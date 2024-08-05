Квартиры, участки и Harley-Davidson. Что известно о задержанных по делу о хищении в «Патриоте» Задержанный генерал Шестеров владеет квартирами и мотоциклом Harley-Davidson

СК сообщил о задержании директора парка «Патриот» Ахмедова и заместителя главного управления инновационного развития Минобороны России Шестерова. Оба задержанных проходят по делу о мошенничестве. Источник сообщил, что речь идет о хищении 40 млн руб. при госзакупках. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Патриота», выставка «Армия-2024» не отменялась и должна пройти в парке в запланированные даты.

Подозрение в хищении денег

Сотрудники силовых структур задержали директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот», полковника Вячеслава Ахмедова в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

РИА Новости уточнило, что Ахмедова задержали на рабочем месте.

Одновременно в пресс-службе СК сообщили о задержании заместителя главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, дома и на рабочем месте Шестерова прошли обыски.

По данным следствия, он вместе с Ахмедовым и другими соучастниками причастен к хищению средств, выделенных из бюджета на функционирование парка и конгрессно-выставочного центра. По последним данным, Ахмедова арестовали до 21 сентября в рамках ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), вопрос о мере пресечения для Шестерова еще не решен.

Неназванный собеседник ТАСС сообщил, что речь идет о хищении при государственных закупках в парке «Патриот». Сумма кражи составляет более 40 млн руб. Потерпевшей стороной по делу признано Минобороны РФ. На активы полковника Ахмедова и генерала Шестерова наложили обеспечительный арест.

Имущество Ахмедова и Шестерова

По данным Mash, директор «Патриота» за последние 10 лет приобрел автомобили Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus. Некоторые машины Ахмедов продал перед назначением на должность директора парка.

Как пишет Telegram-канал, в разное время полковник был прописан в трех квартирах в Москве: на Большой Садовой, в двух минутах от метро «Маяковская», на Левобережной (около станции «Беломорская») и на Зеленоградской, рядом с МЦД «Грачевская» в ЗеЛАО. Также у семьи Ахмедова есть квартира в поселке Мулино Нижегородской области.

Генерал Шестеров, как пишет канал, владеет земельным участком на 1,5 тыс. кв. м в деревне Землино под Рузой Московской области, мотоциклом Harley-Davidson, автомобилями Skoda Karoq и Skoda Yeti.

На имя его жены, по данным Mash, оформлены: автомобили Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz V250 4Matic; две квартиры в Тушково Рузского района; земельный участок на 1,2 кв. м с двухэтажным домом на 127 кв. м в ДНТ «Царское село»; участок на 1,5 кв. м в элитном закрытом поселке на территории дома отдыха «Лужки». В СМИ нет открытой информации о наличии бизнеса, ИП, самозанятости или каком-либо фактическом трудоустройстве в какой-либо компании Валентины Шестеровой.

Июльские обыски в «Патриоте»

23 июля Telegram-канал Mash стало известно о следственных действиях в «Патриоте». По данным источника Mash, в парк прибыли несколько автомобилей с оперативниками.

«Работа правоохранителей в «Патриоте» может быть связана с делом в отношении экс-замминистра МО РФ Тимура Иванова. Он был одним из тех, кто курировал строительство парка», — говорилось в сообщении канала.

ТАСС также написал об обысках в «Патриоте». По данным агентства, в здании администрации парка военные следователи изъяли документы. При этом источник ТАСС опроверг предположение о том, что происходящее связано с делом экс-замглавы Сергея Шойгу (на тот момент), который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Позднее Mash написал, что следственные действия в парке связаны с мошенничеством при госзакупках. Дело, как писал канал, связано с хищением около 40 млн руб. Следователи тогда допросили Ахмедова и еще нескольких сотрудников, в том числе бухгалтера.

Форум «Армия»

Как отмечает Telegram-канал PostNews, в августе в парке «Патриот» запланировали провести международный военно-технический форум «Армия-2024». Теперь, как сообщил источник канала, подготовка к мероприятию находится «под вопросом». На сайте «Патриота» больше нет анонса этого мероприятия.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе парка «Патриот», форум «Армия» не стали отменять после ареста Ахмедова. В пресс-службе самого форума не слышали об отмене выставки.

«У нас нет информации о том, что форум отменяется. Вся актуальная информация на сайте», — заявила специалист по работе со СМИ Тамара Кульбакина.

Форум «Армия-2024» пройдет с 12 по 14 августа. 12 августа форум работает в закрытом режиме — вход по бизнес-билетам и пригласительным, отметила оператор кол-центра.