Джулиан Ассанж на свободе. Основатель WikiLeaks пошел на сделку с властями США Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы и летит в Австралию. Он согласился признать себя виновным по одному из пунктов обвинения, а власти США за это отказались требовать его экстрадиции. Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора, а затем содержался в тюрьме близ Лондона, обвиняли в одной из крупнейших утечек и публикации секретных документов в истории Америки.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в родную Австралию, сообщил аккаунт WikiLeaks в социальной сети Х. Высокий суд Лондона 24 июня отпустил Ассанжа под залог из тюрьмы строго режима Белмарш, где он провел 1901 день, пока пытался опротестовать решение об экстрадиции в США.

На видео, которое сопровождает публикацию, Ассанж держит в руках лист бумаги и ручку, а на следующем кадре он в лондонском аэропорту Станстед поднимается по трапу в самолет.

Его жена Стелла Ассанж после новости о выходе мужа на свободу поблагодарила всех причастных. «Джулиан свободен!!!! Словами не могу выразить нашу огромнейшую благодарность вам — да, вам, кто годами действовал, чтобы это сбылось. Спасибо. Спасибо. Спасибо», — написала она в X.

«После более чем пяти лет в камере размером два на три метра, изолированный 23 часа в сутки, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и их детьми, которые знали своего отца только из-за решетки», — говорится в сообщении WikiLeaks.

Освобождение Ассанжа – «результат глобальной кампании», в которой приняли участие борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры всего политического спектра, вплоть до ООН, добавили в WikiLeaks.

Незадолго до новости об освобождении Ассанжа в американских СМИ появилась информация о готовящейся сделке основателя WikiLeaks с Минюстом США. Сообщалось о готовности Ассанжа частично признать вину в обмен на наказание в виде уже отбытого 5-летнего срока. Представители Минюста ранее сообщили суду, что ожидают признания Ассанжем вины «в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся вопросов национальной обороны Соединенных Штатов» .

Предполагается, что 26 июня суд на Северных Марианских островах (территория США на востоке Тихого океана вблизи Филиппин) вынесет решение о тюремном сроке на пять лет и два месяца — столько он уже провел за решеткой в Лондоне. В WikiLeaks отметили, что формально сделка еще не завершена.

В чем обвиняют Ассанжа

Джулиана Ассанжа обвиняют в одной из крупнейших утечек и публикаций секретной информации в истории Америки, которая случилась во время первого срока президентства Барака Обамы.

По данным властей, начиная с конца 2009 года Ассанж вступил в сговор с аналитиком военной разведки Челси Мэннингом. Используя свой веб-сайт WikiLeaks, Ассанж раскрыл десятки тысяч отчетов о деятельности, связанной с войной в Афганистане, сотни тысяч отчетов о войне в Ираке, сотни тысяч телеграмм Госдепартамента и кратких отчетов об оценке узников Гуантанамо. Ассанжу грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину.

WikiLeaks также опубликовал взломанные электронные письма Национального комитета Демократической партии, которые повлияли на президентскую гонку 2016 года. Тогда во вмешательстве в американские выборы спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Россию, однако Дональд Трамп отрицал эти обвинения.

close 100% Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском автомобиле после ареста в посольстве Эквадора в Лондоне, 11 апреля 2019 года Henry Nicholls/Reuters

С 2012 по 2019 год основатель Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил основателя WikiLeaks права на политическое убежище, его арестовали и отправили в тюрьму в Великобритании. Английский суд разрешил его экстрадицию в США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию. Сообщалось об ухудшении здоровья Ассанжа на фоне пребывания в заключении.