Флот на краю земли: сотни лет на страже России

1 июня отмечается День Северного флота — самого мощного оперативно-стратегического объединения Военно-морского флота России. За несколько сотен лет он прошел путь от Соломбальской судоверфи до северного щита страны и главной силы в борьбе за Арктику. О том, как формировалась история флота, — в нашем материале.

От Петра I до советской флотилии

История военного мореплавания на Русском Севере уходит корнями в эпоху Петра Великого. В 1693 году по его приказу в Архангельске заложили Соломбальскую судоверфь и начали строительство военных кораблей. Однако суда с Белого моря переводились на Балтику — Север тогда рассматривался лишь как строительная площадка. Первое штатное соединение военных кораблей появилось здесь в 1733 году: создали военный порт в Архангельске и сформировали Архангельскую эскадру, просуществовавшую вплоть до закрытия порта в 1862 году. Именно этот год приказом главкома ВМФ России адмирала Виктора Чиркова от 25 мая 2014 года принято считать годом основания Северного флота.

В годы Первой мировой войны для защиты коммуникаций Антанты в северных морях в 1916 году создали Флотилию Северного Ледовитого океана. Гражданская война уничтожила ее практически полностью. Воссозданные в 1920 году Морские силы Северного моря вскоре расформировали в связи с сокращением армии.

Современный Северный флот ведет свою историю с 1 июня 1933 года — в этот день на основе циркуляра начальника штаба РККА Александра Егорова появилась Северная военная флотилия с базой в Мурманске. Туда перевели два отряда надводных кораблей и подводных лодок с Балтики, а в поселке Полярном началось строительство первой военно-морской базы. 11 мая 1937 года приказом наркома обороны Климента Ворошилова флотилию переименовали в Северный флот.

В огне Великой Отечественной

К началу Великой Отечественной войны Северный флот располагал 15 подводными лодками, 8 эскадренными миноносцами, 7 сторожевыми кораблями и 116 боевыми самолетами. За годы войны он утроил свое вооружение и стал одним из ключевых участников военных действий. Так, силами Северного флота было уничтожено свыше 200 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 400 транспортов общим тоннажем свыше 1 млн тонн и около 1300 вражеских самолетов.

В этот период флот совершил множество громких подвигов. Экипаж сторожевого корабля «Туман» 10 августа 1941 года принял неравный бой с тремя эсминцами кригсмарине, прикрывая вход в Кольский залив. 25 августа 1942 года экипаж ледокольного парохода «Александр Сибиряков» вступил в бой с тяжелым крейсером «Адмирал Шеер», спас советский конвой на Севморпути и Порт Диксон — операция «Вундерланд» была фактически сорвана. Гарнизон полуостровов Рыбачий и Средний держал оборону 1273 дня.

Особую роль сыграли подводники. Экипаж подводной лодки «Щ-422» под командованием Федора Видяева за годы войны провел в Баренцевом море 223 дня, совершил 15 боевых походов против немецких транспортов, выполнив 18 торпедных атак. На счету подводников — 25 уничтоженных кораблей Германии.

По итогам войны 85 матросов, старшин, сержантов и офицеров Северного флота стали Героями Советского Союза. 7 мая 1965 года флот был награжден орденом Красного Знамени.

Ядерный щит холодной войны

После 1945 года Северный флот стал наиболее мощным оперативно-стратегическим объединением ВМФ СССР. В сентябре 1955 года впервые в мире в Белом море произвели старт баллистической ракеты с субмарины Б-67 Северного флота. 1 июля 1958 года флаг ВМФ СССР подняли на первой отечественной атомной подводной лодке К-3 («Ленинский комсомол»), вошедшей в состав флота в 1959 году. В период холодной войны силы флота несли боевую службу в Атлантическом океане, Баренцевом, Норвежском и Средиземном морях, превратившись в главную составляющую советского ядерного сдерживания.

После распада СССР морские пехотинцы Северного флота участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Более тысячи воинов были награждены орденами и медалями, десятеро удостоены звания Героя Российской Федерации.

Возвращение в Арктику

Новейший этап истории Северного флота неразрывно связан с политическим курсом Владимира Путина на возрождение военного присутствия России в Арктике. 1 декабря 2014 года на базе флота образовали объединенное стратегическое командование «Север», задачей которого стала защита национальных интересов в арктической зоне. Были сформированы группировки войск на островных территориях — на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

В 2014–2016 годах на острове Котельный возвели административно-жилой комплекс «Северный клевер» на 250 человек, а в 2018 году на острове Земля Александры завершилось строительство комплекса «Арктический трилистник» площадью 14 тысяч кв. м — единственного в мире объекта капитального строительства, возведенного на 80-м градусе северной широты. Параллельно развивалась аэродромная сеть арктической зоны.

В октябре 2020 года Владимир Путин утвердил стратегию развития российской арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в регионе до 2035 года, предусматривающую в том числе строительство восьми атомных ледоколов и развитие Северного морского пути как глобального транспортного коридора. В этот срок планируется улучшить инфраструктуру в арктической зоне, а дислоцированные войска — оснастить современными вооружениями. Выступая на форуме «Арктика — территория диалога» в 2025 году, Путин подчеркнул, что на Кольском полуострове базируется Северный флот, который обеспечивает безопасность арктических рубежей.

Мощь сегодняшнего дня

Современный Северный флот — оперативно-стратегическое объединение ВМФ России с главной базой в Североморске. Флагман флота — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144 «Орлан». В состав флота входят более 40 подводных лодок, в том числе носители баллистических ракет проектов «Борей» и «Дельфин», носители крылатых ракет проектов «Ясень» и «Антей», а также атомная подводная лодка специального назначения «Белгород». В 2023–2024 годах флот пополнился фрегатом «Адмирал Головко» — первым штатным носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Возможности флота регулярно испытывают в дальних походах. В 2021 году в рамках арктической экспедиции «Умка-2021» впервые в истории отечественного подводного флота из-подо льда одновременно всплыли три атомные субмарины в районе радиусом всего 300 метров. В феврале–августе 2019 года фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совершил кругосветное плавание протяженностью более 35 тысяч морских миль.

С 2022 года военнослужащие флота участвуют в специальной военной операции. По данным командующего СФ вице-адмирала Константина Кабанцова на май 2025 года, более 14 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 20 воинов-североморцев удостоены звания Героя России.

Таким образом, за несколько столетий Северный флот прошел путь от небольшой верфи до мощного защитного объединения. Сегодня он одновременно несет боевую вахту в Мировом океане, обеспечивает ядерное сдерживание и закрепляет присутствие России в Арктике — регионе, который в XXI веке превратился в одну из арен глобального соперничества.