«Я чувствовал бешенство, необузданность». Почему главного маньяка СССР ловили больше 10 лет?

20 ноября 1990 года был задержан Андрей Чикатило, на счету которого как минимум 43 доказанных убийства. Поиски маньяка заняли 12 лет, из которых три года ростовская милиция пыталась списать зверские расправы на умственно отсталых инвалидов. Эксклюзивные подробности дела и показания самого Чикатило, считавшего себя неуловимым, — в материале «Газеты.Ru».

Убийца-невидимка

В конце 70-х в школе-интернате №32 Новошахтинска Ростовской области разразился скандал. Выяснилось, что ученики постоянно страдали от домогательств со стороны одного из преподавателей — Андрея Романовича Чикатило .

В мае 1973 года он повел семиклассников в поход. На пруду предложил детям искупаться. Когда одна из девочек, 14-летняя Люба, зашла в воду, учитель поплыл за ней и стал трогать за интимные места.

Она была крупнее других девчат и уже почти оформилась как девушка. Когда стала купаться, у меня при виде ее голого тела появилось желание потрогать ее Из допроса Андрея Чикатило

По словам маньяка, особенно ему понравилось, что девочка кричала и вырывалась. Этот эпизод был далеко не единственным. К кому-то из учеников он приставал во время дополнительных занятий, к кому-то приходил ночью в комнату. Среди жертв маньяка были и мальчики, и девочки. Тогда руководство учреждения предпочло не выносить сор из избы и Чикатило уволили с формулировкой «по собственному желанию» .

В поле зрения оперативников он впервые попал в 1978 году. 24 декабря в реке Грушевке города Шахты был обнаружен труп ученицы 2-го класса Лены Закотновой с признаками насильственной смерти. На место тут же выехали оперативники. Выше по течению нашли и портфель девочки.

close Андрей Чикатило в зале суда, 1992 год Олег Недеря/ТАСС

В первые же дни милиционеры допросили ряд свидетелей. Одна из местных жительниц рассказала, что, возвращаясь с работы, видела девочку вместе с взрослым мужчиной на трамвайной остановке. Женщина запомнила, что на ребенке было красное пальто с капюшоном, отделанное черным мехом, кроличья шапка, войлочные сапожки. Довольно подробно она описала и незнакомца — около 40 лет, высокого роста, нос длинный, лицо удлиненное, одет в пальто, шапку из меха цигейки, брюки и туфли. В руке — сумка с бутылками вина.

С ее слов художник нарисовал портрет предполагаемого преступника, с него сняли копии и предъявляли гражданам. Когда снимок показали директору местного ПТУ, тот сразу узнал своего сотрудника — преподавателя Андрея Чикатило .

По какой-то причине документировать этот факт ростовские следователи не стали: выяснилось это лишь позже, когда все уголовные дела объединили в одно производство. Не были отражены в деле и показания другой свидетельницы. Та рассказала, что в доме неподалеку от места, где обнаружили тело, всю ночь горел свет. Этот участок Чикатило купил втайне от своей жены, вместе с которой жил в общежитии.

У дома оперативники обнаружили подсохшие лужи крови, но на экспертизу материал не отправили. Самого Чикатило вызвали на допрос, но быстро отпустили.

Параллельно с ним под подозрение следователей попал и ранее судимый за изнасилование Александр Кравченко. Видимо, по мнению следователей, он больше походил на преступника, чем робкий преподаватель в очках. Тем более что у педагога была «корочка» внештатного сотрудника милиции .

В итоге за решетку угодил Кравченко, а проверку в отношении Чикатило прекратили. Задержанному не помогло даже алиби — и его жена, и ее подруга в один голос твердили, что в день убийства они выпивали у себя в квартире. Под арест отправили всех троих, а уже в изоляторе женщин заставили подписать документ, в котором говорилось, что Кравченко ходил на улицу за спиртным, а вернулся в крови.

На суде мужчина подробно рассказал, как его пытали, выбивая признание, но это ничего не изменило. В декабре 1980-го его признали виновным и приговорили к расстрелу.

Настоящий убийца оказался за решеткой лишь в 90-х. На допросе в октябре 1991-го Чикатило подробно расскажет про этот эпизод (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Я увидел ребенка одного на темной улице и начал с того, почему она так поздно идет. Разговор у нас завязался. Из разговора я понял, что она то ли заходила к подруге, то ли идет к подруге. В районе остановки «Грушевский мост», когда мне надо было сворачивать с ул. Советской, девочка сказала, что хочет оправиться. Было холодно, и я ей сказал пойдем ко мне, а потом вернешься к остановке и уедешь домой Из материалов дела

Он трижды ударил школьницу ножом — агония принесла ему удовлетворение. Это было первое убийство Чикатило. За следующие 12 лет на свободе он совершит еще больше 40 убийств .

Прежде чем преступника поймали, ответить за совершенные им злодеяния пришлось многим совершенно не виновным людям.

«Проверили полмиллиона лиц»

С начала 1982 года в Ростовской области стали одно за другим находить тела молодых женщин, мальчиков и девочек. Преступления поражали своей жестокостью: десятки ножевых ранений по всему телу, выколотые глаза, вспоротые животы, ампутированные половые органы и молочные железы.

Часть жертв — бродяжки, умственно отсталые и дети из неблагополучных семей. Позднее на допросе маньяк объяснил выбор тем, что «устал» постоянно видеть этих людей на улицах.

И просят, и требуют, и отбирают. С вокзалов расползаются по электричкам в разные стороны <...> И возникал вопрос, имеют ли право на существование эти деклассированные элементы Из заявления Андрея Чикатило от 23 ноября 1990 года

Об их пропаже долгое время никто не заявлял, поэтому многие тела находили лишь спустя длительное время с момента убийства. Ситуация не сильно беспокоила следственные органы. После каждой страшной находки возбуждалось уголовное дело, но вскоре его откладывали в сторону. Когда в регионе нашли шестой обезображенный труп, пришлось признать, что в области появился маньяк или даже маньяки. В Москве требовали отчет.

close Парк Авиаторов недалеко от города Ростов-на-Дону, где Андрей Чикатило совершил четыре убийства Владимир Вяткин/РИА Новости

6 сентября 1983 года ростовская прокуратура объединила дела в одно производство. Всего через несколько дней правоохранители уже рапортовали в столицу, что преступники задержаны. За решеткой оказались несколько умственно отсталых воспитанников дома-интерната, попавшихся на угоне авто.

В изоляторе они быстро признались в расправах, правда, постоянно путались в показаниях. Более того, жестокие убийства не прекращались.

В сентябре 1984-го в поле зрения милиционеров вновь попал Чикатило. Весь вечер и всю ночь он приставал к женщинам на ж/д вокзале, чем привлек внимание правоохранителей. За это его арестовали на 15 суток. В портфеле мужчины нашли нож, две веревки-шнура и баночку вазелина.

Биоматериалы маньяка сдали на экспертизу, но из-за технической ошибки она определила у него 2-ю, а не 4-ю группу, которая была у потенциального убийцы . После формальной проверки против него возбудили дело за хищение государственного имущества — аккумуляторов, — и осудили на год исправительных работ. Дальнейшую проверку в его отношении вновь не провели.

Ситуация в регионе вызывала все больше вопросов у Прокуратуры РСФСР. В ноябре 1985-го на поиск неуловимого маньяка в регион отправили московского следователя Иссу Костоева. Под его руководством была специально создана оперативная группа.

Ей удалось установить новые детали. На охоту маньяк всегда выходил днем — примерно с 11:00 до 17:00. Свидетелей, которые бы слышали крики, никогда не было, значит, он изобретателен и убеждал жертв идти за ним добровольно. Преступления совершал в будни, так что, скорее всего, по работе он часто переезжал с места на место.

Эксперты попытались составить криминологический портрет преступника.

Возраст от 25 до 55 лет, высокого роста, физически хорошо развит и имеет 4-ю группу крови (на телах жертв нашли биологические следы). Размер обуви 43 и более, носит затемненные очки, внешне опрятен. При себе имеет дипломат или портфель, в которых носит острозаточенные ножи <...> Возможно, страдает половым бессилием, имеет познания в области анатомии человека. Наиболее вероятные места предварительного контакта с жертвами — электропоезда, ж/д и автовокзалы Криминологический портрет преступника Из материалов дела

Уголовное преследование инвалидов было прекращено, а на ростовских силовиков завели дело за многочисленные нарушения в работе в итоге материалы передали местному прокурору, который закрыл дело за недоказанностью. На причастность к убийствам стали проверять всех судимых за половые преступления, стоящих на учете в наркологических кабинетах, у сексопатологов и венерологов, а заодно работников железных дорог, военных, работников школ, посетителей видеосалонов и бывших милиционеров, уволенных по отрицательным мотивам.

«Было проверено около полумиллиона лиц и при этом раскрыто 1062 преступления, в том числе 95 убийств и 245 изнасилований», — говорится в материалах дела.

С апреля 1986-го оперативники и следователи дежурили на вокзалах, в парках, электропоездах. Следующие три года казалось, что преступник залег на дно. Но он лишь расширил географию — стал убивать в Ташкенте, Москве, Свердловской области, в Запорожье и Ленинграде. В Ростовской области его след снова засекли в апреле 1988-го.

«Не мог проявить себя как мужчина»

Убивать преступник стал в районах, не охваченных скрытым наблюдением. Позднее выяснилось, что как внештатный сотрудник милиции Чикатило и сам принимал участие в патрулировании улиц, поэтому понимал, какие территории будут «безопасными».

Последнюю расправу он совершил 6 ноября 1990 года . В тот день сотрудник милиции Рыбаков, дежуривший на станции, заметил, как из леса вышел подозрительный мужчина в очках.

close Фотографии жертв Андрея Чикатило в Центральном музее МВД РФ Александр Лыскин/РИА Новости

«Он подошел к остановке электропоездов и стал разговаривать с грибниками. На мочке правого уха и на руках были свежие царапины, а один палец руки был забинтован», — вспоминал Рыбаков.

На вопросы о цели приезда Чикатило ответил, что приехал к своему товарищу в поселок Донской, а царапины получил, якобы собирая грибы. После проверки документов его отпустили, но в тот же вечер Рыбаков отправил рапорт руководителю РОВД.

Тело жертвы маньяка — девушки — нашли спустя неделю, 13 октября. Тогда же следователи вернулись к докладу милиционера и обнаружили, что Чикатило уже несколько раз фигурировал в деле об убийствах, но каждый раз его отпускали.

В сейфах ростовских силовиков нашлись отрывочные данные о прошлых задержаниях. Вскрылись и увольнение из школы, и наличие второго жилья. Кроме того, было установлено, что его места работы — отдел снабжения Шахтинского объединения Ростовнеруд, «Ростовэнергоавтоматика», Ростовский электровозоремонтный завод — совпадают с районами убийств. Догадки подтвердил и запрос информации о его командировках. Там, куда уезжал Чикатило, неизменно пропадали дети и девушки.

20 ноября 1990-го его арестовали в Новочеркасске . При личном обыске изъяли складной нож и два куска пенькового шпагата, а в квартире — еще 23 ножа и 7 молотков.

Судебно-медицинский эксперт, обследовавший задержанного, установил, что рана на его пальце — результат укуса, а царапины — следы ногтей.

Первое время Андрей Чикатило все отрицал.

Считаю, что меня преследуют следственные органы из-за того, что я написал жалобы в различные инстанции на незаконные действия отдельных руководителей Шахты, которые решили построить гаражи во дворе дома, в котором проживает мой сын Из первых допросов Андрея Чикатило

Спустя несколько дней, когда стало очевидно, что на этот раз ускользнуть не получится, маньяк сменил тактику. Признался, что убивал и насиловал, но не дал никакой конкретики, уверяя, что «содеянное так страшно, что его психика не выдержит , если следствие будет выяснять у него детали».

Развернутые показания от Чикатило удалось получить спустя несколько недель. В декабре 1990-го он принялся рассказывать о своей «охоте» по семь часов в день. Причем в ряде случаев с точностью рисовал схемы мест, где совершал расправы, и вспоминал даже незначительные детали.

В обвинительное заключение вошли 53 эпизода. Как полагали следователи, все эти признания Чикатило сделал в надежде, что его признают невменяемым. Во время допросов он активно намекал, что психически нездоров.

В извращенных сексуальных проявлениях я чувствовал какое-то бешенство, необузданность, не мог контролировать свои действия, потому что с детских лет не мог проявить себя как мужчина и полноценный человек Из заявления Андрея Чикатило на имя прокурора РСФСР от 22 ноября 1990 года

Комплексная экспертиза показала, что задержанный вполне мог отдавать отчет своим действиям. Более того, он обладал железной психикой. После совершения убийства шел в общественные места, спокойно и фривольно общался с посторонними.

Комедию преступник ломал и в суде — обнажался, выкрикивал оскорбления, нес несуразицу — но медицинские экспертизы однозначно подтвердили, что Чикатило вменяем, а его поведение — это способ защиты .

В зале, где проходили слушания, находились и родственники убитых. Процесс охраняли как минимум десять солдат внутренних войск и столько же милиционеров. В клетку маньяка завели через специальную дверь в подвале.

close Рабочая железнодорожной станции «Ростов-Товарная» Мижукина, у которой Андрей Чикатило убил ребенка, в зале суда, 1992 год Олег Недеря/ТАСС

«Он представляет собой ограниченную, ординарную, серую личность с низким, примитивным интеллектом, абсолютно не способный на критическую самооценку как самого себя. При этом выражает большие беспредметные амбиции, громадное личное самомнение. Он считал себя достойным по своим «способностям» занять пост Генерального Секретаря ЦК КПСС и видел себя, в перспективе, Большим политическим Деятелем», — говорится в приговоре Ростовского областного суда от ‎14 октября 1992 года (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Чикатило признали виновным и приговорили к расстрелу . С жалобой на решение он дошел до Верховного суда. Тот признал девять эпизодов убийств и эпизод мужеложства недоказанными, исключив их из приговора. Более того, суд велел убрать «из описательно-мотивировочной части приговора формулировки, касающиеся неправильного поведения следователей» на начальных этапах.

Сам приговор главному маньяку Советского Союза оставили в силе. «Хотя объем обвинения Чикатило и уменьшился, но учитывая особые обстоятельства, отягчающие его ответственность, и его исключительную опасность для общества, судебная коллегия не находит оснований к замене назначенной ему судом смертной казни другим видом наказания», — говорится в определении Верховного суда.