От Москвы до Хабаровска: реформа здравоохранения стирает границы

В России 21 июня 2026 года отмечается День медицинского работника. Сегодня особенно заметно, как далеко шагнула отечественная медицина за последние годы: еще недавно сложнейшие операции делали только в двух-трех федеральных центрах, а сейчас врачи по всей стране проводят вмешательства, которые раньше описывались в учебниках как теоретически возможные. За этим сдвигом — не только модернизация здравоохранения в регионах, но и совместная работа специалистов: талантливых хирургов, анестезиологов, перфузиологов, операционных сестер, реаниматологов, диагностов, инженеров. О том, какие уникальные операции стали реальностью в 2026 году, и кто за ними стоит, — в материале «Газеты.Ru».

Редкое становится доступным

Любая эволюция в медицине начинается с того, что редкая методика перестает быть редкой и постепенно входит в повседневную практику. В 2026 году таких примеров набралось немало, и они показательны сами по себе.

За этими успехами стоит последовательная работа по модернизации здравоохранения в регионах. «Такие современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении и повышения качества жизни наших людей», — отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко в феврале 2026 года на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

В марте «Московский комсомолец» в Красноярске сообщил, что хирурги краевой больницы первыми в регионе начали применять методику удаления опухолей надпочечников через разрез со стороны спины — длиной всего три сантиметра. До этого подобную технику в России использовали лишь в одной петербургской клинике, а теперь она стала доступна в Сибири.

В июне «Комсомольская правда» в Хабаровске рассказала, что в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии впервые на Дальнем Востоке освоили лазерное удаление электродов кардиостимулятора через мини-доступ. Раньше для извлечения приросших к сердцу проводников требовалось вскрывать грудную клетку. Теперь операция длится около полутора часов, проходит через небольшой прокол, а пациент восстанавливается в разы быстрее.

Здесь пока нет громких сенсаций, но есть главное: география технологий расширяется, а вместе с ней растет и уровень совместной работы. Это напрямую меняет качество жизни конкретных людей, которым больше не нужно тратить месяцы на поиск клиники и перелеты.

Там, где без техники не обойтись

Следующий уровень сложности — операции, в которых роботы, лазеры и трехмерная печать выступают не просто вспомогательными инструментами, а главными действующими лицами. В 2026 году таких вмешательств тоже хватает.

В марте информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что в новосибирском центре Мешалкина впервые в России выполнили миоэктомию — иссечение утолщенной сердечной перегородки — через мини-разрез в межреберье, без рассечения грудины. Раньше подобные операции проводились исключительно через полную стернотомию, с длительным восстановлением. Для 29-летней пациентки это означало возможность жить с собственным сердцем, не дожидаясь пересадки.

В мае на официальном сайте Минздрава России появилась информация о том, что врачи иркутской областной детской больницы впервые в России провели роботическую операцию двенадцатилетней девочке с редким синдромом Данбара. Роботическая система позволила ювелирно рассечь связку в миллиметрах от аорты. В мировой практике аналогичные вмешательства описывали для пациентов не младше семнадцати лет — здесь же пациентке было двенадцать.

В июне РИА «Новости Крым» рассказало о том, что симферопольские хирурги впервые в Крыму провели замену тазобедренного сустава с использованием индивидуального титанового имплантата, напечатанного на 3D-принтере. Протез, созданный по снимкам пациента, идеально заполняет костные дефекты, где стандартная конструкция не встает. Еще недавно такие операции в Крыму не делали — пациентов отправляли в федеральные центры.

Опровергая стереотипы

Здесь мы подходим к операциям, которые раньше не делал никто — или почти никто. В этих историях речь уже не столько о технологиях, сколько о врачебном решении: браться за случай, который официально считается неоперабельным, или отказаться.

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В мае «Вести» сообщили о том, что нейрохирурги Северной Осетии приняли пациента в критическом состоянии: отказ конечностей, потеря речи. Диагноз — гигантская аневризма головного мозга. Главный врач клиники назвал эту операцию уникальной для всей российской нейрохирургии. Операцию такой сложности на Кавказе провели впервые, и пациент готовился к выписке.

Но, пожалуй, самым сложным вмешательством года можно назвать то, о чем в июне рассказала пресс-служба Минздрава России. Впервые в России хирурги Ханты-Мансийска провели одномоментную операцию: сначала аортокоронарное шунтирование на работающем сердце, а затем — пересадку печени.

Пациенту с циррозом и тяжелой ишемической болезнью сердца требовалось и то, и другое, но по отдельности каждая операция была слишком рискованной. Врачи решили делать все сразу. Вмешательство длилось более десяти часов, в нем участвовали около ста специалистов двадцати пяти специальностей. Подобных операций в России раньше не проводили, в мировой литературе — лишь единичные описания.

Вместо заключения

В 2026 году в России провели операции, которые еще несколько лет назад казались фантастикой. И сделали это не только в Москве и Петербурге.

Каждый из описанных случаев стал возможен благодаря совместной работе многих специалистов — каждый на своем месте делал то, что умеет лучше всего. Без слаженных действий всей бригады высокие технологии остались бы просто красивой теорией.

«Этот проект продолжит свое развитие и в 2025, и в 2026, и до 2030 года. Он зарекомендовал себя очень хорошо и дает поистине хорошие результаты по доступности и комфортности пребывания пациентов в больнице», — напомнил Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» в конце мая 2026 года, говоря о национальном проекте «Здравоохранение».

Сложнейшие вмешательства становятся доступнее по всей России уже не как единичные случаи, а как постепенно формирующаяся реальность.

И это, пожалуй, самое важное. Не то, что операцию сделали. А то, что ее сделали там, где еще пару лет назад пациенту сказали бы: «Летите в Москву». Сегодня там говорят: «Ложитесь на стол».