В Мариинке рассказали о судьбе мальчика, в которого выстрелил артист театра

Булыкин Николай Дмитриевич/Wikimedia

Мальчику, в которого выстрелил артист Мариинского театра из-за игры на саксофоне, первую помощь оказали сотрудники культурного учреждения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Мариинского театра, отметив, что серьезной угрозы здоровью пострадавшего сейчас нет.

«Поскольку инцидент произошел вблизи Мариинского театра, пострадавшему была незамедлительно оказана медицинская помощь сотрудниками театра. Он был оперативно доставлен в медпункт театра, куда была вызвана скорая помощь, после чего он был направлен в детскую городскую больницу Nº 19 им. К.А. Раухфуса, серьезных угроз его здоровью нет. Мариинский театр обеспокоен случившимся и следит за судьбой пострадавшего. Разбирательством в данном происшествии сейчас занимаются компетентные органы», — сказали там.

24 мая Telegram-канал Baza сообщил, что артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего мальчика из окна в Санкт-Петербурге. По данным канала, мужчину раздражала игра мальчика на саксофоне. Тогда он взял в руки пневматический пистолет и выстрелил в ребенка, попав ему в щеку. Пуля застряла в подбородке. Юного музыканта доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что стрелявшего задержали. Известно, что он родом из Казахстана и выступал в составе вспомогательной театральной труппы.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию обратился прохожий. Он сообщил, что у дома №1 по Минскому переулку неизвестный выстрелил в ребенка. Стражи порядка установили, что мужчине не понравилась игра мальчика, и он решил «наказать» его, выстрелив из окна своей квартиры. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

