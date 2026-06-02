Почистила телефоны, взяла пистолет. В США найдено тело загадочно пропавшей ученой

В лесном заповеднике США нашли тело Касиас, одной из загадочно пропавших ученых

В американском заповеднике Карсон (штат Нью-Мексико) найдены останки Мелиссы Касиас, сотрудницы Лос-Аламосской национальной лаборатории, пропавшей без вести в июне 2025 года. Ее исчезновение стало частью активно обсуждаемой в соцсетях теории заговора, связывающей исчезновения и гибель не менее восьми ученых и военных с 2023 года, включая генерала, сотрудников NASA и физиков. ФБР и профильный комитет конгресса начали расследования, а президент Трамп назвал ситуацию «серьезной историей».

В штате Нью-Мексико обнаружили останки одной из ученых, пропавших в США при загадочных обстоятельствах . Об этом сообщили в местной полиции.

Речь идет о Мелиссе Касиас, которая пропала без вести 26 июня 2025 года. Ее останки были обнаружены туристом в лесном заповеднике Карсон. СМИ сообщили, что рядом с телом был обнаружен пистолет.

«Личность была достоверно установлена как пропавшая Мелисса Касиас»,

— говорится в заявлении полиции.

В полиции рассказали, что в день исчезновения женщина отвезла мужа на работу и вернулась домой, сославшись на забытый пропуск. Она оставила дома личный и рабочий телефоны, с которых были удалены все данные и сброшены настройки.

53-летняя Касиас работала в Лос-Аламосской национальной лаборатории — центре ведущих оборонных ядерных исследований, где в годы Второй мировой войны было создано первое в мире атомное оружие.

Загадочные исчезновения

Исчезновение Касиас оказалось в центре внимания СМИ из-за активно обсуждаемой в соцсетях теории заговора, которая связывает исчезновения и гибель целого ряда людей, работавших в научной сфере в США.

Так, телеканал Fox News ранее сообщал, что с 2023 года в США при невыясненных обстоятельствах погибли или пропали без вести не менее восьми ученых, изучавших космос и ядерную физику.

Последним из череды исчезновений стала пропажа в феврале 2026 года бывшего генерал-майора ВВС США Уильяма Нила Маккасланда, который ранее возглавлял Air Force Research Laboratory и был, как и Касиас, связан с Лос-Аламосской национальной лабораторией, а также имел доступ к секретной информации.

Полиция сообщила, что телефон Маккасланда, очки и другие вещи остались дома, при этом отсутствовали походные ботинки, кошелек и револьвер 38-го калибра.

Также в числе пропавших и погибших сотрудница NASA Моника Хасинто Реза, подрядчик Стивен Гарсия, астрофизик Карл Гриллмайр, физик из Массачусетского технологического института Нуну Лоурейро, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Фрэнк Майвальд и другие.

Теории заговора

В соцсетях обсуждали, что за пропажей ученых могут стоять вражеские спецслужбы или тайные организации, а сами исчезнувшие специалисты могли быть связаны не только с разработкой ядерного оружия, но и так называемого «холодного» ядерного синтеза, оружия на новых физических принципах или даже исследованиями НЛО.

Интерес к этой теме достиг такого уровня, что Наблюдательный комитет палаты представителей США и ФБР объявили о расследованиях.

Президент Дональд Трамп 19 апреля назвал произошедшее «довольно серьезной историей» и заявил, что уже провел в Белом доме совещание по этому вопросу.

21 апреля ФБР сообщило, что намерено уделить больше внимания этим инцидентам и установить, есть ли между ними связь.

Канал NBC News указал, что ФБР планирует усилить взаимодействие с министерством энергетики, военным ведомством и с местными правоохранительными органами.

При этом родственники некоторых погибших уже обращались в СМИ с заявлениями о характере смерти людей, которые фигурируют в этих репортажах. Так, один скончался от сердечного заболевания, другой покончил с собой после скоропостижной смерти родителей. Родственники других жертв назвали распространяемую в соцсетях теорию заговора оскорбительной.