«Люди узнавали»: чем занимается осужденный по делу Шурыгиной

Житель Ульяновска Сергей Семенов, осужденный в 2016 году за изнасилование Дианы Шурыгиной, занялся развитием правозащитного проекта. В общей сложности молодой человек провел в заключении менее двух лет, из которых восемь месяцев находился под домашним арестом.

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Сейчас он проживает в Самаре, куда переехал после освобождения в 2018 году, мечтая лишь о том, чтобы его никто не трогал.

«Первое время я был совсем не адаптирован, хотя сидел не 10, не 13 лет, а год. Но с учетом восьми месяцев домашнего ареста практически два года у меня не было обычной жизни. А тут на меня все обрушилось: инстаграм, подписчики, куча левых страниц со мной. Люди узнавали меня, подходили на улице — для меня это дико было», — рассказал Семенов RT.

Бывший осужденный поделился с телеканалом, что сперва ему очень трудно было найти работу — судимость и широкая огласка произошедшего мешали пройти проверку в службе безопасности компаний.

В итоге Семенов стал работать в такси и продвигать свой правозащитный проект. «Меня не покидало ощущение, что произошедшее со мной — это не просто так. Почти невероятно, что меня вот так вот: раз — и отпустили спустя год. Теперь есть чувство, что мне помогли и мне надо что-то сделать в ответ», — пояснил Сергей.

После освобождения молодой человек получал много писем от людей, которые, по их мнению, были несправедливо осуждены. Ими он делился с адвокатом Сергеем Хальченко, с которым познакомился на одном из заседаний по собственному делу. Теперь они вместе создают правозащитный проект для людей, которые были оговорены и впоследствии осуждены.

«Идея у Сергея хорошая, потому что с той судебной системой, которая сейчас существует, у людей есть потребность, чтобы их защищали еще и со стороны общества. Нужно, чтобы оно как-то помогало, выражало свое мнение по конкретной ситуации», — сообщил Хальченко RT.

Для реализации своих планов Семенов создал канал на YouTube — по его мнению, огласка поможет расследованию дела. Он также будет связываться с телеканалами, предлагая осветить историю. Правовой частью работы занимается юрист Сергей Хальченко. Формат их работы разный: они либо консультируют по телефону, либо выезжают в регион, откуда поступила просьба.

«Мы помогаем человеку сориентироваться в ситуации, можем подсказать, как себя вести. Можем также оказать конкретную помощь с изучением материалов уголовного дела, подготовкой жалоб, принять участие в судебных заседаниях, найти юристов и независимых экспертов в конкретном регионе», — отметил адвокат.

Расходы на поездки в субъекты Семенов возьмет на себя. Однако услуги местных юристов и независимых экспертов придется оплачивать заявителям. «Сам я таких расходов просто не смогу покрыть. Но для себя мы вознаграждения никогда не требуем. Если удастся доказать, что невиновный человек был осужден несправедливо, это самая главная награда», — уточнил Семенов.

Напомним, что об истории несовершеннолетней Дианы Шурыгиной из Ульяновска страна узнала в январе 2017 года, когда вышел первый выпуск ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Там девушка рассказала, что стала жертвой изнасилования. Программа вызвала широкий резонанс, и пользователи в сети разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает Шурыгину, и тех, кто выступает за освобождение Семенова.

Сам инцидент произошел 1 апреля 2016 года, когда Сергей и несовершеннолетняя Диана отмечали день рождения общего друга в загородном коттедже в Ульяновске: там они познакомились, вместе выпивали, после чего уединились в комнате, где занялись сексом.

Молодой человек заявил, что секс с девушкой у него был по обоюдному согласию — Шурыгина же по окончании праздника обвинила Семенова в изнасиловании.

«Диана помогала раздеваться, сама раздевалась, во время полового акта вела себя раскрепощенно. Она не спала, как говорила в показаниях. Любая женщина, которую действительно насилуют, какое бы состояние у нее ни было, она встанет и убежит оттуда», — рассказывал Семенов в интервью «Пусть говорят», которое было снято в колонии.

Следствие продлилось больше восьми месяцев. 5 декабря 2016 года Ленинский районный суд Ульяновска признал Сергея Семенова виновным по статье 131 УК РФ «Изнасилование» и по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Суд назначил молодому человеку, которому на тот момент был 21 год, восемь лет и три месяца колонии строгого режима. Тем не менее спустя полтора месяца, 25 января 2017 года, изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий. Однако Семенов отсидел еще меньше, поскольку суд заменил ему неотбытую часть срока более мягким видом наказания — ограничением свободы с применением системы электронного слежения, которая позволяет правоохранителям видеть все перемещения осужденного.