«Не заслуживаю прощения»: сценарист «Счастливы вместе» получил срок за убийство экс-участника «Дома-2»

В Москве вынесли приговор по делу о гибели бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Виновным в убийстве признан сценарист Станислав Берестовой, который на протяжении всего процесса настаивал, что действовал в рамках самообороны. Что известно о трагедии, позициях сторон и решении суда — в материале «Газеты.Ru».

Измайловский суд Москвы вынес приговор сценаристу популярных телепроектов Станиславу Берестовому по делу об убийстве бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина. Суд приговорил его к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима .

Прокуратура настаивала на более суровом наказании — девяти годах колонии. Кроме того, в рамках процесса был заявлен гражданский иск на сумму 2,5 миллиона рублей. Суд обязал Берестового выплатить матери погибшего 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также около 500 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

Трагедия, которая привела к уголовному делу, произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе в Москве.

Берестовой и Лукин: кто они? Станислав Берестовой известен как сценарист ряда популярных телевизионных проектов, включая «Счастливы вместе», «Светлаков плюс», «Прожекторперисхилтон» и другие программы. В прошлом он также выступал в составе команды КВН «Махачкалинские бродяги». Дмитрий Лукин получил известность благодаря участию в телепроекте «Дом-2». После ухода из шоу он работал на телевидении и сотрудничал с различными медиапроектами.

Застолье закончилось смертью

По данным СМИ, в день трагедии Лукин и Берестовой могли обсуждать сценарий телевизионного проекта, связанного с продолжением сериала «Счастливы вместе». Встреча началась как рабочая, однако позже мужчины устроили застолье.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку.

Следствие пришло к выводу, что в ходе ссоры сценарист нанес Лукину множественные ножевые ранения. По данным обвинения, всего был зафиксирован 91 удар, десять из которых оказались смертельными . Дмитрий Лукин скончался на месте.

По версии самого Берестового, события развивались иначе. Он заявлял, что первый конфликт произошел из-за его отказа дать Лукину в долг 50 тысяч рублей. Позже гость вернулся с очередной бутылкой алкоголя, и хозяин квартиры попытался прекратить застолье, вылив спиртное в раковину.

Это спровоцировало новую ссору: по словам сценариста, Лукин первым набросился на него и ударил со спины. Заметив в руках гостя нож, Берестовой в ответ также схватил оружие, пытаясь удержать нападавшего на расстоянии.

«Я говорил ему: «Остановись, хватит». Он шел на меня как зомби с фразой «убью»», — рассказывал Берестовой в суде.

Просто защищался

Защита на протяжении всего процесса настаивала, что в действиях Берестового не было умысла на убийство, а сам он лишь защищал свою жизнь во время конфликта

Адвокаты обращали внимание на травмы, которые получил сам сценарист. После драки его госпитализировали с переломом носа и лицевой кости, множественными резаными ранами, ножевыми проколами и крупными гематомами. Несколько дней он провел в реанимации.

Берестовой также подчеркивал, что не пытался скрыться после произошедшего и сам вызвал экстренные службы.

Защита также указывала, что в крови Дмитрия Лукина было обнаружено 2,6 промилле алкоголя, тогда как у Берестового — 1,7 промилле. Кроме того, адвокаты отмечали, что погибшего нашли с ножом в руке, а отпечатков подсудимого на этом оружии обнаружено не было .

«Не хотел убивать»

Незадолго до вынесения приговора Станислав Берестовой выступил с последним словом. Он попросил прощения у матери погибшего и заявил, что не желал смерти своему знакомому.

Подсудимый признал, что именно его действия привели к гибели Лукина, однако вновь подчеркнул отсутствие умысла.

«Я понимаю, что, возможно, не заслуживаю прощения. Но я не хотел убивать Диму. Мне очень жаль, что так произошло», — сказал он в зале суда.

При этом Берестовой отверг версию обвинения о неприязни к погибшему, заявив, что доверял Лукину, поддерживал с ним дружеское общение и никогда не желал ему вреда.

Коллегия присяжных Измайловского суда Москвы вынесла обвинительный вердикт по делу Станислава Берестового. Они признали доказанным, что в ходе ссоры подсудимый нанес своему знакомому 91 удар ножом.

Суд признал Берестового виновным и назначил ему шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима.