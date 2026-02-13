Конец блату и кумовству: русская школа управления вышла на международный уровень

Первый международный конгресс госуправления собрал в Москве более 2 тыс. участников

В Москве завершился первый Международный конгресс государственного управления. Россия заявила о себе как о центре управленческих компетенций. В течение четырех дней специалисты из России и более десятка зарубежных стран обсуждали современные вызовы госуправления и искали практические решения для органов власти. О том, чем российская школа управления отличается от западных моделей, почему она привлекает внимание международных экспертов и как формирует управленцев нового поколения, — читайте в материале «Газеты.Ru».

Новый взгляд на государственную службу

Первый Международный конгресс государственного управления собрал более 2 тыс. участников: государственных служащих, экспертов, представителей образовательных и международных организаций. Цель мероприятия — не просто обмен мнениями, а выработка конкретных решений, которые могут быть применены на практике.

В обращении к участникам президент России Владимир Путин подчеркнул, что конгресс должен стать авторитетной площадкой для профессионального и предметного обсуждения совершенствования системы государственного управления.

«В центре внимания участников такие значимые темы, как формирование кадрового резерва, повышение эффективности государственного сектора, использование лучших практик для развития регионов и муниципалитетов. Подчеркну, важно, чтобы ваше профессиональное общение было ориентировано на выработку конкретных, взвешенных решений и подходов, востребованных в повседневной работе органов власти всех уровней», — подчеркнул Владимир Путин.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил на мероприятии, что ключевые изменения в госуправлении в России связаны прежде всего с отношением управленца к своей работе и ответственности перед гражданами.

Он заявил о том, что известный советский анекдот о невозможности сыну полковника стать генералом, так как у того есть свои дети, больше не отражает реальность российской кадровой системы.

«Изменение культуры управления в России — это, безусловно, решение президента Владимира Путина, который очень точно чувствует запрос общества на появление и открытых конкурсов, и системы кадровых резервов», – отметил Сергей Кириенко.

Экосистема проектов: от «Лидеров России» до Высшей школы управления кадрами

Русская школа управления строится на нескольких взаимосвязанных проектах: «Лидеры России», «Время героев», «Школа мэров», Высшая школа государственного управления (ВШГУ), Высшая школа управления кадрами (ВШУК) и платформа «Россия — страна возможностей».

Эти проекты создают полноценную экосистему подготовки управленцев: каждый конкурс, образовательная программа или тренинг — это не отдельный эпизод, а часть единой стратегии развития кадрового резерва.

Платформа «Россия — страна возможностей» объединяет участников на всех этапах карьеры — от школьников и студентов до руководителей регионов, создавая горизонтальные и вертикальные связи между талантами.

Показательно, что сегодня 55 из 89 глав российских регионов являются выпускниками программы Президентской академии «Школа губернаторов». Это наглядно демонстрирует эффективность системы подготовки управленцев.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что Россия предлагает уникальную управленческую модель, которая объединяет современные технологии, системную кадровую работу и служение стране.

«Наша цель – поиск и развитие талантов, формировании из них сильных команд. Например, флагманский конкурс «Лидеры России» сегодня – это в первую очередь история про команды единомышленников, которые объединяются и создают мощный синергический эффект. Мастерская управления «Сенеж» стала реальной кузницей кадров для всех уровней власти – от муниципального до федерального», – подчеркнул Андрей Бетин.

Эксперты отмечают, что ключевое отличие этой системы — интеграция цифровых инструментов и персональной ответственности. В рамках этих программ управленец учится не только управлять ресурсами, но и формировать команды, работать с людьми и оценивать реальные последствия своих решений для общества.

Правительство Амурской области

Человекоцентричность: сердце русской модели

Особенность русской школы управления — человекоцентричность и ориентация на социальный результат. Это отличает ее от западных подходов, которые часто делают упор на алгоритмы, регламенты и «универсальные» решения без учета национального контекста.

«Западные модели управления, ранее навязывавшиеся нам как универсальные и единственно правильные, на самом деле не работают в российском контексте, и это логично. Любая система управления должна строиться с учетом исторических, культурных и социальных особенностей страны. Суть нашей модели — в культурном коде русского человека, который всегда выстраивал свою жизнь вокруг ценностей взаимопомощи, ответственности перед обществом», — сказал член исполкома клуба лидеров России «Эльбрус», победитель трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей», гендиректор АНО «Университет предпринимателей» Григорий Горчаков.

В российской модели управленец выступает не только как исполнитель, но и как участник системы, формирующий решения на основе коллективного блага. Это означает, что любая инициатива оценивается не только с точки зрения формальных показателей, но и по практическому эффекту для граждан.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов согласился с Горчаковым, что человекоцентричность – главное отличие этой модели управления.

«Тот колоссальный опыт и путь, который прошла Россия, действительно важен. Значимы как инструменты, так и целеполагания, а также вся русская школа управления, одним из основных столпов которой является Президентская академия. Человекоцентричность, нацеленность на результат и стратегическое развитие выгодно отличают российскую модель госуправления от классических западных подходов», — сказал он.

Внимание международного сообщества

Внимание зарубежных экспертов к российской школе управления объясняется ее комплексностью: она сочетает технологичность, системность и социальную ответственность.

«Внимание экспертов других стран к первому Международному конгрессу государственному управлению – это признание уникальности российского опыта в подготовке управленцев. В нашей стране сформировалась эффективная школа государственного управления – ее называют особой русской моделью, аналогов которой действительно нет в мире», — отметила депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России «Эльбрус» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Татьяна Дьяконова.

При этом Татьяна Дьяконова подчеркнула, что российская модель основывается на реально работающих программах по подготовке кадрового резерва в стране. Она рассказала, что и сама является выпускником программы «Школа губернаторов» в РАНХиГС.

По мнению участников конгресса, ценность русской модели проявляется именно через конкретные результаты: ускорение цифровизации, повышение эффективности госуслуг и создание возможностей для профессионального роста талантливых управленцев.

Преемственность и ценности

Русская школа управления строится на сочетании технологических решений, кадровых программ и ценностной базы: социальная ответственность, преемственность и открытость к диалогу.

Политолог, эксперт ЭИСИ, директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» Президентской академии Виктория Карпова отметила также роль президента в формировании новой школы управления.

«У России сформировалась собственная школа управленческой мысли. В ее основе уникальный русский управленческий код. Лабораторией этой новой русской модели стала созданная по инициативе Владимира Путина президентская платформа «Россия – страна возможностей». Она объединяет десятки кадровых, образовательных и социальных проектов, где в одной воронке оказываются школьники, студенты, предприниматели, управленцы, волонтеры и ветераны, то есть охватывается путь от первого карьерного шага до высшего управленческого уровня», — сказала она.

По мнению экспертов, именно этот синтез технологий и ценностей делает российскую школу управления уникальной: она работает в условиях внутренней и внешней турбулентности и остается устойчивой и адаптивной.

От национального к глобальному

Первый международный конгресс государственного управления показал, что Россия формирует не только национальную, но и международно признанную школу управления.

Русская модель — это не просто алгоритмы и регламенты. Это человекоцентричная система, объединяющая образовательные программы, цифровые решения и ценности служения обществу. Она показывает, что современная государственная система может быть технологичной, меритократичной и социально ориентированной одновременно — и это делает ее уникальной на мировой арене.