«Не заслуживаю прощения»: сценарист «Счастливы вместе» получил срок за убийство экс-участника «Дома-2»

Измайловский суд Москвы вынес приговор сценаристу популярных телепроектов Станиславу Берестовому по делу об убийстве бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина. Суд приговорил его к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима.
Прокуратура настаивала на более суровом наказании — девяти годах колонии. Кроме того, в рамках процесса был заявлен гражданский иск на сумму 2,5 миллиона рублей. Суд обязал Берестового выплатить матери погибшего 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также около 500 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.
Трагедия, которая привела к уголовному делу, произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе в Москве.
Станислав Берестовой известен как сценарист ряда популярных телевизионных проектов, включая «Счастливы вместе», «Светлаков плюс», «Прожекторперисхилтон» и другие программы. В прошлом он также выступал в составе команды КВН «Махачкалинские бродяги».
Дмитрий Лукин получил известность благодаря участию в телепроекте «Дом-2». После ухода из шоу он работал на телевидении и сотрудничал с различными медиапроектами.
Застолье закончилось смертью
По данным СМИ, в день трагедии Лукин и Берестовой могли обсуждать сценарий телевизионного проекта, связанного с продолжением сериала «Счастливы вместе». Встреча началась как рабочая, однако позже мужчины устроили застолье.
В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку.
Следствие пришло к выводу, что в ходе ссоры сценарист нанес Лукину множественные ножевые ранения. По данным обвинения, всего был зафиксирован 91 удар, десять из которых оказались смертельными. Дмитрий Лукин скончался на месте.
По версии самого Берестового, события развивались иначе. Он заявлял, что первый конфликт произошел из-за его отказа дать Лукину в долг 50 тысяч рублей. Позже гость вернулся с очередной бутылкой алкоголя, и хозяин квартиры попытался прекратить застолье, вылив спиртное в раковину.
Это спровоцировало новую ссору: по словам сценариста, Лукин первым набросился на него и ударил со спины. Заметив в руках гостя нож, Берестовой в ответ также схватил оружие, пытаясь удержать нападавшего на расстоянии.
«Я говорил ему: «Остановись, хватит». Он шел на меня как зомби с фразой «убью»», — рассказывал Берестовой в суде.
Просто защищался
Защита на протяжении всего процесса настаивала, что в действиях Берестового не было умысла на убийство, а сам он лишь защищал свою жизнь во время конфликта
Адвокаты обращали внимание на травмы, которые получил сам сценарист. После драки его госпитализировали с переломом носа и лицевой кости, множественными резаными ранами, ножевыми проколами и крупными гематомами. Несколько дней он провел в реанимации.
Берестовой также подчеркивал, что не пытался скрыться после произошедшего и сам вызвал экстренные службы.
Защита также указывала, что в крови Дмитрия Лукина было обнаружено 2,6 промилле алкоголя, тогда как у Берестового — 1,7 промилле. Кроме того, адвокаты отмечали, что погибшего нашли с ножом в руке, а отпечатков подсудимого на этом оружии обнаружено не было.
«Не хотел убивать»
Незадолго до вынесения приговора Станислав Берестовой выступил с последним словом. Он попросил прощения у матери погибшего и заявил, что не желал смерти своему знакомому.
Подсудимый признал, что именно его действия привели к гибели Лукина, однако вновь подчеркнул отсутствие умысла.
«Я понимаю, что, возможно, не заслуживаю прощения. Но я не хотел убивать Диму. Мне очень жаль, что так произошло», — сказал он в зале суда.
При этом Берестовой отверг версию обвинения о неприязни к погибшему, заявив, что доверял Лукину, поддерживал с ним дружеское общение и никогда не желал ему вреда.
Коллегия присяжных Измайловского суда Москвы вынесла обвинительный вердикт по делу Станислава Берестового. Они признали доказанным, что в ходе ссоры подсудимый нанес своему знакомому 91 удар ножом.
Суд признал Берестового виновным и назначил ему шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима.