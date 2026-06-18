19 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

19 июня любители прогулок отмечают День неспешной ходьбы, а юные спортсмены — Международный день детского футбола. По народному календарю наступает Ларион Пропольник — время активных работ в саду и огороде. Какие еще праздники и памятные даты связаны с этой датой, что происходило 19 июня в разные годы и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 19 июня

* Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Эта дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. Ее цель — привлечь внимание мирового сообщества к проблеме сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов, включая такие преступления, как изнасилования, сексуальное рабство, принудительная проституция, принудительная беременность, принудительные аборты, принудительная стерилизация, принудительные браки, а также торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации. ООН подчеркивает необходимость безусловного осуждения этих преступлений, привлечения виновных к ответственности и обеспечения правосудия, а также помощи пострадавшим.

* День неспешной прогулки

Этот неофициальный, но очень полезный праздник призывает нас замедлиться и вспомнить о простой радости пешей прогулки. Идея родилась в 1979 году в США, когда рекламный специалист Уилмер Рабе предложил учредить День неспешной прогулки как альтернативу набиравшему популярность бегу трусцой. Главная цель — не просто пройти определенную дистанцию, а получить удовольствие от движения, снять стресс и насладиться окружающим миром.

* Всемирный день детского футбола

Если в вашей семье растет юный футболист, сегодня — отличный повод его поздравить! Праздник был учрежден в 2001 году по инициативе ФИФАМеждународной федерации футбола и ЮНИСЕФДетского фонда ООН. Цель этого дня — не только популяризация футбола, но и пропаганда здорового образа жизни среди детей. Этот вид спорта учит дружбе, командному духу и честной игре, а также помогает раскрывать таланты. В этот день по всему миру традиционно проходят детские турниры, соревнования, открытые тренировки и мастер-классы с участием профессиональных игроков и судей.

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* День бабочек в России

Эта дата появилась в 2004 году по инициативе Зоологического института Российской академии наук. Праздник напоминает о красоте и хрупкости чешуекрылых, их роли в опылении и пищевых цепях, а также о необходимости сохранять редкие виды из Красной книги. Бабочки — древние насекомые, насчитывающие около 200 тысяч видов. Они чутко реагируют на изменения климата, служат индикаторами здоровья экосистем. В этот день проходят лекции, фотовыставки и экологические акции по защите мест их обитания.

Необычные праздники 19 июня • День наблюдения за облаками. Праздник, призывающий взглянуть на небо и заметить разнообразие облаков: кучевых, перистых, слоистых и грозовых. Наблюдение за облаками помогает метеорологам предсказывать погоду, для чего используется специальный прибор – облакомер. • День кота Гарфилда. Посвящен знаменитому рыжему лентяю с саркастичным характером. Этот персонаж комиксов, мультфильмов и кино был создан американским художником Джимом Дэвисом. Гарфилд любит лазанью, терпеть не может понедельники и уже давно стал любимцем миллионов. • День мартини. Это неофициальный праздник любителей коктейля из джина и вермута. Название коктейля связывают с вермутом Martini либо с более ранним «Мартинесом», подававшимся в Сан-Франциско в 1860-х годах.

Что отмечают в разных странах 19 июня

День освобождения рабов — США. В 1865 году генерал Гордон Грейнджер объявил в Галвестоне (Техас) об освобождении последних рабов, которые еще не знали о свободе, хотя прокламация Линкольна была подписана в 1863 году. Национальным праздником США этот день стал лишь в 2021-м. Он символизирует борьбу за равные права и память о трудном периоде в истории страны.

Дуань-у цзе (праздник драконьих лодок) — Китай. Это один из трех главных традиционных праздников страны. Он приходится на 5-й день 5-го месяца по лунному календарю. Праздник связан с памятью древнего поэта-патриота Цюй Юаня, который в 278 году до н. э., узнав о падении столицы своего царства, бросился в реку. В его честь люди устраивают гонки на лодках-драконах и готовят цзунцзы – клейкий рис в тростниковых листьях. Празднование Дуань-у цзе длится в Китае три дня.

Тэт Доан Нго — Вьетнам. По поверьям, в этот день особенно легко уничтожить внутренних паразитов, вызывающих болезни. Вместо завтрака едят ферментированный клейкий рис и фрукты, а в домах развешивают полынь для лечения простуд. Праздник также называют серединой года, так как он близок к летнему солнцестоянию.

Праздник пятилепестковой розы — Чехия. Сегодня в южночешском городе Чески-Крумлов пройдет Праздник пятилепестковой розы — средневековый карнавал, проводимый с 1986 года. Он посвящен роду Рожмберков, чей герб украшает роза. Гости и жители переодеваются в рыцарей, дам и монахов, устраивают шествие с фанфарами и факелами, ярмарку старинных товаров, рыцарские турниры, живые шахматы и стрельбу из мушкетов.

Религиозные праздники 19 июня

* Праздник Пименовской иконы Божией Матери

Название иконы связано с именем митрополита Московского Пимена, который, по преданию, привез этот чудотворный образ из Константинополя в 1381 или 1386 году. Первоначально икона находилась в алтаре Успенского собора Московского Кремля.

Первое упоминание о ней содержится в «Книге Степенной царского родословия»(памятник русской исторической литературы XVI века). В летописной записи рассказывается, что некий купец по имени Тютрум (в некоторых источниках — Тотрум) упросил служителей собора принести чудотворный образ в его дом для молебна. Во время молитвы от иконы истекло благоуханное миро. Согласно преданию, после помазания этим миром многие больные исцелились.

После пожара 1547 года образ перенесли в придворный Благовещенский собор, где он стал запрестольным; на его оборотной стороне тогда же была написана икона «Благовещение». В настоящее время чудотворный образ находится в Третьяковской галерее в Москве, куда он был передан в 1930 году из Исторического музея.

* День памяти преподобного Илариона Нового, Далматского

Преподобный Иларион родился в Константинополе около 775 года, в 20 лет принял монашество, а позже стал игуменом Далматской обители, где управлял братией восемь лет. За защиту иконопочитания при императоре-иконоборце Льве Армянине (813–820) святой был брошен в темницу и подвергнут пыткам. Освободился он лишь после смерти Льва — при императоре Михаиле II. Но испытания продолжились: при следующем императоре-иконоборце Феофиле (829–842) Илариона сослали на остров Афусия. Только после смерти Феофила, когда к власти пришла святая императрица Феодора и было восстановлено иконопочитание, преподобный вернулся в свою обитель и вновь стал игуменом.

* День памяти преподобного Паисия Угличского

Преподобный Паисий Угличский (в миру Павел Гавренев) родился в селе Богородском близ Кашина. Его мать Ксения была родной сестрой преподобного Макария Калязинского. Осиротев в 10-летнем возрасте, мальчик был взят на воспитание в Троицкую Калязинскую обитель к своему дяде, который уже в 11 лет постриг его в монашество с именем Паисий.

Однажды во время ночной молитвы Паисию явился ангел и предсказал, что он станет наставником для многих. Предсказание сбылось: в 1476 году по просьбе угличского князя Андрея Васильевича преподобный Макарий благословил своего племянника на основание новой обители. Так в трех верстах от Углича появился Покровский монастырь, а Паисий стал его первым игуменом.

При жизни и после кончины преподобному приписывали многие чудеса. По преданию, его молитвами останавливались пожары и наводнения, а больные исцелялись.

Нина Зотина/РИА Новости

Народные праздники 19 июня

* Ларион Пропольник

В народном календаре этот день известен как Ларион Пропольник (или Ларионов день). Название связано с церковной памятью преподобного Илариона Нового, которого в народе называли Ларионом. Согласно поверьям, в этот день следовало выходить в поле и начинать основательную прополку, чтобы защитить будущий урожай от сорняков.

На Руси говорили: «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон». Считалось, что если прополоть землю именно в этот день, сорняки «не пойдут» до конца лета.

У этого дня были и особые традиции для незамужних девушек. Считалось, что если девушка рано утром выйдет в огород и тщательно уберет участок, это принесет ей красоту и счастье в любви.

Именины 19 июня

* Виссарион;

* Иларион;

* Рафаил;

* Сусанна;

* Фекла.

Приметы: что можно и что нельзя делать 19 июня

* Приметы о погоде

Если на Лариона похолодало, скоро будет ясная погода.

Пчелы над цветами и стрекот кузнечиков — к ясному дню.

Если колосок пшеницы зацвел сверху, хорошего урожая не жди. А если снизу — урожай будет богатым.

Что можно делать 19 июня

* Пропалывать огороды и грядки — это главное дело дня.

* Девушкам выходить в огород рано утром — убирать и поливать растения, чтобы обрести красоту и счастье в любви.

* Молиться святому Илариону (Лариону) — просить о защите урожая, здоровье и избавлении от трудностей.

* Заниматься тихими домашними делами, если нет возможности работать в поле.

Что нельзя делать 19 июня

* Супругам работать на грядках вместе — иначе могут случиться семейные ссоры.

* Отправляться в дальнюю дорогу — путь будет неудачным.

* Совершать крупные покупки — считалось, что они принесут лишь убытки.

* Праздно лежать и бездельничать.

* Ссориться и сквернословить — чтобы не привлечь беду.

Лунный календарь 19 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 5-й лунный день.

Луна в знаках зодиака Лев и Дева.

До 17:43 Луна во Льве — астрологи рекомендуют проявлять творчество и инициативу, но предостерегают от рисков и крупных финансовых решений. После она переходит в Деву — это время для порядка, планирования и внимания к деталям. По прогнозам астрологов, в этот день лучше не начинать новых рискованных проектов, избегать конфликтов и переедания. А вот стрижка, наоборот, может пойти на пользу финансовому и эмоциональному состоянию. Главное — не суетиться и прислушиваться к себе.

19 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. Отличаются блестящим умом, педантичностью и талантом зарабатывать деньги.

Какие исторические события произошли 19 июня

* 240 год до н. э. — ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил длину земного меридиана.

* 1846 год — в Нью-Джерси состоялся первый в истории бейсбольный матч.

* 1917 год — король Великобритании Георг V распорядился изъять немецкие титулы из имен членов королевской семьи, после чего королевскую династию стали именовать Виндзорской.

* 1919 год — в Советской России учрежден Государственный гидрологический институт.

* 1956 год — Мэрилин Монро вышла замуж за драматурга Артура Миллера.

* 1991 год — завершен вывод советских войск из Венгрии.

* 1996 год — «инцидент с коробкой из-под ксерокса» — один из самых скандальных эпизодов президентских выборов 96 года в России.

Кто родился 19 июня

* В 1623 году родился Блез Паскаль — математик, который спроектировал прообраз калькулятора и стал автором закона о гидростатике. В честь ученого назван один из языков программирования.

* В 1783 году родился Фридрих Сертюрнер — фармацевт, открывший морфин.

* В 1786 году родился Федор Глинка — поэт и прозаик, автор «Очерков Бородинского сражения».

* В 1906 году родился Эрнст Борис Чейн — один из первооткрывателей пенициллина, лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии.

* В 1924 году родился Василь Быков — писатель, автор повестей и рассказов о военном времени, один из крупнейших представителей «лейтенантской прозы», Герой Социалистического Труда.

* В 1933 году родился Виктор Пацаев — космонавт, Герой Советского Союза, первый астроном в мире, который работал за пределами земной атмосферы. Погиб в 1971 году в результате разгерметизации аппарата во время посадки.

Кто скончался 19 июня • В 1915 году умер Сергей Танеев — русский пианист, педагог, композитор, музыкальный ученый.

• В 1956 году умер Владимир Обручев — русский и советский геолог, географ, писатель.

• В 1985 году умерла Майя Кристалинская — советская эстрадная певица, Заслуженная артистка РСФСР.

• В 1993 году умер Уильям Голдинг — английский писатель-романист, Нобелевский лауреат.

Кто отмечает день рождения 19 июня

* 81 год исполняется Наталье Селезневой — народной артистке России, звезде фильмов «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и других.

Актриса Наталья Селезнева в фильме режиссера Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) Мосфильм

* 68 лет исполняется Сергею Макарову — советскому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира, заслуженному мастеру спорта СССР.

* 62 года исполняется Борису Джонсону — бывшему премьер-министру Великобритании.

* 59 лет исполняется Дэвиду Брауну — американскому музыканту, фронтмену и автору песен группы Brazzaville.

* 59 лет исполняется Бьерну Дели — норвежскому лыжнику, до 2026 года — самому титулованному лыжнику среди мужчин в истории этого вида спорта (в 2026-м его обошел норвежец Йоханнес Клебо), восьмикратному олимпийскому чемпиону и девятикратному чемпиону мира.

* 54 года исполняется Жану Дюжардену — французскому комику и актеру, лауреату премии «Оскар» за роль в фильме «Артист».

* 51 год исполняется Хью Дэнси — английскому киноактеру, звезде сериала «Ганнибал».

* 48 лет исполняется Зои Салдане — американской и доминиканской актрисе и танцовщице, известной по фильмам «Аватар», «Стражи Галактики» и «Эмилия Перес».

* 42 года исполняется Полу Дано — американскому киноактеру и режиссеру, который исполнил роль Пьера Безухова в британской адаптации романа Льва Толстого «Война и мир» и сыграл Загадочника в фильме «Бэтмен» 2022 года.