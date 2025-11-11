«Я бы всех вас пострелял»: как банда ГТА два года держала в страхе все Подмосковье

Во время одного из рейдов по поиску членов банды ГТА, совершавшей убийства водителей на подмосковных трассах М4 и М5, 2014 год

Оживленное шоссе, ночь, неожиданный гул и машину ведет в сторону — еще 10 лет назад пробитое колесо на трассе М-4 «Дон» означало смертельную ловушку. Целых два года преступники вели охоту на водителей в Подмосковье, убивая всех без разбора. Их жертвами были и бизнесмены, и студенты, и пенсионеры. В СМИ налетчиков называли «бандой ГТА». История группировки, поразившей своей жестокостью всю страну, — в материале «Газеты.Ru».

«Эдик в кювете, из головы течет кровь»

Ночью 11 ноября 2013 года 37-летний предприниматель Эдуард Микиртумов ехал по Новорижскому шоссе на своем автомобиле Honda. Накануне он договорился порыбачить с приятелем.

В 03:30 до места встречи оставалось не больше получаса, но неожиданно машину Микиртумова потащило в сторону — пробило колесо. Он съехал на обочину и выставил аварийку. Домкрата у мужчины не оказалось, а никто из проезжающих мимо водителей так и не остановился, чтобы помочь.

close Сотрудники правоохранительных органов в поселке Удельная Раменского района Подмосковья работают на месте задержания участников банды ГТА, 2014 год Виталий Белоусов/РИА Новости

Через 15 минут он позвонил другу и попросил подъехать. Тот привез домкрат и вернулся на дачу, разгружать свой автомобиль, уверенный, что Микиртумов его скоро догонит.

К пяти утра Эдуард не приехал, более того, перестал отвечать на звонки. Обеспокоенный товарищ вновь поехал к нему.

«Я обнаружил машину Эдика на том же месте, причем с открытым багажником, но его самого рядом не было. Я посветил фонарем и увидел, что Эдик лежит в нескольких метрах от машины в кювете, и из головы его течет кровь. После этого я сразу вызвал полицию», — вспоминал мужчина на допросе у следователя.

На следующее день в СМИ появилось короткое сообщение: на 31-м километре автодороги А-107 в районе поселка Красновидово с огнестрельными ранениями обнаружено тело предпринимателя. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Никаких деталей следователи не предоставили, однако вскоре выяснилось, что из автомобиля украли около 50 тысяч рублей, ноутбук и пару мобильников.

Первое время оперативники полагали, что расправа — дело рук конкурентов, но назвать Микиртумова крупным бизнесменом было сложно, вместе с женой мужчина разводил и продавал декоративных аквариумных рыбок.

Виновников убийства удалось установить лишь спустя год. Оказалось, это очередной эпизод в деле группировки, которую СМИ назовут «бандой ГТА» — по мотивам известной компьютерной игры.

На Эдуарде злоумышленники опробовали прием, ставший впоследствии их «фирменным» — шипы в виде сваренных между собой гвоздей , или так называемые «куриные лапки». В смертельную ловушку с пробитым колесом они поймали еще не одного водителя.

«Побаиваются ездить ночью»

Во всех СМИ о бандитской группировке, открывшей охоту на водителей, заговорили весной 2014 года. Тогда на 84-м километре трассы М-4 «Дон» полицейские обнаружили поднятый на домкрате автомобиль KIA Ceed. Водитель и пассажир были застрелены.

Убитыми оказались пенсионеры Лебедевы. 3 мая около 02:00 они ехали к родственникам в Краснодарский край, но по дороге у них пробило колесо. Когда мужчина вышел из машины и стал возиться с запаской, к нему подбежали шестеро злоумышленников и открыли огонь. Расправившись с водителем, они застрелили и пассажирку, сидевшую в салоне.

close Члены банды ГТА, обвиняемые в серии убийств водителей, в Мособлсуде во время оглашения приговора, 2018 год Григорий Сысоев/РИА Новости

Тела Лебедевых обнаружил один из проезжавших мимо водителей. Уже днем в кювете оперативники нашли три «куриные лапки», острия которых подходили к проколам покрышки.

Из машины пропали 50 тысяч рублей наличными и iPad 4. При этом в багажнике остались и мобильные телефоны, и видеотехника, но их злоумышленники почему-то не тронули.

За следующие два месяца произошли еще два налета с аналогичным сценарием. В июне на 49-м километре трассы М-4 «Дон» из-за шипов в западню попал 53-летний водитель такси Алексей Цыганов, а в августе на трассе А-107, менее чем в километре от поста ГИБДД — 31-летний Альберт Юсупов, экс-танцор ансамбля имени Моисеева.

Сценарий и детали расправ были примерно одинаковыми: ночь, шипы, огонь из пистолета 9-миллиметрового калибра. Полицейские терялись в догадках, чем руководствуются бандиты. В некоторых случаях у жертв пропадали деньги, а в некоторых нет.

«Никто не может понять, что происходит. В убийствах нет никакой логики, там отсутствуют корыстные, личные мотивы, сами жертвы абсолютно разные. Некоторые сотрудники полиции уже побаиваются ездить ночью в районе трассы на личных автомобилях», — рассказывали сотрудники правоохранительных органах на условиях анонимности.

Трассу «Дон», где было совершено большинство нападений, в СМИ окрестили дорогой смерти.

«Я не успел, он был уже убит»

Следствие официальной информацией делилось неохотно, но о нападениях снимали сюжеты на телевидении, писали в прессе и социальных сетях.

«Ехала 15 июня 2014-го ничего не подозревая, ночью в 3-4 часа утра на М-4 «Дон» в среднем ряду словила что-то непонятное, пробила колесо и диск насквозь. Следом интервалом в 1,5 минуты, пробила колеса Шкода. Живу рядом, муж приехал буквально через 10 минут, чтобы мне его поменять! Возможно [бандитов] отпугнуло, что две машины сразу. <...> Но о том, что людей действительно убивают, в Домодедово гудят и очень активно, берегите себя и будьте осторожны!» — поделилась пользовательница популярного форума.

close Хазратхон Додохонов во время оглашения приговора в Московском областном суде, 2019 год Илья Питалев/РИА Новости

«Точно такая же ситуация у моего отца была. Позвонил, сказал, что пробил два колеса, попросил привезти запаску. Я приехал через час...К сожалению, я не успел...Он был уже убит», — ответил ей в комментариях другой участник диалога.

В правоохранительных органах отмечали, что ловушек действительно было множество, и в ряде случаев жизнь автомобилистам спасло неравнодушие других водителей, остановившихся помочь с заменой колеса. Осматривая такие места происшествий, оперативники часто находили неподалеку те самые «куриные лапы».

При этом банда ни разу не попала на камеры наблюдения, а под описание одного из подозреваемых, чье лицо запомнила случайная свидетельница, подходили свыше 2500 мужчин. Свидетельница никого их них не опознала. И это только те, кто уже попадался в руки полиции.

Последним в череде кровавых расправ стало нападение на заправке в сентябре 2014. Здесь бандиты, поверившие в свою безнаказанность, допустили сразу несколько промахов.

Злоумышленники подкараулили водителя внедорожника Kia, когда тот возвращался от кассы. Они несколько раз выстрелили в мужчину из пистолета и ударили битой, но пострадавшему удалось убежать. Тогда бандиты схватили из салона барсетку и тоже поспешили скрыться. Их наживой стал мобильный телефон марки Samsung и документы. Денег в сумке не было.

Зато камера засекла номер машины нападавших, более того, на месте преступления был зафиксирован сигнал мобильного телефона.

Все это 6 ноября 2014 года привело оперативников в коттедж управляющего делами Генеральной прокуратуры России Алексея Староверова в поселке Удельная Московской области. Там, в отдельном помещении для рабочих, вместе с семьей жил владелец телефона Ибайдулло Субханов , лидер банды, известный ее членам как Рустам.

При задержании, в ночь на 6 ноября 2014, он оказал сопротивление и был убит. Перед этим злоумышленнику удалось уничтожить часть улик, устроив пожар, но на пепелище сотрудники полиции нашли более 20 единиц оружия и манекены для тренировок по стрельбе.

После этого в отношении прокурора начали служебную проверку. Как отметили в СКР, Староверов дал «исчерпывающие» показания. Дело в его отношении так и не возбудили, просто отправив в отставку.

«Он — зверь»

Вскоре следователи задержали и других участников банды. Среди них были родной брат главаря, Холик Субханов, и другие лица — уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Как вспоминал полковник юстиции Алексей Стадников, старший следователь по особо важным делам ГСУ СКР, руководивший следственной группой, все они были осторожными и трусливыми. Лидерскими качествами обладали лишь двое.

close Члены банды ГТА Анвар Улугмурадов, Зафартжон Гулямов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров (слева направо на втором плане) во время оглашения приговора пятерым членам банды GTA, обвиняемым в убийствах и бандитизме, в Московском областном суде, 2018 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Субханов был крайне хитер, умен, осторожен, <...> владел некоторыми приемами психологической обработки, причем выработанными им инстинктивно. Он — зверь. А его брата Холика Субханова полностью характеризует единственная фраза, произнесенная во время следственных действий совершенно равнодушным голосом: «Если бы мне сейчас в руки попало оружие, я бы всех вас пострелял», — рассказывал Алексей Стадников.

Участников главарь подбирал лично — через знакомых, одалживая деньги или помогая с документами. Принимая новых членов, сообщал, чем предстоит заниматься. Под его руководством все новички делали оружие, глушители, учились снаряжать патроны и регулярно тренировались стрелять.

Материалы дела составили 150 томов. Банду обвинили в 16 эпизодах нападений. На счету преступников было 17 убитых и двое раненых.

В ходе расследования было установлено, что у Субхановых есть еще три брата — и все они в Узбекистане отбывают срок за экстремизм. Представители СКР не раз заявляли, что банда ГТА тоже связана с террористами, но уже 12 ноября 2014 года Владимир Маркин, на тот момент пресс-секретарь ведомства, опроверг эту информацию и заявил, что мотив у преступников был один — корыстный.

Судебный процесс по делу группировки длился около двух лет и особенно запомнился неудавшейся попыткой побега. 1 августа 2017 года после очередного заседания пятерых подсудимых завели в лифт, где они повалили на пол двух конвоиров и отобрали у них оружие. Сбежать преступникам не позволили сотрудники Росгвардии, поджидавшие их у выхода на третьем этаже. В перестрелке трое подсудимых были убиты, двое ранены.

close Сотрудники медицинской службы транспортируют раненого к автомобилю скорой медицинской помощи у здания Московского областного суда после попытки побега троих арестованных из банды ГТА, 2017 год Илья Питалев/РИА Новости

Впоследствии выяснилось, что ЧП произошло из-за ряда нарушений, допущенных при конвоировании. Так, на охрану бандитов должно было приходиться 10 сотрудников, а не двое. Кроме того, наручники на фигурантах «не соответствовали необходимым требованиям» — у каждого из них одна рука была свободна. За это перед судом предстали четверо полицейских. Все они получили условные сроки.

Первый приговор пятерым выжившим участникам банды Мособлсуд вынес в августе 2018. Четверым назначили пожизненное, одному — 20 лет колонии.

Еще двоих преступников судили в Таджикистане, куда те успели сбежать после серии задержаний. В марте 2020 суд приговорил их к 25 годам лишения свободы.