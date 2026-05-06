Небесный щит России: почему Георгий Победоносец стал символом для участников СВО

Православные верующие отмечают 6 мая День памяти святого славного великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия — покровителя воинов и одного из самых почитаемых святых России. Сегодня его иконы появляются на передовой и в блиндажах, солдаты носят кресты под бронежилетами, а молитвы перед боевыми задачами становятся традицией. Почему святого Георгия называют «небесным щитом России» и какова его роль для участников СВО, «Газете.Ru» рассказали представители духовенства.

Покровитель защитников Отечества

Неслучайно именно образ Георгия Победоносца, написанный на бронепластине со следами от осколков и пуль, военнослужащие подарили президенту России Владимиру Путину. Этот символ, по словам священнослужителей, отражает не только связь армии с православной традицией, но и само восприятие происходящего как борьбы не только физической, но и духовной.

«Как военный и верующий человек, скажу: Георгий Победоносец с древности, практически сразу после принятия на Руси христианства и доныне почитается как покровитель защитников нашего Отечества», — отмечает Монах Киприан (в миру — Герой Советского Союза Валерий Бурков).

По его словам, история святого особенно близка российским военным именно потому, что Георгий был не только мучеником за веру, но и воином.

Согласно церковному преданию, он был тысяченачальником армии Римской империи, отличался храбростью и пользовался расположением императора Диоклетиана. В период гонений на христиан отказался отречься от своей веры.

«Великомученика Георгия называют Победоносцем за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства и принять языческих богов, а также за чудодейственную помощь людям в опасности, особенно воинам. На иконах святой Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея, который есть символ дьявола», — подчеркивает монах Киприан.

Именно поэтому образ святого традиционно связывают не только с воинской доблестью, но и с победой добра над злом.

Без Георгия Победоносца немыслима русская история

Иерей Владислав Береговой называет Георгия Победоносца «небесным щитом России». По его словам, фигура святого глубоко встроена в российскую историю и государственную символику.

«Без Георгия Победоносца немыслима русская история. Его изображение на гербе Москвы и всей страны — знак того, что наша земля держится на православии и святости, на мужестве и правде, на чести и долге», — говорит иерей Владислав Береговой.

Неслучайно высшая военная награда Российской империи — орден Святого Георгия — вручалась исключительно за личную храбрость, а не за звание или происхождение.

По словам иерея Владислава Берегового, и сегодня многие военнослужащие воспринимают Георгия Победоносца как духовного покровителя: «Сегодня, как и столетия назад, русские воины черпают силы в православной вере. Значит, пока жива эта духовная связь, пока все воины осеняют себя крестным знаменем и идут в бой за правду, Россия будет непобедима. С праздником! Святой Великомучениче и Победоносче Георгие, моли Бога о нас!»

Вера как часть фронтовой реальности

Священнослужители отмечают, что за последние годы вера стала для многих военнослужащих важной внутренней опорой. На передовой появляются полевые храмы и часовни, а иконы и молитвы становятся частью повседневной жизни бойцов.

Современный российский воин, по мнению духовных лиц, все чаще воспринимает происходящее не только как военное противостояние, но и как борьбу за право сохранить собственные ценности, культуру и веру.

«Современные победы совершаются героями, которые, подобно Георгию Победоносцу, не щадят себя ради жизни других и справедливости», — говорит иерей Владислав Береговой.

Монах Киприан добавляет, что образ Георгия Победоносца сегодня напоминает о необходимости сохранять мужество и верность своим убеждениям даже в самые тяжелые времена.

«Будем и мы стараться при любых обстоятельствах быть мужественными и верными своему Отечеству и своей вере», — говорит он.

Символ, который пережил века

Образ Георгия Победоносца остается одним из главных символов воинской доблести в российской культуре. От древнерусских икон до современного герба Москвы, от орденов Российской империи до шевронов и образков в зоне СВО — он проходит через разные эпохи, сохраняя свое значение.

И именно поэтому, считают священнослужители, День памяти святого славного великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия сегодня воспринимается не только как церковная дата, но и как напоминание о духовной стороне происходящих событий — о вере, мужестве и готовности защищать свою страну.