«Веночек», веера и дабстеп: чем удивило открытие X Российско-Китайских игр

В Светлогорске Калининградской области официально стартовали юбилейные Российско-Китайские молодежные игры. Яркая и эмоциональная церемония открытия объединила спорт, русский фольклор и историю России с молодежной культурой. Шоу получилось настолько эффектным, что удивило зрителей даже без сложных технологических экспериментов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Атмосфера единения

Церемония прошла в «Янтарь-холле», в его зале в этот вечер не было свободных мест. Главной темой вечера стала дружба России и Китая: в этом году Игры отмечают 20-летний юбилей — первый турнир состоялся в 2006 году в Тяньцзине.

Идея единения двух стран проходила через всю программу — от первых минут до финального выхода артистов на сцену. Важность гуманитарных связей между Москвой и Пекином подчеркнул в приветственном письме к гостям президент России Владимир Путин.

В обращении глава российского государства отметил, что за два десятилетия Российско-Китайские игры стали «большим, красочным праздником спорта, молодости, творческого и делового общения».

Игры официально открыл министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев. Он рассказал, что юбилейный турнир собрал более 400 участников, в программу соревнований вошли 12 видов спорта, включая ушу. Кроме того, впервые в демонстрационном формате на Играх представили самбо.

«Это открывает дополнительные возможности для продвижения российского национального вида спорта на международной арене», — заявил Дегтярев.

Также на церемонии выступили вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Но официальная часть довольно быстро сменилась большим театрализованным представлением — и именно оно стало главным событием вечера.

Александр Подгорчук/РИА Новости

«Как Сочи-2014»

Шоу началось с советской эпохи и культа спорта. На сцене звучали знакомые каждому спортивные хиты СССР, а вместе с артистами выступали гимнасты, акробаты, футболисты, хоккеисты и чирлидеры. Одним из самых эффектных моментов стали трехъярусные поддержки — зал реагировал на них синхронным восхищенным выдохом.

Затем действие перенеслось во времена Российской империи. Шоу охватило балет, оперу, театр, живопись и литературу.

Особенно зрителям запомнился номер под «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Пока солистка исполняла арию, актеры оживляли полотна Михаила Врубеля «Демон» и «Царевна-лебедь». А чуть позже сцена уже напоминала картины Марка Шагал с их парящими в воздухе героями и атмосферой сна.

После классики зрителей ждало погружение в народную культуру России. Частушки, казачий хор, фольклорные напевы и лезгинка с фланкировкой шашками последовательно и органично отразили многогранность культур самой большой и многонациональной страны в мире.

В финале церемония свернула в сторону молодежной вечеринки.

На сцене заиграл давно ставший «вирусным» «Веночек» группы «Золотое кольцо». Зал мгновенно подхватил песню, и тут всех ждал, пожалуй, самый неожиданный момент вечера: трек внезапно ушел в жесткий дабстеп-ремикс.

Изменились и движения артистов: русский танец плавно перетек в хип-хоп, брейк-данс и вог. Судя по реакции публики, творческий эксперимент был более чем удачным: и российские зрители, и китайские спортсмены, кажется, едва сдерживались, чтобы не начать танцевать вместе с артистами.

Отдельный блок программы был посвящен Калининградской области. В лазерном шоу зрителям показали янтарь, чаек, набережную Петра Великого и кирху Святого Адальберта — значимые символы региона. А местный колорит окончательно закрепил ансамбль песни и пляски Балтийского флота с традиционным «Яблочком».

Встреча двух культур

После зрителей ждали сразу несколько номеров с национальными мотивами Поднебесной, а также выступления приглашенных артисток из КНР — Ли Ченьтао и Сунь Даньдань. Первая исполнила традиционный танец с веером, вторая — современную хип-хоп постановку под лазерное шоу.

В финале все участники церемонии вышли на сцену вместе и исполнили гимн Игр под цветами-символами турнира. Затем к артистам присоединились талисманы соревнований — медведь и панда.

Многие зрители отметили, что церемония была буквально наполнена энергией молодости. Практически все артисты были ровесниками спортсменов, сидевших в зале. Возможно, именно поэтому даже самые неожиданные номера публика принимала так эмоционально.

Теперь танцы закончились — впереди у участников пять соревновательных дней. И, судя по истории Игр, они тоже обещают быть громкими и яркими.