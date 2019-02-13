«Все голые и в крови»: трагедия в «Трансвааль-парке». ОНЛАЙН

На улицу выбегают люди, которым повезло оказаться ближе к выходу и уцелеть — все они в плавках и купальниках, хотя на улице стоит морозная погода.

«Тут на ветру я впервые и почувствовал, что на улице далеко не лето. Пять минут сидим, десять, начал коченеть», — признается Алексей, который чудом увернулся от летящего на него обломка крыши.