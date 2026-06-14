15 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

15 июня отмечают Всемирный день ветра. Сегодня также напоминают о том, как важно заботиться о старшем поколении. Поддержать близких можно с помощью еще одной даты — Дня силы улыбки. По народному календарю наступал Вьюн Зеленый, в этот день девушки плели венки для привлечения суженого. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 15 июня

* День создания юннатского движения в России

В этот день в России отмечается важная дата в истории экологического просвещения. Все началось в 1918 году в московских Сокольниках, где открылась первая в стране биологическая станция для юных любителей природы. Это событие положило начало массовому движению юных натуралистов по всей России. Спустя более века традиции не угасают: современные юннаты, как и их предшественники, исследуют флору и фауну, проводят опыты, наблюдают за почвами и водоемами, а также участвуют в природоохранных акциях.

А.Гринько/ТАСС

* Всемирный день ветра

Этот экологический праздник отмечается с 2007 года. Он появился по инициативе Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии ветра. Главная задача — привлечь внимание к ветроэнергетике как к чистому, возобновляемому и доступному источнику энергии. Сегодня в России активно разрабатываются отечественные технологии для производства электроэнергии из ветра. Согласно планам, до 2030 года в стране предстоит ввести 3 ГВт ветряных мощностей.

* Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

Эта дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. Ее цель — привлечь внимание общества к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются пожилые люди: пренебрежительное и холодное отношение в семье, экономическая незащищенность, психологическое и физическое насилие. Праздник напоминает каждому из нас: старость — естественный этап жизни, который неизбежно наступит для всех. И относиться к пожилым людям нужно так, как хотелось бы, чтобы в будущем относились к тебе самому.

* Всемирный день пожертвований

Неофициальный праздник отмечается в мире с 2010 года. Организаторы предлагают принять в нем участие из любой точки планеты, выполнив одно из трех действий: подойти к незнакомцу и дать ему небольшую сумму, объяснив, что вы принимаете участие во Всемирном дне пожертвований; стать волонтером в любой из благотворительных организаций или пожертвовать небольшую сумму в одну из них.

Необычные праздники 15 июня • Праздник мужских недостатков. Праздник призывает взглянуть на мужские слабости и нелепые привычки с юмором. Женщины могут вспомнить о недостатках партнеров без обиды — только чтобы посмеяться вместе и укрепить взаимопонимание. А мужчинам это хороший повод признать свои «минусы» и показать, что они готовы меняться к лучшему. • День силы улыбки. Этот неофициальный праздник посвящен удивительной способности улыбки поднимать настроение, улучшать самочувствие и дарить радость окружающим. Энтузиасты из разных стран в этот день проводят тренинги, фестивали улыбок и образовательные программы.

Что отмечают в разных странах 15 июня

День пива — Великобритания. История этого праздника уходит корнями в 1215 год, когда была подписана Великая хартия вольностей. Помимо ограничения власти короля, этот пакт между монархом и баронами стандартизировал производство эля и пива в стране. Этот факт и дал повод для ежегодного праздника, во время которого английские пабы неизменно переполнены посетителями.

Фестиваль Каннын Дано — Южная Корея. Это древний праздник, внесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО, проходит на реке Намдэчхон в городе Каннын. Во время недельного фестиваля проводят ритуалы на удачу, устраивают парад и временный рынок, а также показывают танец в масках Кванно. Гостей угощают рисовыми пирогами. Первые упоминания о фестивале датируются 1145 годом.

День инженера — Италия. В этот день инженеров благодарят за их вклад в науку, а также стараются показать молодым людям, насколько интересной может быть эта профессия. Главное событие часто проходит в Турине, где устраивают Фестиваль инженера с мастер-классами, выставками и встречами с профессионалами.

Религиозные праздники 15 июня

* Обретение мощей благоверной Иулиании, княгини Вяземской и Новоторжской

Обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской связано с трагической историей XV века. Княгиня была женой князя Симеона Мстиславича Вяземского. Ее красотой воспылал смоленский князь Юрий Святославич, но Иулиания отвергла его. Тогда князь убил ее мужа, а саму Иулианию, когда она не сдалась, приказал изрубить — отрубить руки и ноги, а тело бросить в реку Тверцу. Согласно преданию, весной 1407 года тело мученицы заметили плывущим против течения. Местному жителю якобы послышался голос, велевший похоронить Иулианию у южных врат собора в Торжке. Спустя столетия над ее гробом возвели церковь. В 1819 году, при разборе старого собора, состоялось обретение мощей святой.

* День памяти великомученика Иоанна Нового, Сочавского

Великомученик Иоанн Новый, Сочавский, почитается как покровитель торговли. Он родился около 1300 года в греческом городе Трапезунде в семье купцов. Иоанн был благочестивым и твердым в православной вере. Однажды во время путешествия по морю капитан-католик затаил злобу на святого после проигранного спора о вере и оклеветал его перед огнепоклонником-градоначальником в Белграде.

Градоначальник, поверив клевете, потребовал от Иоанна отречься от Христа, но святой с молитвой и мужеством отказался. За это его подвергли жестоким мучениям: сначала избивали палками, отчего куски плоти отлетали от тела, затем привязали к хвосту коня и протащили по улицам, а потом отрубили голову. Ночью над телом мученика засиял светлый столп и было слышно ангельское пение, после чего градоначальник разрешил похоронить его при церкви. Святые мощи Иоанна были перенесены в город Сочаву (отсюда название — Сочавский).

Народные праздники 15 июня

* Вьюн Зеленый

Это древний славянский праздник, приуроченный к весенне-летнему расцвету природы. В этот день на Руси было принято украшать дом свежими березовыми ветками — они символизировали здоровье, очищение и защиту от нечистой силы. Молодежь гуляла по улицам с песнями-«вьюнинами», одаривала детей сладостями, а ближе к вечеру водила большие хороводы вокруг берез.

Девушки особо почитали вьюн (полевой вьюнок) — его гибкие стебли плели в венки и с их помощью гадали о суженых. Завитый венок бросали в реку — если поплывет, скоро ждать сватовства. Также считалось, что через вьюновые венки можно «привить» молодцам любовь, если тайком подарить их на посиделках.

Еще одна яркая традиция — выпекание больших румяных караваев в форме солнца. Такие караваи ставили на середину стола, украшали калиной и медом.

Вьюн Зеленый часто связывали с родительскими обходами домов — считалось, что обряд «вьюнить» (обходить дворы с песнями) приносит в дом удачу и достаток на весь год. А если поутру умыться росой, собранной с вьюнка, то лицо будет свежим и румяным, как тот самый праздничный каравай.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Именины 15 июня

* Дмитрий;

* Иван;

* Константин;

* Александр;

* Мария;

* Ульяна.

Приметы: что можно и что нельзя делать 15 июня

* Приметы о погоде

Птицы ведут себя беспокойно — погода скоро испортится.

Сильный туман с утра обещает теплый день.

Дождь обещает хороший урожай льна.

Западный ветер — к похолоданию.

Если к вечеру начали петь соловьи — погода завтра будет солнечной.

Щедрый ливень — к грибному изобилию.

Что можно делать 15 июня

* Проводить время на природе и собирать травы — в этот день они обладают особой целебной силой.

* Праздновать свадьбу или крестить ребенка.

* Делать добрые дела — помощь близким без ожидания награды была благочестивым занятием, которое сулило благополучие.

Что нельзя делать 15 июня

* Устраивать ссоры и конфликты: считалось, что сильная ссора, случившаяся в этот день, может затянуться надолго.

* Посещать кладбище и вспоминать умерших — это может привлечь темные силы, которые утащат к себе, а также тревожные сны.

* Купаться в открытых водоемах — по поверьям, в этот день у воды активизируется нечистая сила (например, русалки), которая может заманить и утопить человека.

* Выносить мусор и подметать в доме — вместе с сором можно было «вымести» из дома свое здоровье, семейное благополучие и финансовую стабильность.

Лунный календарь 15 июня

Фаза Луны: Новолуние, 30-й лунный день.

Луна в знаках зодиака Близнецы и Рак.

По мнению астрологов, этот день связан с крайне низким уровнем энергии, упадком сил и нестабильным эмоциональным фоном, поэтому стоит воздержаться от любых серьезных начинаний, крупных финансовых операций и активной социальной деятельности. В первой половине дня Луна будет находиться в знаке Близнецов, что, по мнению астрологов, усиливает разбросанность, суетливость и желание заниматься несколькими делами сразу, однако во второй половине дня она перейдет в знак Рака, смещая фокус на эмоции, домашний уют и воспоминания.

Поскольку это еще и суперлуние (Луна максимально близка к Земле), прогнозы предупреждают о возможном обострении интуиции, но также о повышенной ранимости и склонности к переживаниям. В день новолуния астрологи советуют посвятить время покою, медитации, планированию целей на будущий месяц, а также избегать конфликтов, новых контактов и принятия ответственных решений — по общему мнению, удачным этот день можно назвать только для внутренней работы над собой и отпускания старого.

15 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. Отличаются блестящим умом, педантичностью и талантом к зарабатыванию денег.

Какие исторические события произошли 15 июня

* 313 год — римский император Константин объявил свободу вероисповедания и велел вернуть христианам ранее конфискованную у них собственность.

* 1502 год — Христофор Колумб открыл остров Мартиника.

* 1667 год — французский врач Жан-Батист Дени впервые в мире успешно выполнил переливание крови: он перелил юноше кровь ягненка.

* 1851 год — американский молочник Джекоб Фуссель запустил первую в мире фабрику по производству мороженого.

* 1896 год — в результате мощнейшего подводного землетрясения у берегов Японии гигантское цунами смыло в море 27 тыс. человек и уничтожило более 10 тыс. строений.

* 1931 год — началось строительство московского метрополитена.

* 1985 год — посетитель Эрмитаже облил серной кислотой картину Рембрандта «Даная».

* 2003 год — в Санкт-Петербурге открыли Ладожский вокзал.

Кто родился 15 июня

* В 1843 году родился Эдвард Григ — норвежский композитор.

* В 1867 году родился Константин Бальмонт — русский поэт Серебряного века.

* В 1881 году родился Поль Корню — французский механик и авиатор, пионер вертолетостроения.

* В 1896 году родился Иван Лихачев — советский государственный деятель, один из организаторов автомобилестроения в СССР.

* В 1914 году родился Юрий Андропов — советский государственный и партийный деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС.

* В 1921 году родился Гавриил Илизаров — хирург, академик РАН, создатель одноименного ортопедического аппарата.

* В 1936 году родился Михаил Державин — актер театра и кино, телеведущий, юморист, народный артист РСФСР.

* В 1946 году родился Демис Руссос — греческий певец.

Кто скончался 15 июня • В 1992 году умер Лев Гумилев — советский историк-этнолог, поэт, переводчик.

• В 1996 году умерла Элла Фицджеральд — американская джазовая певица.

• В 2001 году умер Михаил Глузский — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

• В 2015 году умерла Жанна Фриске — российская эстрадная певица, телеведущая, актриса.

• В 2017 году умер Алексей Баталов — советский и российский актер, режиссер, общественный деятель, Народный артист СССР.

• В 2021 году умер Владимир Шаталов — советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза.

Кто отмечает дни рождения 15 июня

* 73 года исполняется Си Цзиньпину — генеральному секретарю ЦК Компартии Китая, председателю КНР.

* 72 года исполняется Джеймсу Белуши — американскому актеру.

* 63 года исполняется Хелен Хант — американской актрисе, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми».

* 62 года исполняется Кортни Кокс — американской актрисе, звезде сериала «Друзья».

* 49 лет исполняется Анне Ковальчук — актрисе, телеведущей, народной артистке России.

* 34 года исполняется Мохаммеду Салаху — египетскому футболисту, звезде английской Премьер-лиги.