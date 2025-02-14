Что такое хоббихосинг и как скачки на деревянной лошади стали видом спорта

Что такое хоббихорсинг и как он появился
Хоббихорсинг — это особый вид физической активности, который представляет собой имитацию верховой езды на игрушечной лошади. Проще говоря, хоббихорсеры скачут на палке с головой лошади — хорсе, выполняют различные упражнения, характерные для конного спорта: манежная езда, прыжки через препятствия, пробеги на время. При этом полноценные соревнования по хоббихорсингу нередко захватывают дух не меньше, чем события классического конного спорта, где важны скорость, сила прыжка, координация и умение ладить с животным. Разница лишь в том, что тут вместо животного — палка, к которой крепится лошадиная голова из текстиля, а всадник полагается исключительно на свою физическую форму и воображение.
Хотя всем детям мира знакома идея скачек на воображаемом коне, зародился хоббихорсинг в Финляндии. В 2010-е годы появились первые сообщества поклонников новой дисциплины, стали проходить мастер-классы по созданию игрушечных лошадей и по постановке ездовых фигур. Параллельно финны устраивали неформальные встречи, где любители соревновались друг с другом и делились опытом. Они создавали собственные мастерские, обучались технике шитья голов лошадей и даже разрабатывали мини-тренировочные программы с учетом правил классического конного спорта. Со временем хоббихорсинг вышел за рамки любительских групп и превратился в целое движение.
Сейчас в Финляндии зарегистрированы различные клубы и сообщества, которые активно продвигают свое хобби, выпускают учебные материалы, записывают хоббихорсинг на видео и устраивают локальные первенства. Оттуда необычное увлечение начало распространяться по Европе и постепенно дошло до России. Большой вклад в популяризацию внесли социальные сети и YouTube, где люди демонстрировали «танцы» и «пробежки» с палкой-лошадью, выполненные с огромным энтузиазмом. Отсюда и пошла шутка: «Если вы думаете, что занимаетесь ерундой, то знайте, что кто‑то занимается хоббихорсингом».
Некоторые до сих пор путают хоббихорсинг с детскими играми вроде «лошадки на палочке», но на самом деле за этим стоит серьезный подход. Суть хоббихорсинга — это прежде всего спортивный интерес, ведь участники бегают, прыгают, тренируют выдержку и даже соблюдают технику «ездовых» движений. Если в классическом конном спорте всадник в ответе за управление животным и свое поведение в седле, то в хоббихорсинге он отвечает еще и за «правильное» ведение игрушки. Кажется смешным, но при просмотре видео с настоящих соревнований становится очевидно, что многое здесь перенято из конного спорта: специальные маршруты с препятствиями, разминка и строгие правила судейства.
Что нужно, чтобы начать заниматься хоббихорсингом
Если вам интересен хоббихорсинг, то представьте, что вы занимаетесь спортом под видом игры: вам не потребуются настоящий конь, оформление паспорта животного, не нужны специальные конюшни или профессиональная экипировка. Все что потребуется — это:
- «Лошадь» для хоббихорсинга. Ее называют хорс (от англ. — horse). Обычно это мягкая игрушка, которую делают на заказ вручную или покупают в специализированных магазинах. Лошадка изготавливается из ткани (часто фетра или плюша), внутрь набивается синтепон или другой наполнитель. К шее крепится древко (палка), и получается та самая «палка с головой лошади». Цена готового изделия может сильно варьироваться — от совсем бюджетных вариантов (около 5000 руб. на маркетплейсах) до авторских работ, стоящих немалых денег.
- Удобная одежда и обувь. Хоббихорсинг подразумевает активные движения, бег и прыжки, поэтому одежда должна быть спортивной, не стесняющей движений. Обувь — кроссовки или кеды с хорошей амортизацией.
- Желание тренироваться. Самое главное — это готовность учиться техническим элементам. Несмотря на игровую форму, хоббихорсинг требует развития координации, выносливости и умения держать равновесие, ведь в ходе занятий вы имитируете рысь, галоп, а также прыгаете через барьеры разной высоты.
- Пространство для тренировок. Тренироваться можно как на улице, так и в помещении. Главное, чтобы хватало места для разбега и было безопасно для прыжков.
- Общение с сообществом. Для многих участников хоббихорсинг — не только спорт, но и форма общения. Желательно найти единомышленников, чтобы делиться опытом и узнавать о грядущих ивентах. В соцсетях есть группы, где обсуждают места совместных тренировок или соревнования по хоббихорсингу.
По словам сторонников этого движения, занятия хоббихорсингом, подобно конному спорту, способствуют серьезному развитию физических навыков, координации, выносливости и сосредоточенности. При этом, в отличие от дорогостоящих уроков верховой езды, такой вид активности остается доступным абсолютно всем. В среднем год занятий верховой ездой стоит 130–600 тыс. руб. Хоббихорсинг в десятки раз дешевле.
Какие дисциплины бывают в хоббихорсинге
Поскольку хоббихорсинг во многом основан на принципах конного спорта, внутри этого движения существуют отдельные дисциплины, позволяющие участникам сосредоточиться на определенных аспектах «верховой езды». Хотя в разных странах термины и правила могут варьироваться, чаще всего выделяют несколько основных направлений.
- Конкур. Самая зрелищная дисциплина, аналогичная преодолению препятствий в классическом конном спорте. Участникам необходимо перепрыгивать через барьеры разной высоты и конфигурации, сохраняя при этом хорошую технику «езды» и не сбивая планку. Здесь особенно важны скорость, сила прыжка, умение правильно подойти к препятствию и приземлиться, не нарушив аллюр своего движения.
- Выездка (дрессаж). В этой дисциплине ключевую роль играют техника, точность и гармоничное взаимодействие «наездника» со своей игрушечной лошадью. По аналогии с классической выездкой спортсмены должны выполнять различные элементы — повороты, перемены аллюра, остановки — в строго определенном порядке и в такт музыке. Судьи оценивают плавность, согласованность движений, а также артистизм участника.
- Манежная езда. Эта дисциплина объединяет в себе базовые элементы, которые может выполнять хоббихорсер в ограниченном пространстве. Часто она служит основой для освоения последующих более сложных дисциплин. В программе манежной езды могут встречаться упражнения на точность проезда фигур (например, змейка, восьмерка, вольты), которые в хоббихорсинге воспринимаются как привычная тренировочная «разминка».
- Троеборье. Как и в классическом троеборье конного спорта, участники соревнуются в нескольких видах: выездке, конкуре и кроссе (пробежка по пересеченной местности с преодолением естественных или искусственных препятствий). В хоббихорсинге кроссовые маршруты, разумеется, упрощены, но сохраняется общая идея — проверить разностороннюю подготовку, выносливость и универсальность спортсмена.
- Фристайл. Творческий вариант, который некоторые организаторы включают в программу соревнований по хоббихорсингу. Участникам предлагают подготовить произвольный номер под музыку, комбинируя элементы выездки, танцев, акробатики и даже небольшого театрального представления. Фристайл дает простор для самовыражения, ведь можно задействовать необычный костюм, нестандартный реквизит или придумать сюжеты в духе ролевых игр.
Соревнования по хоббихорсингу
Когда увлечение достигает масштабов субкультуры, неудивительно, что фанаты хотят помериться силами, продемонстрировать навыки и узнать, кто окажется самым быстрым и ловким — так и появились соревнования по хоббихорсингу. Если в начале движение было неформальным и все ограничивалось небольшими дружескими турнирами, то теперь все выглядит куда серьезнее.
- Официальные регламенты. В Финляндии сформировались первые правила проведения турниров. Например, есть дисциплины, аналогичные конному троеборью. По каждой дисциплине устанавливаются требования к маршруту, высоте препятствий и критериям судейства.
- Система судейства. Как и в классическом конном спорте, спортсмен получает оценку за технику верховой езды, за ровность и плавность аллюра, за качество прыжков и преодоление препятствий. Разумеется, учитывают креативность костюмов, амуниции и общее впечатление. Иногда на соревнованиях устраиваются специальные номинации вроде «лучшая лошадь для хоббихорсинга» или «самая оригинальная команда».
- Участие разных возрастных групп. Хоббихорсинг не ограничен рамками детского спорта. На крупных состязаниях можно встретить подростков, молодежь и взрослых людей, которые серьезно тренируются. Возраст, как правило, не помеха, ведь главный критерий — ваше желание и физические возможности. Участники делятся на категории не только по уровню мастерства, но и по возрастным группам.
- География соревнований. Сегодня в Финляндии регулярно организуют крупные первенства, куда съезжаются спортсмены со всей Европы. Но и в других странах растет популярность хоббихорсинга. В России хоббихорсинг тоже становится все более заметным. Соревнования начали проводить в крупных городах, в Москве открываются профильные клубы.
- Зрелищность. Удивительно, но у людей, впервые попавших на турнир или посмотревших хоббихорсинг-видео, часто скепсис сменяется искренним интересом. Участники выкладываются по полной, а атмосфера за счет креативных костюмов, музыкального сопровождения и искреннего азарта оказывается захватывающей. Если не смотреть на «палку с головой лошади», а сконцентрироваться на сложности выполнения элементов, то становится ясно, что это полноценное состязание, требующее подготовки и выносливости.
Вокруг хоббихорсинга формируются разные общественные спортивные структуры. Уже сегодня существует, например, федерация хоббихорсинга Московской области, которая стремится популяризировать этот вид спорта среди подростков и молодежи, а также организует учебно-тренировочные сборы и мероприятия на регулярной основе. Подобный подход говорит о том, что хоббихорсинг начинает выходить из «андеграунда» и заявляет о себе как о самодостаточном спортивном направлении.
Кто занимается хоббихорсингом
В отличие от многих традиционных видов спорта хоббихорсинг практически не накладывает ограничений, связанных с возрастом или уровнем физической подготовки спортсменов. Если рассматривать популярные в сети хоббихорсинг-видео, можно заметить, что среди хоббихорсеров есть самые разные люди.
- Подростки и молодежь. Именно они занимают первые ряды в таких трендах и активнее всего осваивают новые формы творчества. Их объединяют взаимная поддержка и интерес к необычным видам спорта, они совместно шьют игрушечных лошадей, обмениваются лайфхаками по прокачке физической формы и по поведению «на манеже». Для подростков хоббихорсинг становится еще и способом самовыражения: можно придумать уникальный дизайн для своей лошади, подобрать костюм и даже совместить этот спорт с танцами.
- Взрослые любители конного спорта. Любой, кто имел дело с классическим конным спортом, знает, насколько это дорогостоящая сфера: нужны деньги на лошадь, уход, аренду манежа, услуги тренера. Хоббихорсинг в этом смысле становится интересной альтернативой для тех, кто мечтал о своем коне, но не мог себе его позволить. Согласитесь, проще и дешевле купить или сделать самостоятельно лошадь для хоббихорсинга, чем содержать лошадь. К тому же, для некоторых хоббихорсинг — способ поддерживать хорошую физическую форму, ведь бег с барьерами отлично тренирует выносливость.
- Люди, увлекающиеся реконструкциями и косплеем. У творчества нет границ, потому среди хоббихорсеров можно встретить поклонников исторических реконструкций и ролевых игр. Это дает им новую платформу для воплощения фантазий: например, кто-то шьет «волшебных лошадей» с крыльями и добавляет элементы фэнтези в костюмы. По отзывам участников, именно в этом и состоит прелесть: спорт может быть игрой, а игра может быть серьезной тренировкой.
- Просто любители активного отдыха. Есть категория людей, которые ищут что-то необычное, чтобы разнообразить досуг. Увидев у знакомых прикольную палку с головой лошади, они решают попробовать и быстро втягиваются. Простая конструкция, доступная цена снаряжения (или возможность сделать все вручную), дружелюбное сообщество — вот что привлекает новичков.
Почему над хоббихорсерами издеваются
Пожалуй, главный аргумент скептиков — скачки на «лошадках» слишком напоминают детские игры. Людям, не погруженным в тему, сложно воспринять хоббихорсинг всерьез. Действительно, палка с головой лошади многим кажется шуточным атрибутом, недостойным подростков и уж тем более взрослых. Из-за этого возникают мемы, подколы и прямые оскорбления в адрес спортсменов.
Если человек ни разу не видел вживую соревнования по хоббихорсингу или хотя бы видео с тренировок, то ему сложно представить, сколько сил уходит на спорт, какой уровень креатива и артистизма требуется, чтобы выглядеть эффектно на соревнованиях. С точки зрения стороннего наблюдателя — кажется, что люди зачем-то скачут на деревянных палках, а ведь за этим стоит и физическая подготовка, и творчество, и сплоченное сообщество.
Нельзя забывать, что хоббихорсинг пока относительно новое явление, про него не так часто рассказывают в крупных СМИ, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог Антон Грицай. Хотя некоторые издания публикуют подробные обзоры, все же большинство сталкивается с этим понятием в лишь интернете и зачастую в ключе мемов или насмешливых роликов. Подобная привычка обесценивать все новое приводит к тому, что в сети высмеивают хоббихорсеров, не пытаясь разобраться в сути этого явления.
Тем не менее, тенденция меняется: популярность хоббихорсинга отчасти связана с тем, что многим уже не страшно выглядеть смешными или нелепыми. Особое влияние оказывает присутствие хоббихорсеров в социальных сетях, в том числе TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) , где подростки и молодые люди показывают, насколько интересным может быть это направление. В результате насмешки постепенно сменяются любопытством, а дальше уже каждый решает для себя: присоединиться к движению или остаться в стороне.
Можно ли назвать хоббихорсинг отклонением — мнение психолога
С психологической точки зрения, хоббихорсинг не является отклонением от нормы — это просто увлечение, подчеркнул клинический психолог. Можно вспомнить другие подростковые хобби, которые в свое время считались необычными: например, субкультуры панков и металлистов, брейк-данс и паркур в 90-е и нулевые годы.
«Про все эти веяния говорили, что «они до добра не доведут», но на них выросло уже не одно поколение, и сегодня никого не удивляет кожаная куртка с цепями или подростки, прыгающие по парапетам. Конечно, во всем бывают перегибы: если человек полностью уходит в хобби, перестает выполнять социальные функции и утрачивает баланс между увлечением и реальной жизнью — это повод задуматься», — дополнил Антон Грицай.
По словам эксперта, в основном этим видом активности увлекаются молодые люди. Это объясняется тем, что подростковая психика более пластична и открыта новому. В юности мы формируем вкусы и предпочтения, исследуем окружающий мир и ищем свое место в нем. Кроме того, было бы странно, если бы глава семьи, понимая, что на нем лежит материальная ответственность за близких, целыми днями занимался бы хоббихорсингом.
В современном мире, где значительная часть общения проходит через экраны, хоббихорсинг имеет ряд важных преимуществ. Он не только дает необходимую физическую нагрузку, но и служит средством социализации: участники объединяются в сообщества, устраивают совместные тренировки и соревнования. Вдобавок такое хобби развивает креативность и дает возможность самовыражения, что особенно важно в подростковом возрасте. А еще хоббихорсинг помогает безопасно перерабатывать эмоции и направлять их в мирное русло, отметил психолог. Это полезно не только для организации досуга, но и для поддержания психологического благополучия.