Мальчик, убитый дроном ВСУ под Владимиром, накануне отпраздновал день рождения

Мальчик, погибший в результате удара украинского беспилотника по жилому дому во Владимирской области, накануне отметил свой день рождения. Об этом сообщила глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова в соцсети «ВКонтакте».

«Погибли люди, в том числе мальчик, накануне отметивший свой 12-й день рождения», — написала Кузнецова.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Александровский округ во Владимирской области минувшей ночью. По словам губернатора региона Александра Авдеева, в результате удара по жилому дому погибли двое взрослых и их сын. Чиновник до этого сообщал, что мальчику 7 лет, однако, по новым данным, ему исполнилось 12 лет. Из всей семьи выжила только пятилетняя девочка. Пострадавшую увезли в больницу с ожогами, ее жизни ничего не угрожает.

После падения БПЛА в здании произошел пожар, его ликвидировали силами МЧС. Губернатор доложил, что выехал на место трагедии для оценки последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим.

