский химик Марвин Пипкин подал заявку на патент лампочки с матовым покрытием.
* 1956 год — Мэрилин Монро вышла замуж за писателя Артура Миллера; их брак продлился пять лет.
* 1960 год — в Лондоне открылся телевизионный центр «Би-би-си».
* 1973 год — первый энергоблок Кольской АЭС, первой атомной станции за Северным полярным кругом, подключили к электросети.
* 2007 год — Apple начала продажи первого iPhone в США.
Кто родился 29 июня
* В 1849 году родился Сергей Витте — государственный деятель Российской империи, министр путей сообщения, министр финансов и председатель Совета министров.
* В 1900 году родился Антуан де Сент-Экзюпери — французский писатель и летчик, автор «Маленького принца».
* В 1936 году родился Резо Габриадзе — сценарист фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза», создатель знаменитого Театра марионеток в Тбилиси.
* В 1972 году родилась Саманта Смит — американская школьница, ставшая символом потепления в советско-американских отношениях. В июле 1983 года она вместе с родителями приехала в СССР после письма Юрию Андропову. В 1985 году Саманта погибла в авиакатастрофе в США.
• В 1861 году скончалась Елизавета Алексеевна — российская императрица, жена Александра I.
• В 1913 году скончался Иван Забелин — выдающийся русский историк и археолог.
• В 2010 году скончался Григорий Поженян — советский и российский поэт, прозаик, автор многих популярных песен и киносценариев.
Кто отмечает день рождения 29 июня
* 69 лет исполняется Гурбангулы Бердымухамедову — бывшему президенту Туркменистана, председателю Халк Маслахаты (верхней палаты парламента).
* 62 года исполняется Сосо Павлиашвили — грузинскому и российскому эстрадному певцу.
* 52 года исполняется Сергею Обухову — российскому игроку в хоккей с мячом, чемпиону мира.
* 48 лет исполняется Николь Шерзингер — американской певице, бывшей солистке The Pussycat Dolls.