3 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

3 июня праздник у самого экологичного вида транспорта — велосипеда. Легкоатлеты и любители здорового образа жизни отмечают Всемирный день бега. А у православных верующих сегодня начинается Великорецкий крестный ход, когда тысячи паломников проходят пешком около 150 км. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 3 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 3 июня

* Всемирный день велосипеда

Праздник в честь велосипеда появился в 2018 году по инициативе ООН. Цель этого дня — привлечь внимание к преимуществам этого простого, доступного, надежного и экологичного средства передвижения. Велосипед не загрязняет воздух, а поездки на нем полезны для здоровья: помогают укрепить мышцы и снизить стресс.

История велосипеда насчитывает более 200 лет. Первый патент на похожее средство передвижения получил немецкий барон Карл Дрез в 1817 году. Это была «машина для пробежек» без педалей — ездок отталкивался от земли ногами. В 1840 году шотландец Киркпатрик Макмиллан усовершенствовал конструкцию, добавив педали, соединенные с задним колесом.

Сегодня в мире насчитывается более 1 млрд велосипедов. В таких странах, как Дания и Нидерланды, он является основным средством передвижения для миллионов людей. В этот день активисты проводят массовые заезды, выставки ретро-велосипедов и образовательные акции о безопасности на дорогах.

Интересно Название велосипед произошло от двух латинских слов — «velocis» — быстрый, скорый и «pes (pedis)» — стопа, что в дословном переводе на русский язык означает «быстрая стопа».

* Всемирный день сидра

Праздник был учрежден в 2013 году Ассоциацией производителей яблочного вина и фруктовых соков в немецком Гессене. Сидр — это слабоалкогольный напиток, получаемый путем ферментации яблочного или грушевого сока. Его история насчитывает более двух тысячелетий: первые свидетельства об изготовлении подобных напитков относятся к 55 году до н. э., когда высадившиеся в Британии римляне обнаружили, что местные кельты уже умели его делать. Сегодня в День сидра проводятся дегустации, ярмарки и фестивали, на которых можно попробовать как классические, так и крафтовые сорта.

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* Всемирный день бега

Бег — самый доступный вид физической активности. Праздник, основанный в 2009 году в США как Национальный день бега, с 2016 года приобрел международный статус, объединяя профессиональных атлетов и любителей по всему миру. В этот день во многих городах проходят массовые забеги, марафоны и благотворительные старты.

* День рождения парашюта

С древних времен люди хотели научиться летать, но осуществить эту мечту удалось только в XVIII веке. Французский изобретатель Луи-Себастьян Ленорман совершил первый в истории успешный прыжок с прототипом парашюта. Это знаменательное событие произошло 26 декабря 1783 года, когда он спрыгнул с башни обсерватории в Монпелье и благополучно опустился на землю. Спустя два года, 3 июня 1785-го, воздухоплаватель Жан-Пьер Бланшар публично продемонстрировал в Лондоне новый тип парашюта. В профессиональной среде эту дату принято отмечать как день рождения парашюта, устраивая показательные прыжки и чествуя ветеранов воздушно-десантных войск.

Необычные праздники 3 июня • День прогульщика. Неофициальный праздник, посвященный идее позволить себе на один день отложить дела и насладиться отдыхом. Дата выбрана неслучайно — именно в начале лета хочется отвлечься от учебы и работы в пользу отдыха на свежем воздухе. • День воспоминаний о снеге. Неофициальный, но уютный праздник призывает поностальгировать о снеге и перенестись из летнего зноя в морозную зиму. • День пионов. Неформальный цветочный праздник в разгар сезона этих пышных и ароматных цветов. Садоводы и просто любители делятся снимками своих лучших пионов, а флористы проводят мастер-классы по составлению букетов.

Что отмечают в разных странах 3 июня

День объявления независимости — Черногория. В этот день в 2006 году Черногория официально провозгласила свою независимость и вышла из союза с Сербией. Этому предшествовал референдум 21 мая, на котором 55,5% граждан высказались за суверенитет. В современной Черногории оба этих исторических шага увековечены в календаре национальных праздников.

Праздничный салют в городе Будвы, Черногория Olena Znak/Shutterstock/FOTODOM

День Мабо — Австралия. Праздник появился по инициативе Эдди Койки Мабо — уроженца острова Мер (Мюррей) и борца за признание прав коренных народов с острова в Торресовом проливе. 3 июня 1992 года Верховный суд Австралии вынес решение по делу «Мабо против Квинсленда», признав права коренных народов на землю и опровергнув доктрину terra nullius («ничейная земля»). К сожалению, Эдди Мабо не дожил до этого момента всего пять месяцев, скончавшись в январе 1992 года, но его имя стало символом победы для жителей Торресова пролива.

День мучеников — Уганда. В 1886 году в этот день в Намугонто по приказу короля Мванги II были сожжены заживо 32 молодых человека за отказ отречься от своей веры. Двое из них — 25-летний Чарльз Лванга и 14-летний подросток Кизито — впоследствии были канонизированы католической церковью. Всего в ходе гонений в 1885–1887 годах погибли 45 человек.

Религиозные праздники 3 июня

Великорецкий крестный ход

История одного из древнейших и православных крестных ходов России началась в 1383 году, когда крестьянину Семену Агалакову на берегу реки Великой явилась чудотворная икона святителя Николая. Согласно преданию, икона обладала целительной силой, и вскоре на месте ее обретения была построена часовня. В 1392 году святыню перенесли в Хлынов (ныне Киров), но жители дали обет ежегодно возвращать ее на место явления — так и появилась традиция крестного хода.

Священники во время службы у храма у реки Великой во время Великорецкого крестного хода в Кировской области Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ежегодно икону переносят из Кирова в село Великорецкое и обратно. В советские годы крестный ход был запрещен, но полностью не прекращался. Традиция официально возродилась в 1989 году. Сегодня паломники за несколько дней проходят около 150 километров. Великорецкий крестный ход традиционно начинается 3 июня и длится до 8 июня.

Маршрут Великорецкого крестного хода Крестный ход начинается в городе Кирове и проходит через села Макарье, Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово, Медяны. Конечный пункт ― село Великорецкое, где совершаются молебны в храмах и на берегу реки Великой. Ночлеги организуются в полевых условиях, часто под открытым небом.

Праздник Владимирской иконы Божией Матери

По преданию, Владимирскую икону написал евангелист Лука на доске от стола, за которым трапезничали Иисус, Богородица и Иосиф Обручник. На Русь ее привезли в XII веке. Изначально икона находилась в Вышгороде, но позднее князь Андрей Боголюбский перенес ее во Владимир, где святыня получила свое название. Сегодня церковь вспоминает чудесное спасение Москвы от нашествия хана Мехмед-Гирея в 1521 году. Легенда гласит, что хан отступил после усердных молитв перед Владимирской иконой. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные литургии, верующие молятся о защите семьи, исцелении и укреплении веры.

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Народные праздники 3 июня

Еленин день, или Олена — длинные льны

В народном календаре в эту дату чтут память равноапостольных царя Константина и царицы Елены. Святая Елена считалась покровительницей льноводства, поэтому день получил название «Олена — длинные льны». Именно с этого дня начинался активный сев льна и конопли, поздней пшеницы, овса, проса и гречихи. Крестьяне верили, что лен, посеянный на Елену, вырастет особенно длинным и качественным. Для ритуала выбирали самого высокого мужчину в деревне — он должен был первым выйти на пашню, чтобы лен «пошел в рост». Женщины же клали в мешки с семенами вареные яйца, которые сеятели съедали, а скорлупу толкли и добавляли в корм курам, чтобы те лучше неслись.

Именины 3 июня

* Андрей,

* Кирилл,

* Елена,

* Константин,

* Михаил,

* Федор,

* Ярослав.

Приметы: что можно и нельзя делать 3 июня

Приметы о погоде

Если кукушка много поет — к хорошей погоде.

Душный воздух предвещает ухудшение погоды.

Увидеть радугу — хорошая примета, сулит крепкое здоровье.

Жаркая погода предвещает засуху и неурожай.

Если выпала роса — жди ранних заморозков.

Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году не будет.

Что можно делать 3 июня

* Сеять лен, коноплю, овес, гречиху, позднюю пшеницу и просо — день считался самым благоприятным для этих культур.

* Начинать новые дела, особенно связанные с землей и торговлей.

* Устраивать праздничные семейные обеды с выпечкой и свежими овощами.

* Помогать нуждающимся — по поверью, доброе дело в этот день вернется сторицей.

Что нельзя делать 3 июня

* Лениться и откладывать посев — считалось, что упустишь время, и урожай будет скудным.

* Ссориться и сквернословить, особенно в поле — льны «услышат» и полягут.

* Рубить деревья и ломать ветки — к несчастью в доме.

* Оставлять дом неприбранным — иначе можно вымести удачу вместе с сором.

Лунный календарь 3 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 18-й лунный день.

Луна в знаке Козерога.

Сторонники эзотерики верят, что сегодня не самое лучшее время для усердной работы и переговоров, особенно с государственными органами и представителями властных структур. При этом в этот день возможно решение вопросов с недвижимостью.

Астрологи советуют посвятить день отдыху или текущей работе и направить внимание на сферы, связанные с научной работой, творчеством, искусством.

3 июня родились люди под знаком Близнецы, который находится под покровительством Меркурия. Им свойственны общительность, остроумие и легкая переменчивость.

Какие исторические события произошли 3 июня

* 1785 год — французский воздухоплаватель Жан-Пьер Бланшар провел демонстрацию парашюта, сбросив с воздушного шара собаку, оснащенную экспериментальным образцом изобретения. Это стало одним из первых шагов в развитии парашютного дела и показало возможность безопасного спуска с высоты. Позднее Бланшар сам использовал парашют для спасения при аварии воздушного шара в 1793 году.

* 1927 год — в Москве снесены Красные ворота — триумфальная арка, построенная в XVIII веке по проекту архитектора Дмитрия Ухтомского в честь победы в Полтавской битве. Снос был обусловлен расширением Садового кольца и модернизацией городской инфраструктуры. Несмотря на протесты архитекторов и общественности, ворота были демонтированы, а некоторые элементы переданы в музей.

* 1954 год — в районе Бейт-Халлаф в Сахаре археологи обнаружили гробницу, предположительно принадлежащую фараону Санахту, правившему в период III династии (около 2570 года до н. э.). Останки, найденные в гробнице, принадлежали человеку необычного роста (почти 2 метра, хотя рост людей в то время редко превышал 170 см), что позволило исследователям предположить наличие у него гигантизма — это может быть самый ранний известный случай этого заболевания.

* 1962 год — в аэропорту Орли в Париже произошла катастрофа самолета Boeing 707 рейса Air France 007. При попытке взлета самолет не смог подняться в воздух и разбился, в результате чего погибли 130 человек, включая 106 жителей Атланты (США), возвращавшихся с культурного тура по Европе. Это была первая катастрофа реактивного самолета с более чем 100 погибшими.

* 1965 год — астронавт Эдвард Уайт совершил первый в истории США выход в открытый космос во время миссии Gemini 4. Он провел вне корабля около 20 минут, используя ручной маневровый пистолет для перемещения.

Астронавт Эдвард Уайт (слева) и командир корабля Джеймс Макдивитт, 1 июня 1965 год Global Look Press

* 1980 год — в США произошел сбой в компьютерной системе NORAD, который ошибочно сообщил о запуске советских ядерных ракет. В результате была объявлена ядерная тревога, и стратегические силы были приведены в повышенную готовность. Через несколько минут было установлено, что тревога ложная, вызванная неисправностью микросхемы в компьютере. Около 10 минут мир находился на грани ядерной войны.

Кто родился 3 июня

* В 1808 году родился Джефферсон Дэвис — американский военный и политический деятель, первый и единственный президент Конфедеративных Штатов Америки (1861–1865) во время Гражданской войны в США. После окончания войны был арестован и провел два года в заключении, но так и не был осужден.

* В 1843 году родился Климент Тимирязев — российский ботаник и физиолог, один из основоположников русской школы физиологии растений. В 1871 году защитил диссертацию по спектральному анализу хлорофилла. Активно пропагандировал идеи Чарльза Дарвина в России, лично встречался с ним в 1877 году.

* В 1876 году родился Николай Бурденко — русский и советский хирург, основоположник советской нейрохирургии. Участвовал в Русско-японской, Первой мировой, Советско-финской и Великой Отечественной войнах. С 1937 по 1946 год был главным хирургом Красной армии. Академик АН СССР с 1939 года, первый президент Академии медицинских наук СССР (1944–1946).

* В 1908 году родилась Надежда Надеждина — советская балерина и хореограф, народная артистка СССР. В 1948 году основала ансамбль «Березка», известный своим уникальным стилем «плавного скольжения» танцовщиц по сцене.

* В 1953 году родилась Лоалва Браз — бразильская певица, солистка группы Kaoma, исполнительница хита Lambada. В 1989 году песня принесла ей мировую известность. Была убита в 2017 году в Бразилии, ее тело нашли в сгоревшем автомобиле.

Кто скончался 3 июня • В 1826 году умер Николай Карамзин — русский писатель, поэт и историк, автор «Истории государства Российского».

• В 1899 году умер Иоганн Штраус-младший — австрийский композитор XIX века, прозванный «королем вальса».

• В 1924 году умер Франц Кафка — один из самых влиятельных немецкоязычных писателей XX века, основоположник литературы абсурда.

• В 2025 году умер Евгений Дога — композитор, народный артист СССР.

Кто отмечает дни рождения 3 июня

* 74 года исполняется Юрию Скуратову — российскому правоведу и политику, бывшему генеральному прокурору РФ (1995–1999). В 1999 году оказался в центре скандала после появления компрометирующего видео, что привело к его отстранению от должности. В 2000 году баллотировался на пост президента России.

* 50 лет исполняется Екатерине Скулкиной — российской актрисе и телеведущей. С 2006 года — участница шоу Comedy Woman на канале ТНТ.

* 49 лет исполнятся Петру Красилову — заслуженному артисту России, получившему широкую известность после роли князя Репнина в сериале «Бедная Настя».

* 46 лет исполняется Юлии Барановской — телеведущей и бывшей возлюбленной футболиста Андрея Аршавина, от которого у нее трое детей.

* 44 года исполняется Елене Исинбаевой — легкоатлетке, двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом.

* 36 лет исполняется Скриптониту (Адилю Жалелову) — казахстанскому рэп-исполнителю и музыкальному продюсеру. Его дебютный альбом «Дом с нормальными явлениями» (2015) стал одним из самых успешных русскоязычных рэп-альбомов. В 2021 году признан самым прослушиваемым артистом в СНГ по версии «Музыки Первого».