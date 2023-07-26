«Улыбался и позировал на камеры». Основателю Grouр-IB Илье Сачкову назначили срок за госизмену

26 июля в Мосгорсуде вынесли приговор основателю компании Group-IB Илье Сачкову по статье о госизмене. Его отправили в колонию строгого режима на 14 лет с ограничением свободы на один год и штрафом в размере 500 тыс. рублей. Адвокаты уже заявили, что обжалуют вердикт суда. В свою очередь, пресс-служба компании F.A.C.C.T. проинформировала, что защита Сачкова обратится к президенту России. Сам подсудимый не признал свою вину и во время оглашения приговора «находился в зале заседаний в приподнятом настроении, улыбался и позировал на камеры журналистов», передает ТАСС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мосгорсуд в среду приговорил основателя компании Grouр-IB Илью Сачкова к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене, передает РБК.

«Суд признал виновным Сачкова по ст. 275 УК РФ и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год и штрафом в размере 500 тыс. рублей», — огласил решение судья Александр Рыбак.

Как рассказал корреспондент ТАСС, «подсудимый находился в зале заседаний в приподнятом настроении, улыбался и позировал на камеры журналистов».

По словам адвоката Сергея Афанасьева, защита намерена обжаловать вынесенный Сачкову приговор. «Мы не согласны с приговором и, конечно, будем его обжаловать», — заявил он.

В свою очередь, пресс-служба компании F.A.C.C.T. проинформировала, что защита Сачкова обратится к президенту России.

«Сегодня Московский городской суд вынес обвинительный приговор основателю компании F.A.C.C.T. Илье Сачкову по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Несмотря на аргументы команды адвокатов и то, что Илья не признал свою вину и заявлял о своей невиновности, тройка судей назначила ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита Ильи Сачкова заявила о намерении <...> обратиться к президенту РФ», — говорится в сообщении.

Суть дела

Ранее прокурор просил суд назначить Сачкову 18 лет лишения свободы. Он находится под стражей с сентября 2021 года. По версии обвинения, в 2011-м основатель компании, которая занимается информационной безопасностью и защитой от кибератак, передал секретные сведения представителям иностранной разведки, нанеся репутационный ущерб национальным интересам России.

Сачков не признает вину. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как в нем содержатся секретные материалы.

Показания на Сачкова, как утверждают некоторые СМИ, дал ранее осужденный за госизмену экс-глава 2-го отдела управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Согласно его показаниям, он передал Сачкову «ряд важных документов, которые позже оказались в руках ФБР».

Кроме того, существовала версия, что дело против Сачкова появилось после передачи США сведений о причастности российских хакеров к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Сачков называл обвинение против себя «новым делом Дрейфуса» и заявлял, что он «не изменник, не шпион и не предатель», а инженер, который «неоднократно доказывал преданность и пользу Родине».

В 2016 году Сачков входил в список самых успешных в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана, входил в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.

Компания Group-IB появилась на рынке кибербезопасности в 2003 году. Персонал фирмы работает над созданием продуктов для защиты интеллектуальной собственности, предотвращения кибератак и мошенничества. В апреле 2023 года российский менеджмент выкупил отечественный бизнес Group-IB и теперь работает под брендом F.A.C.C.T.