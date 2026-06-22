22 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

22 июня в России День памяти и скорби — трагическая дата, напоминающая о начале Великой Отечественной войны. Экологи сегодня напоминают о важности сохранения тропических лесов. В народном календаре на этот период приходится Кириллов день — по традиции крестьяне на закате «окликали» лето, зазывая тепло и хороший урожай. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 22 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 22 июня

* День памяти и скорби

22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны — одной из самых кровопролитных в мировой истории. В 4 часа утра 1941 года германские войска вторглись в СССР, нанося главные удары на московском, ленинградском и киевском направлениях. Война длилась 1418 дней и унесла жизни около 27 млн советских граждан.

Указом президента от 8 июня 1996 года эта дата объявлена Днем памяти и скорби. В этот день по всей стране приспускают государственные флаги и отменяют развлекательные передачи. В 12:15 по московскому времени наступает минута молчания — именно в этот час в 1941 году по радио прозвучало обращение к гражданам о нападении Германии. Повсеместно проходят акции «Свеча памяти», возложения цветов к мемориалам и братским могилам.

* Всемирный день тропических лесов

Тропические леса — это «легкие планеты». Они поглощают углекислый газ, выделяют кислород, регулируют климат целых континентов и служат домом для более чем половины всех наземных видов животных и растений. Однако эти экосистемы находятся под угрозой: ежегодно в мире теряется около 10 млн гектаров леса из-за вырубки, расширения сельхозугодий и добычи полезных ископаемых. День призван не только напомнить об этой проблеме, но и мобилизовать усилия на защиту и восстановление тропических лесов.

* Всемирный день верблюда

Верблюды — парнокопытные млекопитающие, которые способны подолгу обходиться без воды и выдерживать экстремальные перепады температуры. Их используют как источник мяса, молока, шерсти и кожи, как тягловых животных и для верховой езды. В настоящее время выделяют три вида верблюдов: одногорбый (дромедар), двугорбый домашний (бактриан) и дикий двугорбый верблюд (хавтагай). Последний находится под угрозой исчезновения: в природе сохранилось менее тысячи особей, обитающих в отдельных районах Китая и Монголии. Праздник в честь верблюдов учрежден в 2009 году доктором Абдулом Разиком Какаром — пакистанским ученым-верблюдоводом, этноэкологом и специалистом по устойчивому животноводству.

* Всемирный день купания

Эта дата появилась в 2018 году по инициативе профессора Марка Коэна и Чарльза Дэвидсона, основателя Peninsula Hot Springs. Цель праздника — напомнить о глубокой связи человечества с водой через практику купания, которая объединяет людей разных возрастов, культур и религий. Вода символизирует очищение, омоложение и жизнь, играя важную роль в духовных практиках. Учредители праздника также привлекают внимание к проблеме доступа к чистой воде: 844 млн человек в мире лишены безопасной воды для питья и гигиены.

Необычные праздники 22 июня • День поцелуев в США. Праздник возник в интернете в начале 2000-х. Он предшествует Всемирному дню поцелуя, который отмечают 6 июля. В этот день целуют родных, друзей и даже незнакомцев — ведь поцелуй снимает стресс и поднимает настроение. • День шоколадного эклера. Пирожное из заварного теста с кремом и шоколадной глазурью родом из Франции XIX века. До 1850 года его называли petite duchesse («маленькая герцогиня»). • Праздник лоботрясов. В этот день разрешается усердно ничего не делать: валяться на диване, смотреть фильмы и вкусно есть. Любые дела и ранние подъемы игнорируются. • День подмигивания кошкам. Забавный неофициальный праздник появился в интернет-сообществах. Медленное подмигивание — это «кошачий поцелуй», жест доверия. Отметьте его, подмигнув уличному или домашнему коту, и получите ответную симпатию.

Evgenia Terekhova/Shutterstock/FOTODOM

Что отмечают в разных странах 22 июня

День позитивных медиа — США. Праздник, учрежденный в 2018 году, призван напомнить: хорошие новости тоже заслуживают внимания. В этот день стоит делиться с близкими только светлыми и вдохновляющими историями.

Фестиваль «Каннские Львы» — Франция. Сегодня стартует 73-й Международный фестиваль креативности «Каннские Львы». Мероприятие ежегодно собирает около 15 тыс. делегатов из 90 стран. В рамках фестиваля вручаются награды в десятках номинаций, проводятся семинары и конкурс молодых креаторов. Это одно из главных событий года в мире рекламы, маркетинга и дизайна.

Религиозные праздники 22 июня

* День памяти преподобного игумена Кирилла Белозерского

Сегодня православная церковь чтит память преподобного игумена Кирилла Белозерского. Он родился в Москве около 1337 года в обедневшей боярской семье. Рано осиротев, воспитывался у родственника — боярина Тимофея Вельяминова, окольничего при дворе Димитрия Донского. В возрасте 30 лет принял постриг в Симоновом монастыре. Около 1390 года стал архимандритом обители, но через год оставил настоятельство ради уединения. В 1397 году Кирилл удалился на Белоозеро вместе с иноком Ферапонтом, на берегу он выкопал пещеру и основал поблизости монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы — будущий Кирилло-Белозерский монастырь. Преподобный скончался 9 июня (22 июня по новому стилю) 1427 года на 90-м году жизни.

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народные праздники 22 июня

* Кириллин день

День памяти Кирилла Белозерского в народном календаре получил название Кириллин день, а также Кирилл Солнцеворот или Земляничный Кирилл. Его называли расцветом лета, так как он наступал вслед за днем летнего солнцестояния. Крестьяне верили, что в этот день солнце отдает земле всю свою силу, поэтому сажали позднюю рассаду, начинали косить сено, а также собирали поспевшую к этому сроку лесную землянику и целебные травы.

В Кириллов день крестьяне выходили в поле, на пригорок или к водоему, пели особые песни-заклички и громко кричали, словно «звали» или «окликали» лето. Считалось, что так можно задобрить природу, призвать теплую погоду, хорошие дожди и богатый урожай. Также верили, что роса в это утро обладает целебной силой, поэтому умывались ею и просили здоровья.

nnattalli/Shutterstock/FOTODOM

Именины 22 июня

* Александр;

* Алексей;

* Иван;

* Кирилл;

* Марианна;

* Мария;

* Марфа;

* Рафаил;

* Фекла.

Приметы: что можно и что нельзя делать 22 июня

* Приметы о погоде

Если вороны кричат, скоро будет дождь.

Если пчелы прячутся в ульях, будет солнечно и жарко.

После Кириллиного дня комаров будет меньше.

Что можно делать 22 июня

* Заниматься делами: завершить посадку поздней рассады и начать сенокос.

* Собирать дары природы: отправиться в лес за поспевшей земляникой, а также за целебными травами, которые в этот день набирают силу.

* Умыться росой: утренняя роса, по поверьям, приносит здоровье, продлевает молодость и привлекает любовь.

* Искупаться в водоеме: вода в этот день считалась целебной.

Что нельзя делать 22 июня

* Ссориться, ругаться и желать зла: негативные эмоции и слова могут привлечь неудачи и «распугать удачу».

* Разводить костры: это может привлечь пожар в дом или нечистую силу.

* Убивать комаров после полудня: по поверью, на место одного убитого прилетит в несколько раз больше.

* Делиться планами на будущее: произнесенные вслух желания и задумки могут не сбыться.

* Долго смотреться в зеркало: это, по поверьям, могло привести к нервным болезням.

* Оставлять немытую посуду: это, по примете, могло навлечь несчастье.

Лунный календарь 22 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 8-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Весы.

Этот лунный день астрологи называют временем особой силы слова. По их мнению, каждое произнесенное вслух пожелание или мысль обладает способностью материализоваться. Астрологи советуют в этот день внимательно следить за своей речью, избегать пустословия, лжи и негативных высказываний — сказанное может претвориться в жизнь.

Считается, что этот день благоприятен для духовных практик и самоанализа, но не рекомендуется для принятия важных, долгосрочных решений. Луна в Весах настраивает на общение, переговоры и партнерские отношения. По прогнозам, это хорошее время для встреч с близкими, друзьями и коллегами. Слабые места организма в этот день — легкие и горло, поэтому астрологи советуют избегать переохлаждения и беречь голосовые связки. Это день трансформации и обновления, когда стоит задуматься о переменах в жизни, но действовать мягко и без резких движений.

22 июня родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Эти люди одновременно ранимы и проницательны, мечтательны и требовательны.

Какие исторические события произошли 22 июня

* 1633 год — Галилео Галилей на коленях отрекся от учения о гелиоцентрической системе мира. Это произошло в доминиканском монастыре святой Минервы, где ранее Джордано Бруно выслушал смертный приговор.

* 1853 год — в Лондоне начала работу «Вольная русская типография», основанная Александром Герценом для издания демократической и революционной литературы.

* 1862 год — царским указом в Российской империи были временно закрыты воскресные школы из-за опасений, что через них распространяются революционные идеи.

* 1921 год — в Москве заработала радиотрансляционная сеть, которая стала первым шагом к стабильному радиовещанию.

* 1941 год — Германия начала операцию «Барбаросса» и нанесла удар по ключевым городам СССР — началась Великая Отечественная война.

* 1941 год — Алексей Толстой завершил работу над последней книгой трилогии «Хождение по мукам».

* 1978 год — астрономы обнаружили Харон, крупнейший спутник Плутона.

* 1983 год — в регулярном чемпионате НХЛ был введен овертайм — дополнительный период, который разыгрывается при ничьей.

* 2009 год — президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров был серьезно ранен в результате покушения.

Кто родился 22 июня

* В 1863 году родился Георгий Вульф — физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.

* В 1898 году родился Эрих Мария Ремарк — автор романов «Три товарища», «Триумфальная арка» и «На Западном фронте без перемен».

* В 1906 году родился Билли Уайлдер — кинорежиссер и обладатель четырех премий «Оскар», прославившийся фильмами «Сабрина» и «В джазе только девушки».

* В 1907 году родился Андрей Некрасов — писатель и автор книги «Приключения капитана Врунгеля».

* В 1910 году родился Джон Хант — путешественник, руководитель первой успешной экспедиции на Эверест.

* В 1930 году родился Юрий Артюхин — космонавт и Герой Советского Союза.

* В 1932 году родился Вадим Тонков — эстрадный артист, создатель дуэта «Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична», выступавший вместе с Борисом Владимировым.

Писатель Эрих Мария Ремарк Bettmann/Bettmann Archive

Кто скончался 22 июня • В 1995 году умер Леонид Дербенев — советский поэт-песенник.

• В 2003 году умер Василь Быков — советский и белорусский писатель, общественный деятель.

• В 2008 году умерла Наталья Бехтерева — советский и российский нейрофизиолог, академик.

• В 2015 году умерла Любовь Баранова (Козырева) — советская лыжница, олимпийская чемпионка.

• В 2018 году умер Наум Коржавин — советский поэт, прозаик, переводчик и драматург.

Кто отмечает день рождения 22 июня

* 79 лет исполняется Наталье Варлей — актрисе, заслуженной артистке РСФСР, сыгравшей в фильмах «Вий» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

* 77 лет исполняется Мерил Стрип — актрисе, обладательнице трех премий «Оскар», известной по фильмам «Охотник на оленей», «Мосты округа Мэдисон», «Дьявол носит Prada».

* 76 лет исполняется Светлане Крючковой — актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР («Чучело», «Курьер», «Старые клячи»).

* 67 лет исполняется Владимиру Шахрину — рок-музыканту, фронтмену группы «Чайф».

* 66 лет исполняется Эрин Брокович — правозащитнице, ставшей прототипом персонажа Джулии Робертс в фильме «Эрин Брокович».

* 62 года исполняется Дэну Брауну — автору бестселлеров «Код да Винчи», «Ангелы и демоны» и других.

* 56 лет исполняется Отару Кушанашвили — журналисту и телеведущему.

* 52 года исполняется Дональду Фэйсону — актеру, известному по роли хирурга Терка в сериале «Клиника».

* 46 лет исполняется Илье Брызгалову — хоккейному вратарю, обладателю Кубка Стэнли 2007 года.

* 39 лет исполняется Ли Мин-хо — южнокорейскому актеру, известному по сериалам «Мальчики краше цветов» и «Наследники».

* 39 лет исполняется Джозефу Демпси — актеру, сыгравшему в сериалах «Молокососы» и «Игра престолов».

* 30 лет исполняется Родриго Эрнандесу — полузащитнику сборной Испании и клуба «Манчестер Сити» по прозвищу Родри, получившему «Золотой мяч» в 2024 году.