«Он намекает»: самый кровавый маньяк России рассказал об убийстве 2011 года и снова пойдет под суд

В Ангарский городской суд поступили материалы по новому делу в отношении маньяка Михаила Попкова. Речь идет о расправе, совершенной больше 10 лет назад. Теперь на счету преступника 86 трупов и три покушения. Это делает его самым кровавым среди российских серийников. «Газета.Ru» узнала подробности его нового дела.

Весной 2011 года жительница Ангарска Елена вышла на утреннюю пробежку в парк «Современник». С общественными туалетами дела в городе обстояли плохо, и девушка свернула с дорожки в сторону густых деревьев.

Заросли окружали старую водонапорную башню, здание было давно заброшено, а дверь почти всегда открыта. Заглянув внутрь, девушка увидела на полу обугленный труп. Тут же позвонила в полицию.

Вскоре на месте работала следственная группа. Было установлено, что нападавший несколько раз ударил жертву топором, затем поджег тело. Опознать убитую удалось спустя несколько дней, когда в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже 36-летней местной жительницы.

close Михаил Попков во время следственных действий по новому уголовному делу СК РФ

Ее отец рассказал полицейским, что дочь работала дворником в школе, но на смену не вышла, дверь квартиры не открыла, на звонки не отвечала.

К этому моменту следователи уже больше 10 лет вели работу по поимке так называемого «ангарского маньяка» — в одно производство уже тогда было объединено более 20 убийств. Доказать, что этот эпизод тоже дело рук серийника, удалось лишь спустя 14 лет.

«Неверно, я убил ее левее»

Версию о том, что преступления в городе совершает один человек, впервые выдвинули в 1998 году. Ее озвучил Валерий Костарев — на тот момент старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре РФ. Он же предположил, что убийца — сотрудник правоохранительных органов. Под подозрение попали сотни человек. На то, чтобы каждого из них вызвать в отдел и взять образец слюны для сравнения ДНК, ушли годы — на тот момент проведение одной экспертизы могло занимать несколько недель.

Расследование осложняло и то, что по ряду эпизодов, как и в случае с телом в парке, провести исследование было невозможно — вещественные доказательства не сохранились. Все это время «ангарский маньяк» продолжал охоту. Причем не только в Ангарске, но и в Иркутске, и даже в Улан-Удэ.

В июне 2012 очередь явиться на допрос дошла до 48-летнего пенсионера МВД Михаила Попкова. Его вызвали в отдел без особой надежды на успех. Спортсмен, комсомолец, бывший милиционер — почти все отзывались о нем как об ответственном, исполнительном и эрудированном сотруднике, хоть временами и несдержанном.

«По характеру общителен, вспыльчив, регулярно посещал занятия по служебной подготовке, хорошо стрелял из табельного оружия, физически развит», — говорится в характеристике, выданной Центральным ОВД Ангарска.

В свободное от службы время мужчина таксовал и копал могилы на кладбище , а после увольнения из органов стал перегонять автомобили из Владивостока в Ангарск для перепродажи.

Сидя в отделе в Ангарске, Михаил Попков казался спокойным и не вызвал никаких подозрений. О том, что это самый кровавый серийник в истории России, следователи узнали, только получив результаты исследования.

close Михаил Попков Из материалов дела

Попкова задержали во Владивостоке. Как вспоминали следователи, когда его завели в кабинет, он обратил внимание, что на стене появилась карта с указанием мест его предполагаемых преступлений. Несколько секунд он молча смотрел на нее, а затем указал на одну из отметок и выдал: «Неверно, я убил ее левее».

«Отвертка, нож, лопата для могил»

За следующие несколько лет следователям удалось доказать причастность Михаила Попкова к более чем десятку преступлений. На контакт мужчина шел, но соглашался признать лишь те эпизоды, по которым его вину подтверждала экспертиза. В камере штудировал УПК, и как вспоминали сокамерники, радовался, обнаружив, что по некоторым преступлениям сроки давно истекли. Но расчет не оправдался — в 2015 году его приговорили к пожизненному лишению свободы. Осознав, что терять нечего, постепенно Попков стал вспоминать и другие расправы. В этом он увидел возможность покинуть стены колонии хотя бы на время следственных действий.

К 2023 году на его счету было уже 88 доказанных преступлений. Никакого раскаяния по этому поводу ангарский маньяк не испытывал, а себя считал «чистильщиком».

Чаще всего жертв он подыскивал таксуя. Предлагал подвезти, заводил разговор, и если попутчица оказывалась общительной, предлагал выпить. Соглашаясь, та подписывала себе приговор. После сексуального контакта, добровольного или нет (доказать изнасилование удалось не по всем эпизодам), Попков жестоко убивал новую знакомую.

«Убийства совершал из-за неприязни к женщинам. Орудия преступления специально не выбирал, под передним водительским сиденьем всегда возил сумку с инструментом — отвертки, ножи и другие предметы. В багажнике — топор и лопату, которые использовал при копке могил. Предпочтение чему-то одному не отдавал, что было, то и использовал». Из показаний Михаила Попкова

Комплексная судебная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым. При этом у задержанного обнаружили гомицидоманию — непреодолимое влечение к убийству.

Опрошенные в ходе следствия психиатры отметили, что это не болезнь, а патология характера. Комиссия пришла к выводу, что преступник в полной мере осознавал общественную опасность своих действий.

С места убийства Попков никогда ничего не забирал, после каждой расправы мыл машину, а если ему казалось, что он что-то забыл, возвращался на место, чтобы все проверить.

В теплое время года автомобиль он менял на велосипед — это не привлекало внимания, а заодно помогало поддерживать физическую форму.

«Сказала, что ее не интересуют мужчины»

В апреле 2025 года Михаил Попков признался, что убийство в парке «Современник», которое годами оставалось нераскрытым, началось с такой же велопрогулки.

Увидев одинокую женщину, он решил с ней познакомиться, но разговор быстро перешел в ссору. Как уточнил источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, поводом для нападения стала всего одна фраза. «Она сказала маньяку, что ее не интересуют мужчины, это его задело», — пояснил собеседник издания.

Тот день Михаил Попков помнил прекрасно даже спустя 14 лет.

«На допросе он описал прическу жертвы, вспомнил ее имя, рассказал, что убил после ссоры, а затем затащил к водонапорной башне. Все это подтверждается протоколом осмотра места происшествия, сделанным еще в 2011 году», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе управления СКР по Иркутской области.

Из-за трепетного отношения маньяка к фактам следователям пришлось дважды проводить проверку показаний на месте. Посмотрев запись с первых следственных действий, Попков заявил, что немного ошибся — нужная лестница выглядела иначе. Во время следующей проверки группа действительно нашла описанное им место, чуть в стороне от указанного ранее.

Теперь серийного убийцу ждет очередной суд. Станет ли он последним — неясно до сих пор.

«Косвенно он намекает, что может быть что-то еще, но пока ни в чем конкретном больше не сознался и других явок с повинной не давал», — отметили в региональном управлении Следственного комитета.

Михаил Попков до сих пор остается единственным россиянином, приговоренным к двум пожизненным срокам.