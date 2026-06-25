Найти себя заново. Как участникам СВО помогают освоить новую профессию или открыть свое дело

Возвращение к мирной жизни – это не только адаптация к новым условиям, но и поиск себя в профессии. Одни хотят вернуться к прежней деятельности, другие – освоить новую специальность или открыть собственное дело. Для помощи каждому ветерану создана система поддержки: в кадровых центрах «Работа России» помогают выбрать карьерный путь, найти работу, пройти переобучение или стать самозанятым. Какие возможности есть у участников СВО – в материале «Газеты.Ru».

Больше, чем подбор работы

Чтобы получить помощь в трудоустройстве, участникам СВО достаточно подать заявление на портале «Работа России» или прийти в одноименный кадровый центр. Их открывают по всей стране при поддержке национального проекта «Кадры». По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, более половины участников специальной военной операции, которые обратились в кадровые центры, уже трудоустроены.

Кадровые центры «Работа России» – это не про «подобрать вакансию». Здесь помогают переосмыслить карьеру, пройти обучение и освоить новое, плавно войти в рабочий ритм. Для ветеранов это особенно важно: после возвращения многим приходится не просто искать работу, а заново выстраивать жизнь.

Как это выглядит на деле – видно на примере Татарстана, где для вчерашних бойцов создали комплексную программу сопровождения. По словам специалистов кадрового центра, ветеранам самостоятельно искать работу зачастую бывает сложнее: мешают психологические барьеры, проблемы со здоровьем и в целом непонимание, где найти подходящие варианты.

«Любое успешное трудоустройство – это совпадение ценностей и пожеланий соискателя и работодателя. Мы подбираем такой вариант, чтобы он соответствовал не только образованию, навыкам и состоянию здоровья человека, но и его жизненным установкам», – рассказали «Газете.Ru» в кадровом центре «Работа России» Республики Татарстан.

«Я готов приносить пользу»

После возвращения домой ветеран СВО Ильдар Ямалетдинов не смог сам найти работу. Работодатели предъявляли много требований, но не всегда предлагали подходящие условия труда.

Участник СВО Ильдар Ямалетдинов освоил востребованную профессию Кадровые центры «Работа России»

После безуспешного поиска ветеран обратился в кадровый центр «Работа России» в Зеленодольском районе. Персональный карьерный консультант вник в ситуацию и подобрал наиболее подходящие варианты трудоустройства с учетом опыта, состояния здоровья и пожеланий, а затем организовал встречи с работодателями.

В результате Ильдар получил предложение от компании по металлообработке «Полюс» и устроился оператором станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Сегодня он работает на производстве и строит планы.

«После возвращения было много вопросов – куда идти, чем заниматься? Тем более у меня инвалидность. Кадровый центр помог сориентироваться. Немного переживал перед собеседованием, но при поддержке карьерного консультанта все получилось – меня взяли. Я готов работать и приносить пользу», – рассказал Ильдар.

Новая работа помогла ему не только вернуться к труду, но и быстрее адаптироваться к мирной жизни. Мужчина уже нашел взаимопонимание с коллегами, руководство разделяет его стремление развиваться – Ильдар планирует повысить квалификацию и получить новый разряд. Поможет ему в этом кадровый центр «Работа России».

Бизнес-поддержка

Для тех, кто хочет открыть свое дело, предусмотрены инструменты поддержки. В частности, по национальному проекту «Кадры» участники СВО могут получить финансовую помощь на развитие предпринимательской деятельности. Каждый регион самостоятельно определяет ее размер. Например, в Татарстане до недавнего времени она составляла 145,1 тыс. рублей, а с мая увеличилась до 250 тыс. рублей.

Важную роль в развитии бизнес-идей играют цифровые сервисы. В Татарстане для участников СВО запустили сервис «Содействие предпринимательской деятельности» – он помогает начинающим предпринимателям встать на ноги.

Кадровые центры «Работа России»

Еще один вид поддержки – социальный контракт. С этого года ветераны СВО могут заключить его без требований к доходам и получить на запуск бизнеса до 350 тыс. рублей.

«Главное – не бояться начинать новое»

Ветеран СВО Рамиль Нуриязданов из Арского района Республики Татарстан решил реализовать свою бизнес-идею. Сегодня 30-летний мужчина занимается монтажом кровли и сборкой металлоконструкций.

Рамиль работал на заводе, а затем добровольцем отправился в зону специальной военной операции. После возвращения задумался об открытии своего дела, а за помощью обратился в кадровый центр «Работа России» в своем районе. Вместе со специалистами он проработал идею, подготовил и успешно защитил бизнес-план. Уже через несколько недель Рамиль зарегистрировался как самозанятый и получил финансовую поддержку.

Полученные по нацпроекту «Кадры» 145,1 тыс. рублей, а также собственные накопления предприниматель направил на покупку оборудования и материалов. Это позволило начать работу почти сразу после регистрации и быстро найти первых заказчиков.

«Главное – заниматься тем, что действительно интересно, не бояться начинать новое и уверенно идти к своей цели. Очень важно ценить клиентов и качественно выполнять работу», – считает Рамиль Нуриязданов.

По его словам, направление оказалось востребованным: спрос на услуги по монтажу кровли и сборке металлоконструкций высокий, а хорошее оборудование позволяет выполнять заказы быстро и качественно.

«Когда интерес к работе сочетается с возможностью достойно зарабатывать, развиваться намного проще. Я благодарен специалистам кадрового центра за поддержку! Благодаря полученной помощи я приобрел необходимое оборудование и уверенно начал свое дело», – сообщил предприниматель.

«Теперь я сам ищу работников»

Заняться предпринимательством решил еще один житель Татарстана – ветеран СВО Булат Хабибуллин. В январе он обратился в кадровый центр «Работа России» в Тетюшском районе за помощью в запуске собственного дела.

Ветеран спецоперации Булат Хабибуллин стал предпринимателем Кадровые центры «Работа России»

Булат выбрал направление, которое хорошо знает и считает перспективным, – производство деревянных строительных конструкций и других столярных изделий. Однако для старта бизнеса одной только идеи недостаточно: необходимо просчитать расходы, оценить перспективы проекта и подготовить пакет документов для получения поддержки.

Специалисты кадрового центра предложили ветерану заключить социальный контракт на открытие своего дела. Вместе с консультантом Булат проработал концепцию будущего предприятия, сформировал финансовую модель и подготовил бизнес-план, который успешно защитил перед специальной комиссией.

Через два месяца после первого обращения в кадровый центр мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и приступил к работе, имея на старте 350 тыс. руб. от государства.

«Мы сопровождаем человека на каждом этапе – от идеи до первых результатов. Важно, что такие проекты не только помогают человеку реализовать себя, но и создают новые рабочие места», – рассказал руководитель кадрового центра «Работа России» Республики Татарстан Тимур Муллин.

Сегодня предприниматель развивает свое производство и сотрудничает с кадровым центром, но уже в новом качестве – как работодатель: участвует в ярмарках трудоустройства и подбирает работников, в том числе людей, вернувшихся с СВО.

Таким образом, ветеран, которому помог кадровый центр, теперь сам стал проводником в профессиональное будущее.