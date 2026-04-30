Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Жижа» в «обувной коробке». Что случилось с миллиардерами в батискафе «Титан»

Останки погибших в батискафе «Титан» передали родным спустя 9 месяцев после трагедии
Обломки батискафа «Титан», извлеченные со дна океана недалеко от места крушения «Титаника», во время выгрузки в порту канадского города Сент-Джонс, 28 июня 2023 года
Paul Daly/Global Look Press

Жена предпринимателя Шахзады Давуда, погибшего при крушении батискафа «Титан» в 2023 году, рассказала, что спустя девять месяцев после трагедии получила останки мужа и сына в двух коробках размером с обувные. Она поделилась и другими подробностями произошедшего, указав на попытки членов экспедиции компании OceanGate скрыть трагедию.

Тела погибших пассажиров батискафа «Титан», 18 июня 2023 года разрушившегося при погружении к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, были практически полностью уничтожены давлением. Об этом британской газете The Guardian рассказала Кристин Давуд, потерявшая в тот день 48-летнего мужа Шахзаду и 19-летнего сына Сулемана.

Она уточнила, что семьи получили останки своих близких только спустя девять месяцев после крушения.

«Когда я говорю «тела», я имею в виду оставшуюся «жижу». Они были доставлены в двух маленьких коробках, похожих на обувные»,

— заявила Давуд.

Она уточнила, что ей передали лишь малую часть плоти — ту, чью принадлежность удалось установить благодаря ДНК-экспертизе. Исследование проводила Береговая охрана США. От предложения получить для захоронения часть неопознанной «жижи» она отказалась:

«Они мало что смогли найти. У них образовалась большая масса, которую они не могут разделить, состоящая из перемешенных ДНК. Они спросили, не хочу ли я немного этого. Но я сказала: «Нет, только то, что вы знаете, что это Сулейман и Шахзада».

Трагедия семьи

Давуд рассказала, что именно она первой в семье увидела рекламу компании OceanGate — в 2020 году в соцсетях ей попало объявление, обещавшее «возможность, которая выпадает раз в жизни, — погрузиться к «Титанику». Тогда она связалась с турфирмой, ранее организовавшей ее семье необычные путешествия, и там подтвердили, что могут помочь попасть на борт «Титана». Спустя два года им перезвонили и предложили два места за $500 тысяч.

«Я провела тщательное исследование и не обнаружила ни одного случая крушения гражданского подводного аппарата. Этого мне было достаточно. Я почти ничего не знала об OceanGate, поэтому доверяла турфирме»,

— призналась собеседница газеты.

В феврале 2023 года основатель OceanGate Стоктон Раш лично прилетел в Лондон, чтобы познакомиться с Давудами и продать места в батискафе. За ужином он убеждал семью в уникальности и безопасности созданного им подводного аппарата. Про отсутствие какой-либо сертификации и многочисленные технические проблемы он умолчал. Как и о том, что в течение полугода батискаф стоял под открытым небом на автомобильной стоянке, подвергаясь воздействию ветра, холода и снега.

14 июня Давуды взошли на борт старого ледокола Polar Prince. Судно не было предназначено для пассажирских перевозок и в открытом море его очень сильно раскачивало, однако из-за проблем с финансированием оно оказалось единственным, которое мог арендовать Раш. «Титан», который раньше перевозили на палубе современного корабля «Горизонт Арктик», в этот раз пришлось буксировать на специальной платформе, где он на протяжении нескольких дней подвергался ударам волн.

18 числа ледокол прибыл к месту крушения «Титаника». Туристов и членов экипажа на лодках доставили к дрейфующему в 100 метрах от судна батискафу, после чего они взошли на борт и начали погружение.

Спустя примерно три часа оставшаяся на борту Polar Prince команда OceanGate объявила о потере связи. Тем не менее, произошедшее назвали обычным делом. Лишь спустя 7,5 часов руководитель миссии собрал присутствующих и объявил, что батискаф официально признан пропавшим без вести.

«На корабле царило полное отрицание реальности. Экипаж вел себя так, будто ничего не происходит», — вспоминает Давуд.

Даже спустя несколько часов после гибели «Титана» и его экипажа, представители OceanGate заявляли собравшимся, что фиксируют «регулярный и сильный» стук, и пытаются определить его источник, поскольку он может быть сигналом SOS с батискафа. В то же время для находившихся на борту ледокола близких членов экспедиции организовали «музыкальные импровизации, кинопросмотры и ежедневную игру в покер», чтобы отвлечь их от происходящего.

Лишь 22 июня, когда Береговая операция США взяла на себя командование поисковой операцией, с помощью зонда на дне был найден искореженный хвостовой обтекатель «Титана», подтвердив, что с батискафом произошла катастрофа.

Позже расследование показало, что подводный аппарат оказался уничтожен спустя примерно три часа после начала погружения. Причиной гибели оказалась имплозия — вызванный разницей в давлении взрыв, направленный внутрь. Пять человек умерли за долю секунды, не успев осознать произошедшее.

«Первая мысль была: слава Богу. Когда сообщили о катастрофе, я поняла, что Шахзада и Сулейман даже не знали об этом. В один момент они были там, а в следующий — их уже не было. Знание того, что они не страдали, очень важно. Их больше нет, но то, как они ушли, каким-то образом облегчает боль»,

— поделилась мать и жена погибших.

В августе 2025 года Морской следственный комитет Береговой охраны США опубликовал 300-страничный отчет по делу о гибели «Титана». Выяснилось, что батискаф использовался после множества инцидентов, которые, вероятно, нарушили целостность его корпуса.

По итогам расследования ведомство выдало 17 рекомендаций по безопасности, направленных на усиление надзора за подводными операциями, улучшение координации между федеральными агентствами и устранение пробелов в международной морской политике.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
