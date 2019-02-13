«Все голые и в крови»: трагедия в «Трансвааль-парке». ОНЛАЙН

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В сети появляется первая информация от столичного главка МЧС. По предварительным данным, погиб один человек, пострадали около 30. Трое детей, получивших ранения, госпитализированы. В это время идет разбор завалов.
К месту происшествия выехали сотрудники всех оперативных служб города. Производится эвакуация посетителей аквапарка.
Однако сотрудники аквапарка с такой версией не согласились:
«Мы услышали по радио, что перекрытия рухнули под тяжестью выпавшего снега, который вовремя не убрали. Заявляем официально, что снег здесь ни при чем. Каждое утро, с 7 до 9 часов, специальная службы очищает всю поверхность крыши от снега, даже если нет осадков. А как иначе? Ведь для того, чтобы осветить все внутри, ламп дневного света явно недостаточно», — заявил один из работников.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий новостей сообщает, что, по предварительным данным, обрушение произошло из-за большого скопления снега на крыше. Представители ФСБ опровергают версию о теракте.
По первоначальным сообщениям, обрушение произошло в результате мощного взрыва. Среди людей мгновенно разносится слух — это теракт.
На улицу выбегают люди, которым повезло оказаться ближе к выходу и уцелеть — все они в плавках и купальниках, хотя на улице стоит морозная погода.
«Тут на ветру я впервые и почувствовал, что на улице далеко не лето. Пять минут сидим, десять, начал коченеть», — признается Алексей, который чудом увернулся от летящего на него обломка крыши.
«Все происходило на моих глазах, как в замедленном кино: сначала странный хлопок, затем в середине потолка, в одной точке, появляется трещина, отрывается большой кусок и летит вниз. В считанные секунды трещины ползут по кругу всего потолка, увеличиваются, и огромные глыбы бетона летят прямо на нас», — рассказывает женщина, проводившая этот вечер в аквапарке вместе с семьей.
Крыша огромного комплекса обваливается буквально в считанные секунды. Громкая музыка обрывается, вместо нее теперь слышны крики и стоны.
На праздничную вечеринку по случаю Дня всех влюбленных в аквапарк «Трансвааль-парк» пришли 426 человек. Среди них много парочек, а также семей с детьми, которые просто решили хорошо провести вечер субботы. Вокруг гремит музыка, сияет подсветка, а расслабленные посетители отдыхают в бассейнах и на шезлонгах, парятся в саунах и катаются с горок.
Добрый вечер, дорогие читатели! День святого Валентина 2004 года омрачился трагическим событием, унесшим жизни 28 человек — в том числе восьмерых детей. В этот день ровно 15 лет назад в спортивно-развлекательном комплексе «Трансвааль-парк» обрушилась крыша. Официальной причиной катастрофы была названа ошибка проектирования, однако виновных, осужденных за гибель людей, в этом деле нет до сих пор. «Газета.Ru» восстанавливает ход событий того праздничного вечера, обернувшегося горем для многих семей, в онлайн-трансляции.