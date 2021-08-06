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Культура

Почему убийца Джорджа Флойда стал для китайцев супергероем

В китайских соцсетях убийцу Джорджа Флойда рисуют в костюмах Капитана Америка и Супермена

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Weibo
В Китае стали популярны рисунки, на которых приговоренный к тюрьме за убийство Джорджа Флойда полицейский изображен в образе супергероя — Капитана Америка или Супермена. «Газета.Ru» рассказывает, как так получилось.

С конца июля в китайской социальной сети Weibo стали появляться десятки «мемов» об убийстве темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским Дереком Шовином — где последний представал в образе супергероя. Зачастую пользователи брали в качестве основы для картинок снимок, на котором Шовин душит коленом лежащего на асфальте Флойда. При этом самого полицейского они «облачали» в костюм Капитана Америка или Супермена.

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Weibo

Один из художников пошел еще дальше, изобразив Шовина в образе доблестного китайского воина, а его жертву — как сраженного темнокожего демона с рогами.

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Weibo

Популярность подобных постов среди китайской аудитории во многом связана с событиями, произошедшими в июне в провинции Чжэцзян, — этого не скрывают и сами авторы публикаций. Тогда была изнасилована, а затем жестоко убита местная 23-летняя студентка. Впоследствии главным подозреваемым по делу был назван темнокожий преподаватель английского языка в университете, где училась жертва. По информации китайских СМИ, на афроамериканского педагога ранее неоднократно жаловались другие студентки, обвинявшие его в домогательствах, однако руководство учебного заведения на это никак не реагировало.

Как объяснил «Газете.Ru» врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, информация об убийстве студентки темнокожим преподавателем практически не освещалась китайскими государственными СМИ, однако активно тиражировалась и обсуждалась в социальных сетях, получив широкую огласку именно таким образом. Он также выразил мнение, что в стране сейчас замечены сильные антиамериканские настроения в целом — и относится это не только в темнокожим гражданам США, но и к белым.

«В этот раз, когда была убита студентка, власти старались не раздувать вокруг инцидента никакой антииностранщины. Властям сейчас это совсем не к месту, так как ситуация может выйти из-под контроля, — сказал эксперт. — При этом в Китае в последнее время есть сильные антиамериканские настроения в обществе. Это связано с тем, что местная пресса обсуждает давление на Китай со стороны США. Но здесь не идет речи о разделении американцев на белых и темнокожих».

По словам Маслова, образы Капитана Америка и Супермена в Китае с некоторых пор стали ассоциироваться с политикой США как агрессора.

«Образ Капитана Америка в Китае сочетается с образом США как агрессивного и не очень справедливого персонажа, разрушающего все на своем пути. Рисуя Шовина в костюме этого персонажа, китайцы также могут высмеивать мифотип американского супергероя. То же самое касается и Супермена», — подчеркнул он.

Инцидент с Флойдом, вызвавший массовые протесты на территории США и некоторых других стран, произошел 25 мая 2020 года в американском Миннеаполисе. В тот день 46-летний темнокожий мужчина купил в одном из магазинов пачку сигарет, однако продавец решил, что с ним расплатились поддельной банкнотой — и вызвал полицию. Прибывшие правоохранители задержали Флойда, надели на него наручники и попытались посадить в машину, но он оказал сопротивление. Из-за этого его положили лицом к земле.

Как следует из видео, снятого с места событий очевидцами, полицейский Шовин впоследствии придавил шею Флойда коленом и оставался в этом положении более девяти минут, не реагируя на слова задержанного, что он не может дышать. В результате мужчина потерял сознание — его отвезли в одну из ближайших больниц, где спустя час врачи констатировали смерть. Позднее судмедэксперты постановили, что смерть Флойда была вызвана механической асфиксией и должна рассматриваться как насильственная.

В апреле 2021 года Шовин был признан судом присяжных виновным по трем обвинениям, включая убийство второй степени (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть). Его приговорили к 22,5 годам заключения.

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