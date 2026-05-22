«Успех без связей». Как платформа «Россия — страна возможностей» дает шанс миллионам граждан

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» сегодня отмечает восьмилетие. За это время миллионы людей по всей стране смогли найти своепризвание, открыть новые карьерные перспективы, поступить в лучшие вузы страны и на личном примере доказать: Россия действительно является страной возможностей. Благодаря многочисленным проектам платформы вера молодых людей в возможность самореализации в России выросла с 37% до 82%. О том, что удалось сделать за эти годы, — в материале «Газеты.Ru».

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» (РСВ) была создана в 2018 году по указу президента России Владимир Путин. В впоследствии он возглавил ее наблюдательный совет. На протяжении восьми лет РСВ создает условия для самореализации людей вне зависимости от возраста, места жительства и профессии. Более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира благодаря проектам платформы поступили в вузы мечты, определились с профессией, нашли единомышленников, построили карьеру, стали госслужащими, увидели красивейшие места России, получили гражданство и просто стали счастливее.

Во всех сферах

Аналогов подобной системы, объединяющей участие в общенациональных проектах, обучение новым навыкам и реализацию талантов, в других странах не существует. Сегодня платформа продолжает развивать образовательные и просветительские программы, олимпиады, конкурсы, стажировки, курсы повышения квалификации и уникальные карьерные проекты.

Сегодня проекты платформы охватывают практически все сферы жизни. Главная задача — раскрыть таланты и помочь с самореализацией людям самых разных возрастов и профессий: от школьников и семей с детьми до педагогов, работников сцены и ветеранов специальной военной операции. Именно поэтому появилась сеть круглогодичных образовательных центров, где возможности для развития не ограничены сроками конкретного конкурса.

Одним из главных результатов работы платформы стало изменение отношения общества к самореализации в России. «Для многих это стало «путевкой в жизнь», помогло обрести полезные профессиональные знакомства и даже устроиться на работу мечты», — говорит политолог Дмитрий Федотов. По его мнению, это привело к серьезным изменениям в восприятии возможностей, которые сегодня доступны молодым людям благодаря платформе «Россия — страна возможностей».

«По данным ВЦИОМ, 82% россиян считают, что молодые люди сегодня могут реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни, тогда как еще в 2017 году в этом были уверены лишь 37% наших соотечественников. Уверенность в возможности раскрыть свой потенциал в России воодушевляет граждан, поэтому у нас появляется все больше амбициозных и инициативных деятелей культуры и искусства, ученых, спортсменов, медиатехнологов, управленцев и политиков, которые добиваются выдающихся успехов и приносят пользу стране», — подчеркнул эксперт.

Президентская платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад: «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «КАРДО», «Первый кубок нейроконтента», «Профразвитие», «Институт социальной архитектуры», «Я — профессионал», «Моя страна — моя Россия» и многие другие.

Безграничные возможности

Первым проектом РСВ стал конкурс управленцев «Лидеры России». Его выпускники сегодня занимают ключевые государственные посты: среди них пять губернаторов, семь заместителей федеральных министров, 22 депутата Госдумы и два сенатора РФ, а также главы 16 российских городов и муниципалитетов.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым и народным проектом платформы. В нем участвуют семейные команды из четырех и более человек, представляющих не менее трех поколений. Финалисты получают семейные путешествия по России, а победители — по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Проект «ТопБЛОГ» создан для начинающих и опытных медиaавторов. Он помогает создавать современный, качественный и социально значимый контент, развивать личный бренд и выстраивать профессиональную траекторию в цифровой среде. Участники проекта совершенствуют навыки создания и продвижения контента, участвуют в блог-турах более чем по 30 регионам России. Пользователи соцсетей уже опубликовали свыше 3 млн постов с хештегом #ТопБЛОГ, общий охват которых превысил 2 млрд просмотров.

Несмотря на различие форматов, все проекты платформы объединяет общая цель — раскрытие потенциала россиян. «Проект «ТопБЛОГ» — это отличная возможность для начинающих и состоявшихся блогеров освоить новые технологии и инструменты создания социально значимого контента. Проект «Академия стратегических коммуникаций» помогает развивать навыки под наставничеством экспертов, которые сегодня формируют созидательную повестку, а форум «Дигория» дает шанс стать частью системных смыслообразующих проектов в политико-социальном пространстве страны», — отметил политолог Михаил Пенин.

С 2019 года реализуется проект «Флагманы образования», направленный на профессиональное развитие педагогов, студентов и управленцев в сфере образования. Участники получают возможность расширить знания и компетенции, найти наставников и единомышленников, заручиться экспертной поддержкой своих инициатив и стать частью профессионального сообщества.

«Цифровой прорыв» — один из крупнейших проектов страны по развитию ИТ-компетенций и карьерному росту в цифровой сфере. Он ориентирован на выявление и поддержку талантливых специалистов в области информационных технологий, искусственного интеллекта и цифровых медиа. Его ключевая задача — формирование профессионального сообщества, способного создавать и внедрять передовые технологические решения для развития цифровой экономики России.

Ценные кадры

Институт социальной архитектуры (ИСА), созданный 7 февраля 2026 года, представляет собой центр системного прогнозирования, моделирования и проектирования социальных изменений, направленных на повышение качества жизни граждан России. Ключевая задача ИСА — объединение научной, образовательной и практической работы в сфере социальной архитектуры, формирование профессионального сообщества и внедрение социо-архитектурных решений в систему государственного и регионального управления.

Программа развития «Другое дело» нацелена на вовлечение молодежи в социально значимую деятельность с системой поощрений. Ее задача — мотивировать молодых людей к саморазвитию, общественной активности, участию в волонерских, экологических и социальных инициативах. За выполнение заданий участники получают баллы, которые можно обменять на стажировки, путешествия по России, фирменный мерч, доступ к онлайн-курсам, встречи со звездами спорта, науки и искусства, подписки на цифровые сервисы, а также билеты в театры, музеи и на концерты.

Политолог Петр Колчин считает, что благодаря платформе все больше молодых россиян стремятся реализовать себя именно в России. «Многие ребята перестали верить, что успех возможен только за границей. Они видят на примере победителей конкурсов, что в России можно построить карьеру и заниматься любимым делом. Победители получают не только трудоустройство — они чувствуют, что страна их ценит», — отметил эксперт.

Мастерская управления «Сенеж» стала круглогодичным образовательным центром платформы, формирующим вектор развития управленцев всех уровней и молодежного актива страны. За последние пять лет через программы «Сенежа» прошли более 253 тыс. человек из 89 регионов России, а ежегодный поток участников увеличился почти в четыре раза.

Офисы платформы «Россия — страна возможностей» работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры и пространства для совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.

«Платформа создала среду, где мечты перестали быть абстракцией и превратились в дорожные карты с конкретными инструментами — конкурсами, стажировками и грантами. А значит, у молодых людей появился стимул вкладывать силы в развитие России», — резюмировал Петр Колчин.