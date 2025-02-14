Что такое хоббихосинг и как скачки на деревянной лошади стали видом спорта

Вы когда-нибудь видели, как взрослые люди или подростки всерьез скачут на «палке с головой лошади» и состязаются, кто выше прыгнет через барьер? На первый взгляд, все это напоминает детскую игру, но на деле хоббихорсинг — особый спортивно-творческий феномен. Он зародился в Финляндии и теперь покоряет Европу и Россию. Как появился хоббихорсинг, что нужно для начала занятий и в чем секрет его популярности — в материале «Газеты.Ru».

Что такое хоббихорсинг и как он появился

Хоббихорсинг — это особый вид физической активности, который представляет собой имитацию верховой езды на игрушечной лошади. Проще говоря, хоббихорсеры скачут на палке с головой лошади — хорсе, выполняют различные упражнения, характерные для конного спорта: манежная езда, прыжки через препятствия, пробеги на время. При этом полноценные соревнования по хоббихорсингу нередко захватывают дух не меньше, чем события классического конного спорта, где важны скорость, сила прыжка, координация и умение ладить с животным. Разница лишь в том, что тут вместо животного — палка, к которой крепится лошадиная голова из текстиля, а всадник полагается исключительно на свою физическую форму и воображение.

Хотя всем детям мира знакома идея скачек на воображаемом коне, зародился хоббихорсинг в Финляндии. В 2010-е годы появились первые сообщества поклонников новой дисциплины, стали проходить мастер-классы по созданию игрушечных лошадей и по постановке ездовых фигур. Параллельно финны устраивали неформальные встречи, где любители соревновались друг с другом и делились опытом. Они создавали собственные мастерские, обучались технике шитья голов лошадей и даже разрабатывали мини-тренировочные программы с учетом правил классического конного спорта. Со временем хоббихорсинг вышел за рамки любительских групп и превратился в целое движение.

Сейчас в Финляндии зарегистрированы различные клубы и сообщества, которые активно продвигают свое хобби, выпускают учебные материалы, записывают хоббихорсинг на видео и устраивают локальные первенства. Оттуда необычное увлечение начало распространяться по Европе и постепенно дошло до России. Большой вклад в популяризацию внесли социальные сети и YouTube, где люди демонстрировали «танцы» и «пробежки» с палкой-лошадью, выполненные с огромным энтузиазмом. Отсюда и пошла шутка: «Если вы думаете, что занимаетесь ерундой, то знайте, что кто‑то занимается хоббихорсингом».

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Некоторые до сих пор путают хоббихорсинг с детскими играми вроде «лошадки на палочке», но на самом деле за этим стоит серьезный подход. Суть хоббихорсинга — это прежде всего спортивный интерес, ведь участники бегают, прыгают, тренируют выдержку и даже соблюдают технику «ездовых» движений. Если в классическом конном спорте всадник в ответе за управление животным и свое поведение в седле, то в хоббихорсинге он отвечает еще и за «правильное» ведение игрушки. Кажется смешным, но при просмотре видео с настоящих соревнований становится очевидно, что многое здесь перенято из конного спорта: специальные маршруты с препятствиями, разминка и строгие правила судейства.

Что нужно, чтобы начать заниматься хоббихорсингом

Если вам интересен хоббихорсинг, то представьте, что вы занимаетесь спортом под видом игры: вам не потребуются настоящий конь, оформление паспорта животного, не нужны специальные конюшни или профессиональная экипировка. Все что потребуется — это:

«Лошадь» для хоббихорсинга. Ее называют хорс (от англ. — horse). Обычно это мягкая игрушка, которую делают на заказ вручную или покупают в специализированных магазинах. Лошадка изготавливается из ткани (часто фетра или плюша), внутрь набивается синтепон или другой наполнитель. К шее крепится древко (палка), и получается та самая «палка с головой лошади». Цена готового изделия может сильно варьироваться — от совсем бюджетных вариантов (около 5000 руб. на маркетплейсах) до авторских работ, стоящих немалых денег.

Удобная одежда и обувь. Хоббихорсинг подразумевает активные движения, бег и прыжки, поэтому одежда должна быть спортивной, не стесняющей движений. Обувь — кроссовки или кеды с хорошей амортизацией.

Желание тренироваться. Самое главное — это готовность учиться техническим элементам. Несмотря на игровую форму, хоббихорсинг требует развития координации, выносливости и умения держать равновесие, ведь в ходе занятий вы имитируете рысь, галоп, а также прыгаете через барьеры разной высоты.

Пространство для тренировок. Тренироваться можно как на улице, так и в помещении. Главное, чтобы хватало места для разбега и было безопасно для прыжков.

Общение с сообществом. Для многих участников хоббихорсинг — не только спорт, но и форма общения. Желательно найти единомышленников, чтобы делиться опытом и узнавать о грядущих ивентах. В соцсетях есть группы, где обсуждают места совместных тренировок или соревнования по хоббихорсингу.

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По словам сторонников этого движения, занятия хоббихорсингом, подобно конному спорту, способствуют серьезному развитию физических навыков, координации, выносливости и сосредоточенности. При этом, в отличие от дорогостоящих уроков верховой езды, такой вид активности остается доступным абсолютно всем. В среднем год занятий верховой ездой стоит 130–600 тыс. руб. Хоббихорсинг в десятки раз дешевле.

от 10 тыс. руб. потребуется на приобретение хорса и экипировки

Какие дисциплины бывают в хоббихорсинге

Поскольку хоббихорсинг во многом основан на принципах конного спорта, внутри этого движения существуют отдельные дисциплины, позволяющие участникам сосредоточиться на определенных аспектах «верховой езды». Хотя в разных странах термины и правила могут варьироваться, чаще всего выделяют несколько основных направлений.

Конкур. Самая зрелищная дисциплина, аналогичная преодолению препятствий в классическом конном спорте. Участникам необходимо перепрыгивать через барьеры разной высоты и конфигурации, сохраняя при этом хорошую технику «езды» и не сбивая планку. Здесь особенно важны скорость, сила прыжка, умение правильно подойти к препятствию и приземлиться, не нарушив аллюр своего движения.

Выездка (дрессаж). В этой дисциплине ключевую роль играют техника, точность и гармоничное взаимодействие «наездника» со своей игрушечной лошадью. По аналогии с классической выездкой спортсмены должны выполнять различные элементы — повороты, перемены аллюра, остановки — в строго определенном порядке и в такт музыке. Судьи оценивают плавность, согласованность движений, а также артистизм участника.

Манежная езда. Эта дисциплина объединяет в себе базовые элементы, которые может выполнять хоббихорсер в ограниченном пространстве. Часто она служит основой для освоения последующих более сложных дисциплин. В программе манежной езды могут встречаться упражнения на точность проезда фигур (например, змейка, восьмерка, вольты), которые в хоббихорсинге воспринимаются как привычная тренировочная «разминка».

Троеборье. Как и в классическом троеборье конного спорта, участники соревнуются в нескольких видах: выездке, конкуре и кроссе (пробежка по пересеченной местности с преодолением естественных или искусственных препятствий). В хоббихорсинге кроссовые маршруты, разумеется, упрощены, но сохраняется общая идея — проверить разностороннюю подготовку, выносливость и универсальность спортсмена.

Фристайл. Творческий вариант, который некоторые организаторы включают в программу соревнований по хоббихорсингу. Участникам предлагают подготовить произвольный номер под музыку, комбинируя элементы выездки, танцев, акробатики и даже небольшого театрального представления. Фристайл дает простор для самовыражения, ведь можно задействовать необычный костюм, нестандартный реквизит или придумать сюжеты в духе ролевых игр.

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Соревнования по хоббихорсингу

Когда увлечение достигает масштабов субкультуры, неудивительно, что фанаты хотят помериться силами, продемонстрировать навыки и узнать, кто окажется самым быстрым и ловким — так и появились соревнования по хоббихорсингу. Если в начале движение было неформальным и все ограничивалось небольшими дружескими турнирами, то теперь все выглядит куда серьезнее.

Официальные регламенты. В Финляндии сформировались первые правила проведения турниров. Например, есть дисциплины, аналогичные конному троеборью. По каждой дисциплине устанавливаются требования к маршруту, высоте препятствий и критериям судейства.

Система судейства. Как и в классическом конном спорте, спортсмен получает оценку за технику верховой езды, за ровность и плавность аллюра, за качество прыжков и преодоление препятствий. Разумеется, учитывают креативность костюмов, амуниции и общее впечатление. Иногда на соревнованиях устраиваются специальные номинации вроде «лучшая лошадь для хоббихорсинга» или «самая оригинальная команда».

Участие разных возрастных групп. Хоббихорсинг не ограничен рамками детского спорта. На крупных состязаниях можно встретить подростков, молодежь и взрослых людей, которые серьезно тренируются. Возраст, как правило, не помеха, ведь главный критерий — ваше желание и физические возможности. Участники делятся на категории не только по уровню мастерства, но и по возрастным группам.

География соревнований. Сегодня в Финляндии регулярно организуют крупные первенства, куда съезжаются спортсмены со всей Европы. Но и в других странах растет популярность хоббихорсинга. В России хоббихорсинг тоже становится все более заметным. Соревнования начали проводить в крупных городах, в Москве открываются профильные клубы.

Зрелищность. Удивительно, но у людей, впервые попавших на турнир или посмотревших хоббихорсинг-видео, часто скепсис сменяется искренним интересом. Участники выкладываются по полной, а атмосфера за счет креативных костюмов, музыкального сопровождения и искреннего азарта оказывается захватывающей. Если не смотреть на «палку с головой лошади», а сконцентрироваться на сложности выполнения элементов, то становится ясно, что это полноценное состязание, требующее подготовки и выносливости.

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Вокруг хоббихорсинга формируются разные общественные спортивные структуры. Уже сегодня существует, например, федерация хоббихорсинга Московской области, которая стремится популяризировать этот вид спорта среди подростков и молодежи, а также организует учебно-тренировочные сборы и мероприятия на регулярной основе. Подобный подход говорит о том, что хоббихорсинг начинает выходить из «андеграунда» и заявляет о себе как о самодостаточном спортивном направлении.

Кто занимается хоббихорсингом

В отличие от многих традиционных видов спорта хоббихорсинг практически не накладывает ограничений, связанных с возрастом или уровнем физической подготовки спортсменов. Если рассматривать популярные в сети хоббихорсинг-видео, можно заметить, что среди хоббихорсеров есть самые разные люди.

Подростки и молодежь. Именно они занимают первые ряды в таких трендах и активнее всего осваивают новые формы творчества. Их объединяют взаимная поддержка и интерес к необычным видам спорта, они совместно шьют игрушечных лошадей, обмениваются лайфхаками по прокачке физической формы и по поведению «на манеже». Для подростков хоббихорсинг становится еще и способом самовыражения: можно придумать уникальный дизайн для своей лошади, подобрать костюм и даже совместить этот спорт с танцами.

Взрослые любители конного спорта. Любой, кто имел дело с классическим конным спортом, знает, насколько это дорогостоящая сфера: нужны деньги на лошадь, уход, аренду манежа, услуги тренера. Хоббихорсинг в этом смысле становится интересной альтернативой для тех, кто мечтал о своем коне, но не мог себе его позволить. Согласитесь, проще и дешевле купить или сделать самостоятельно лошадь для хоббихорсинга, чем содержать лошадь. К тому же, для некоторых хоббихорсинг — способ поддерживать хорошую физическую форму, ведь бег с барьерами отлично тренирует выносливость.

Люди, увлекающиеся реконструкциями и косплеем. У творчества нет границ, потому среди хоббихорсеров можно встретить поклонников исторических реконструкций и ролевых игр. Это дает им новую платформу для воплощения фантазий: например, кто-то шьет «волшебных лошадей» с крыльями и добавляет элементы фэнтези в костюмы. По отзывам участников, именно в этом и состоит прелесть: спорт может быть игрой, а игра может быть серьезной тренировкой.

Просто любители активного отдыха. Есть категория людей, которые ищут что-то необычное, чтобы разнообразить досуг. Увидев у знакомых прикольную палку с головой лошади, они решают попробовать и быстро втягиваются. Простая конструкция, доступная цена снаряжения (или возможность сделать все вручную), дружелюбное сообщество — вот что привлекает новичков.

Почему над хоббихорсерами издеваются

Пожалуй, главный аргумент скептиков — скачки на «лошадках» слишком напоминают детские игры. Людям, не погруженным в тему, сложно воспринять хоббихорсинг всерьез. Действительно, палка с головой лошади многим кажется шуточным атрибутом, недостойным подростков и уж тем более взрослых. Из-за этого возникают мемы, подколы и прямые оскорбления в адрес спортсменов.

Если человек ни разу не видел вживую соревнования по хоббихорсингу или хотя бы видео с тренировок, то ему сложно представить, сколько сил уходит на спорт, какой уровень креатива и артистизма требуется, чтобы выглядеть эффектно на соревнованиях. С точки зрения стороннего наблюдателя — кажется, что люди зачем-то скачут на деревянных палках, а ведь за этим стоит и физическая подготовка, и творчество, и сплоченное сообщество.

Нельзя забывать, что хоббихорсинг пока относительно новое явление, про него не так часто рассказывают в крупных СМИ, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог Антон Грицай. Хотя некоторые издания публикуют подробные обзоры, все же большинство сталкивается с этим понятием в лишь интернете и зачастую в ключе мемов или насмешливых роликов. Подобная привычка обесценивать все новое приводит к тому, что в сети высмеивают хоббихорсеров, не пытаясь разобраться в сути этого явления.

Наш мозг, обладая охранительной функцией, воспринимает все новое как угрозу. Именно поэтому нам проще что-либо обесценить или придать этому негативную окраску, чем понять и принять. То же самое происходит со всеми новыми явлениями, и хоббихорсинг — не исключение. Поскольку это достаточно молодое увлечение, которым в основном занимаются подростки, у старшего поколения оно часто вызывает негативную реакцию: выглядит непривычно и нестандартно. Зачастую родители, занятые бытом и работой, просто не располагают временем, чтобы разобраться, чем увлекается их ребенок, потому предпочитают запретить, а не вникать в суть. Антон Грицай клинический психолог

Тем не менее, тенденция меняется: популярность хоббихорсинга отчасти связана с тем, что многим уже не страшно выглядеть смешными или нелепыми. Особое влияние оказывает присутствие хоббихорсеров в социальных сетях, в том числе TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) , где подростки и молодые люди показывают, насколько интересным может быть это направление. В результате насмешки постепенно сменяются любопытством, а дальше уже каждый решает для себя: присоединиться к движению или остаться в стороне.

Можно ли назвать хоббихорсинг отклонением — мнение психолога

С психологической точки зрения, хоббихорсинг не является отклонением от нормы — это просто увлечение, подчеркнул клинический психолог. Можно вспомнить другие подростковые хобби, которые в свое время считались необычными: например, субкультуры панков и металлистов, брейк-данс и паркур в 90-е и нулевые годы.

«Про все эти веяния говорили, что «они до добра не доведут», но на них выросло уже не одно поколение, и сегодня никого не удивляет кожаная куртка с цепями или подростки, прыгающие по парапетам. Конечно, во всем бывают перегибы: если человек полностью уходит в хобби, перестает выполнять социальные функции и утрачивает баланс между увлечением и реальной жизнью — это повод задуматься», — дополнил Антон Грицай.

По словам эксперта, в основном этим видом активности увлекаются молодые люди. Это объясняется тем, что подростковая психика более пластична и открыта новому. В юности мы формируем вкусы и предпочтения, исследуем окружающий мир и ищем свое место в нем. Кроме того, было бы странно, если бы глава семьи, понимая, что на нем лежит материальная ответственность за близких, целыми днями занимался бы хоббихорсингом.

В целом в увлечении хоббихорсингом нет ничего тревожного, пока оно не причиняет вреда самому человеку или окружающим. Как и любое другое хобби, хоббихорсинг помогает выстраивать социальные связи, объединяя людей с общими интересами. Оно также привлекает своей доступностью: это недорогое увлечение, не требующее сложного оборудования или специализированных площадок — заниматься можно практически в любом месте. Антон Грицай клинический психолог

В современном мире, где значительная часть общения проходит через экраны, хоббихорсинг имеет ряд важных преимуществ. Он не только дает необходимую физическую нагрузку, но и служит средством социализации: участники объединяются в сообщества, устраивают совместные тренировки и соревнования. Вдобавок такое хобби развивает креативность и дает возможность самовыражения, что особенно важно в подростковом возрасте. А еще хоббихорсинг помогает безопасно перерабатывать эмоции и направлять их в мирное русло, отметил психолог. Это полезно не только для организации досуга, но и для поддержания психологического благополучия.