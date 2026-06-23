24 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

24 июня в России вспоминают первый Парад Победы, в мире чествуют женщин-дипломатов, а в Чувашии отмечают День республики. В Шотландии в этот день празднуют годовщину победы над английским войском в битве при Баннокберне. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 24 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 24 июня

* День Парада Победы 1945 года

24 июня 1945 года на Красной площади прошел первый Парад Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали 35 325 бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота. К подножию мавзолея бросили 200 знамен разгромленных нацистских дивизий — этот момент стал одним из главных символов победы СССР.

Парадом командовал маршал Константин Рокоссовский, а принимал его маршал Георгий Жуков. По Красной площади прошли 1850 единиц военной техники. Организаторы планировали также авиационную программу и гражданскую часть праздника с участием передовиков московских предприятий, однако сильный дождь заставил отказаться от этих планов.

Парад Победы в Москве на Красной площади, 24 июня 1945 года. Принимает парад заместитель верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков Евгений Халдей/РИА Новости

* День Республики Чувашия

Праздник связан с событиями 1920 года, когда из частей Симбирской и Казанской губерний создали Чувашскую автономную область. 24 июня в республике отмечают эту дату и официально отдыхают. В Чебоксарах и других городах проходят концерты, народные гулянья и праздничные мероприятия. Особое место в программе занимает чувашская культура. В этот день устраивают тематические фестивали, выставки народных промыслов и ремесел, выступления фольклорных коллективов и ярмарки, где можно попробовать традиционные блюда чувашской кухни.

* Международный день женщин-дипломатов

Этот праздник ООН учредила в 2022 году, чтобы подчеркнуть вклад женщин в дипломатию и поддержать их равное участие в международной политике. До середины XX века дипломатическая служба считалась преимущественно мужской сферой. При этом первая в мире женщина-посол была назначена в 1920-х годах, когда Александра Коллонтай возглавила дипмиссию СССР в Норвегии.

Сегодня женщины представляют свои страны на переговорах, участвуют в решении глобальных проблем, занимаются вопросами экологии, гуманитарного сотрудничества и мировой безопасности. Тем не менее мужчин в дипломатическом корпусе по-прежнему больше. Поэтому в этот день во многих странах говорят о равных возможностях, справедливом представительстве и роли женщин в международной политике.

Веселые праздники • Международный день феи. В этот день поклонники сказочных персонажей надевают игрушечные крылья и изображают фей из древних сказаний и современных мультфильмов. • Международный день визажиста-гримера. Дата праздника выбрана в память о гримере Баде Уэстморе, который создавал существ для фильмов ужасов. А еще он разработал макияж и прическу для первой куклы Барби. • День разноцветных стекол. Сегодня можно достать с полки калейдоскоп и посмотреть на мир другими глазами!

Что отмечают 24 июня в других странах

День независимости — Шотландия. Праздник приурочен к победе шотландского короля Роберта Брюса над войском английского короля Эдуарда II в битве при Баннокберне 24 июня 1314 года. Хотя позже Шотландия вошла в состав Британской империи и сегодня остается частью Великобритании, жители страны по-прежнему считают эту дату одной из самых важных в своей истории.

Инти Райми (праздник Солнца) — Перу. Инти Райми — ежегодный праздник в Перу, связанный с древней религиозной церемонией инков в честь бога Солнца Инти, которого считали главным божеством этого народа. В Андах его отмечают как наступление Нового года в период зимнего солнцестояния.

Праздник Солнца в Перу Peter Giovannini/Global Look Press

Религиозные праздники 24 июня

* День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы

24 июня православные верующие вспоминают апостола Варфоломея — одного из 12 ближайших учеников Иисуса Христа, уроженца Каны Галилейской. Он проповедовал в Сирии и Малой Азии, а в Армении, согласно преданию, совершил множество чудес и исцелил дочь царя Полимия. В благодарность правитель хотел одарить апостола, однако тот отказался принимать подарки. После этого сам царь, его супруга, дочь и приближенные приняли Крещение.

Брат царя Астиаг, остававшийся язычником, воспринял это враждебно. Вместе со своими сторонниками он приказал казнить апостола. Варфоломея схватили, содрали с него кожу, а затем отсекли голову. Христиане похоронили его останки, позже их перенесли в безопасное место. Сегодня мощи святого находятся в Риме, в базилике на острове Тиберина.

Апостол Варнава родился на Кипре и стал одним из первых последователей христианства. Иисус избрал его в числе 70 учеников. Вместе с апостолом Павлом Варнава долго проповедовал в Малой Азии, а затем вернулся на родной остров. Там он продолжил распространять христианскую веру и обратил ко Христу многих жителей Кипра.

Это вызвало недовольство части иудеев. Они напали на Варнаву и забили его камнями. Апостол погиб на 76-м году жизни.

Почти через 400 лет, согласно церковному преданию, Варнава явился архиепископу Кипра Анфиму и указал место своего погребения. Когда архиепископ вместе с верующими пришел туда, они обнаружили нетленное тело апостола. После этого Кипрская Церковь получила название апостольской.

Народные праздники 24 июня

* Варнава Земляничник

Название праздника связано с земляникой, которая как раз поспевала в лесах к концу июня. День памяти апостола Варнавы приходился на время сбора ягод, поэтому в народе святого считали покровителем земляники.

С этим днем связывали несколько примет и запретов. Считалось, что 24 июня не стоит рвать траву и собирать цветы. Также старались избегать ссор: по поверьям, размолвка между супругами в этот день могла привести к долгому разладу. Кроме того, на Варнаву Земляничника не советовали начинать новые дела и кардинально менять внешность.

Именины 24 июня

* Варнава;

* Варфоломей;

* Ефрем;

* Мария.

Приметы: что можно и что нельзя делать 24 июня

Приметы о погоде

Если стоит туман на воде — будет хороший урожай грибов.

Теплая ночь обещает богатый урожай в огороде.

Гром гремит к хорошему улову.

Утренняя духота сулит непогоду.

Что можно делать 24 июня

* Совершать прогулки, чтобы оздоравливаться.

* Работать в огороде.

* Убираться дома — чистота привлечет благополучие.

* Помириться с теми, с кем ссорился, и забыть обиды.

Что нельзя делать 24 июня

* Собирать траву на засушку — она потеряет целебные свойства.

* Звенеть монетами в карманах — придут финансовые трудности.

* Переезжать — могут прийти неприятности.

* Давать деньги в долг.

* Ругаться, ссориться.

Лунный календарь 24 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 9-й день лунного цикла.

24 июня Луна находится в знаке Скорпиона. Если верить астрологам, день подходит для важных и ответственных решений. Сегодня стоит больше доверять собственным выводам: будет проще сосредоточиться на задаче, оценить разные варианты развития событий и выбрать наиболее подходящее решение.

В первой половине дня могут появиться новые карьерные возможности и выгодные предложения. Однако спешить не стоит. Лучше посвятить время планированию и разработке стратегии. В некоторых вопросах можно прислушаться к мнению коллег и единомышленников.

Астрологи предупреждают, что 24 июня есть риск столкнуться с обманом, поэтому важно сохранять бдительность. При этом не стоит давать волю раздражению и негативным эмоциям. Конфликты могут испортить настроение и отношения с близкими, поэтому лучше сосредоточиться на собственных целях и делах.

День хорошо подходит для физических нагрузок, поэтому тренировки лучше не откладывать. В рабочих вопросах рекомендуют проявить настойчивость: считается, что 24 июня благоприятно для заключения сделок и договоренностей.

Для стрижки этот день тоже считается удачным, особенно во второй половине дня. По мнению астрологов, перемены в образе пойдут на пользу, и новый имидж, скорее всего, вас порадует.

24 июня под знаком зодиака Рак рождаются люди, которыми, как считают астрологи, управляет Луна. Им часто приписывают повышенную чувствительность и развитую эмпатию к окружающим

Какие исторические события произошли 24 июня

* 1497 год — мореплаватель Джон Кабот достиг побережья современной Канады во время экспедиции через Атлантику.

* 1571 год — испанский конкистадор Мигель Лопес де Легаспи основал испанскую Манилу и сделал ее столицей колониальной администрации на Филиппинах.

* 1619 год — митрополита Филарета возвели на патриарший престол в России.

* 1710 год — основано Царское село около Санкт-Петербурга.

* 1717 год — в Лондоне четыре масонские ложи учредили первую Великую ложу Англии.

* 1812 год — армия Наполеона начала вторжение в Российскую империю, перейдя Неман.

* 1899 год — состоялось официальное открытие города Александровск (ныне Полярный) на Кольском полуострове.

* 1901 год — в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника Пабло Пикассо.

* 1930 год — в США во время эксперимента впервые зафиксировали отражение радиоволн от самолета — один из шагов к созданию радара.

* 1932 год — в Ленинграде открылся аэропорт Пулково, тогда он назывался Шоссейная.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

* 1941 год — в СССР создали Советское информационное бюро.

* 1945 год — на Красной площади прошел Парад Победы.

* 1959 год — первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в Сокольниках пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать».

* 1963 год — в Лондоне впервые продемонстрировали домашний видеомагнитофон Telcan.

* 1982 год — у Boeing 747 рейса British Airways 009 отказали все четыре двигателя после попадания в облако вулканического пепла.

* 1990 год — на стадионе «Лужники» прошел последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино».

* 2016 год — певец Стивен Тайлер в интервью Говарду Стерну подтвердил планы Aerosmith провести прощальный тур.

Стивен Тайлер Mario Anzuoni/Reuters

Кто родился 24 июня

* В 1881 году родился Григорий Котовский — командир Красной Армии.

* В 1908 году родилась Марина Ладынина — народная артистка СССР, лауреат пяти Сталинских премий.

* В 1909 году родился Уильям Пенни — физик, руководитель британской программы по созданию атомной бомбы.

* В 1912 году родился Сергей Филиппов — народный артист РСФСР.

* В 1920 году родился Владимир Харитонов — советский поэт, автор стихов более тысячи песен, сочинивший слова к песне «День Победы».

* В 1930 году родился Клод Шаброль — французский кинорежиссер.

* В 1936 году родился Роберт Дауни — американский актер и режиссер, отец актера Роберта Дауни — младшего.

Кто скончался 24 июня • В 1860 году скончался Жером Бонапарт – брат Наполеона I Бонапарта.

• В 1924 году скончался Уильям Джеймс Пирри – судостроитель, создатель «Титаника».

• В 1962 году скончался Анатолий Мариенгоф – поэт-имажинист.

• В 2008 году скончалась Алла Казанская – советская и российская актриса.

Кто отмечает день рождения

* 86 лет исполняется Генриетте Яновской — театральному режиссеру, бывшему главному режиссеру Московского ТЮЗа.

* 65 лет исполняется Курту Смиту — музыканту, основателю группы Tears for Fears.

* 65 лет исполняется Иэну Глену — британскому актеру, известному по роли Джораха Мормонта в «Игре престолов».

* 50 лет исполняется Лене Перовой — российской певице, экс-солистке группы «Лицей».

* 47 лет исполняется Петре Немцовой — модели чешского происхождения.

* 47 лет исполняется Минди Калинг — комедиантке, известной по ролям в сериалах «Офис» и «Проект Минди».

* 40 лет исполняется Соланж Ноулз — певице, бывшей участнице группы Destiny's Child, сестре Бейонсе.

* 39 лет исполняется Лионелю Месси — одному из самых знаменитых футболистов современности.

* 36 лет исполняется Анне Асти — украинской и российской певице.