Новые победы ветеранов СВО: как они меняют мирную жизнь вокруг себя?

Вернувшись со спецоперации с боевыми наградами и уникальным опытом, ветераны СВО не остановились на достигнутом. Пройдя сложный период адаптации, они нашли новые цели и возможности, а закаленный характер и государственная поддержка помогли им добиться успеха в самых разных сферах. Главным трамплином к новой жизни стала президентская программа «Время героев» и ее региональные аналоги. Их истории — живой пример верности долгу и умения побеждать в любых обстоятельствах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Эстафета патриотизма

Воля к победе на спортивной арене и в жизни

Подорвавшись на мине в зоне СВО, капитан-сапер Андрей Пиминов потерял обе стопы, но не потерял себя. Для боевого офицера, кавалера ордена Мужества, начался новый этап жизни, полный преодолений. Пройдя реабилитацию и освоив протезы, он вернулся в Барнаул к жене и дочке и нашел новый фронт деятельности в общении с молодежью — делился опытом на «Уроках мужества», принимал участие в «Зарницах 2.0».

Спорт стал для Андрея способом доказать, что сила духа важнее физических ограничений.

Сегодня он — кандидат в мастера спорта по армрестлингу и успешный спортсмен-лучник. В его копилке специальный приз «За волю к победе» на международном чемпионате в Москве, а также ряд побед на всероссийских и региональных соревнованиях по армрестлингу (ПОДА), включая «бронзу» первого «Кубка защитников Отечества» и два «золота» на турнире в Гатчине.

Сегодня Андрей возглавляет региональное отделение «Движения Первых» после обучения по программе «Алтай — Земля героев» по подготовке кадров в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях из числа участников СВО. Он учит молодежь не только делать зарядку и ходить в походы, но и хранить верность Родине и помнить ее героев.

Учитель с фронтовым опытом

Северодвинец Дмитрий Ошурков ушел добровольцем на СВО и после завершения контракта вернулся в родной город, чтобы вновь заниматься любимым делом — преподаванием. Он ведет уроки основы безопасности жизнедеятельности в северодвинской школе №6 и руководит военно-спортивным клубом «Спутник».

Свой боевой опыт Дмитрий превращает в эффективные педагогические методики.

Он стал автором и ведущим популярной среди школьников и студентов военно-спортивной игры «Прорыв». Это курс практической подготовки, позволяющий проверить готовности к действиям в критических ситуациях.

Для углубления профессиональных компетенций ветеран получает высшее образование в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова по профилям «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности».

Для Дмитрия патриотическое воспитание — не абстрактные слова.

Это ежедневная работа по формированию характера, готовности прийти на помощь и умение не теряться в трудную минуту, которым он учит детей, опираясь на пережитое.

От отряда СОБРа к отряду юных патриотов

Полковник Александр Брошев из Петропавловска-Камчатского с 2022 по 2024 год участвовал в специальной военной операции в составе специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Камчатскому краю.

Был награжден двумя орденами Мужества и медалями «За отвагу», отслужил в армии 25 лет и, уйдя на пенсию, решил воспитывать тех, кому защищать страну в будущем.

Как инструктор-методист центра патриотического воспитания молодежи «Воин», Александр преподает ключевые военные дисциплины: от огневой и тактической подготовки до управления БПЛА и тактической медицины, инженерной подготовки и подготовки связи.

Параллельно, как председатель Союза ветеранов СОБРа, он организует для молодежи спортивные мероприятия и встречи, пропагандируя здоровый образ жизни.

Сам ветеран продолжает многолетние занятия хоккеем, в составе команды «Сероглазка» принимает участие в Чемпионате Камчатского края по хоккею.

Сейчас Александр участвует в программе «Герои Камчатки» по подготовке кадрового управленческого резерва из числа участников специальной военной операции. По его мнению, обучение поможет ему принести больше пользы родному краю.

Наставник по призванию

Когда его ученики были мобилизованы на СВО в 2022 году, школьный учитель Юрий Нербышев из Хакасии добровольцем отправился сражаться вслед за ними. Служил пулеметчиком в штурмовом отряде, провел в боях более года.

Но и на полях сражений сработало учительское призвание, Юрий разработал учебный курс для новобранцев и подготовил к военной службе 450 человек.

Вернувшись домой после ранения, Юрий снова преподает в своей школе основы безопасности и защиты Родины. Участие в кадровой программе «Герои Хакасии» помогает ветерану в его новой деятельности социального координатора фонда «Защитники Отечества».

Сегодня Юрий Нербышев — это мост между фронтом и тылом.

Он помогает ветеранам и семьям погибших решать жизненно важные вопросы по оказанию психологической поддержки, юридический консультацию, переобучению и поиску работы, с медицинским обследованием и реабилитацией.

Общественное признание — премия «Признание», высокое звание «Человека года» от старейшин хакасского народа, избрание главой местного отделения союза ветеранов — подтверждает, что авторитет Юрия заслужен не в кабинетах, а в бою и в ежедневной работе на благо людей.

От боя на «Азовстали» до штаба «Юнармии»

Герой России капитан Владислав Головин участвовал в СВО, командуя десантно-штурмовым взводом морской пехоты. Под позывным «Струна» парень из Кирова стал героем многих военных репортажей об освобождении Мариуполя.

Именно Владислав передал засевшим в развалинах завода «Азовсталь» боевикам «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и войскам ВСУ требования о сдаче оружия и выходе с территории предприятия.

А потом был взрыв мины. Остаться без ноги в 25 лет — такое не каждый способен вынести, не сломавшись. Но капитан не сдался и вернулся строй, став преподавателем рязанского военного воздушно-десантного училища имени В. Ф. Маргелова, откуда выпустился и сам, чтобы передавать свой боевой опыт новому поколению командиров.

Когда президент России Владимир Путин объявил о запуске кадровой программе «Время героев» для обучения управлению ветеранов СВО, Владислав был среди первых, кто откликнулся.

По его словам программа создает единую команду для достижения общих целей в развитии нашего государства, чтобы вместе работать на благо нашей Родины.

Его вклад оказался настолько значимым, что осенью 2024 года Головин возглавил главный штаб всероссийского движения «Юнармия», взяв на себя ответственность за воспитание молодого поколения патриотов.

Теперь капитан Головин собственным примером мужества и стойкости воспитывает молодежь всей страны. При этом он не забывает о своих, взяв на себя руководство местным отделением Ассоциации ветеранов СВО, он решает насущные проблемы тех, с кем делил тяготы войны.

Из фронтового офицера он превратился в общественного командира, чья биография стала лучшим учебником патриотизма.

Стартапы с боевым опытом

Заново встал на ноги, чтобы помочь другим

В 2022 году житель Белгорода Илья Майтаков в числе первых встал на защиту Родины. За свой героизм при штурме Бахмута он был награжден орденом Мужества.

Однако цена подвига оказалась высока: Илья получил тяжелейшие ранения.

За полгода он перенес 33 операции, врачи сделали все возможное, чтобы сохранить ему левую ногу, но полностью восстановить ее функции не смогли.

Перед ветераном встал сложный вопрос: как жить дальше? Бывшему артисту ансамбля песни и танца «Белогорье» Белгородской государственной филармонии вернуться к прежней профессии было невозможно. И тогда он задумался о создании доступных и качественных ортопедических решений, которые могли бы помочь другим, столкнувшимся с подобными травмами.

Фонд «Защитники Отечества» предложил Илье принять участие в проекте «Время своих героев» по обучению навыкам предпринимательской деятельности для ветеранов специальной военной операции и их семей.

Участие в проекте стало для Ильи возможностью не только вернуться к гражданской жизни, но и реализовать свои бизнес-идеи. Он успешно защитил свой проект и получил грант на развитие производства ортопедических изделий на 3Д-принтере.

Сегодня Илья активно работает над созданием целой линейки изделий: функциональные ортезы (фиксаторы), лонгеты и тяговые протезы.

3D-технология позволяет в кратчайшие сроки создать изделие с учетом анатомии конкретного человека и специфики его травмы. Разработки Ильи предназначены не только для военнослужащих, но и для людей, получивших травмы, детям с врожденными патологиями развития конечностей.

История Ильи Майтакова — пример того, как личная трагедия и испытание могут быть преобразованы в силу, направленную на помощь другим.

От связника на СВО к цифровой трансформации Кузбасса

Кемеровчанин Василий Винников, гвардии капитан, прошел через тяжелые бои в зоне СВО. За успешное выполнение боевых задач он удостоен медали Суворова и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Получив серьезные ранения, Василий продолжил служить Родине уже в новом качестве — принял участие в программе «Время героев», чтобы применять свой опыт в государственном управлении.

В зоне СВО Василий руководил оперативной группой, отвечавшей за организацию систем боевого управления и развертывание транспортной сети связи. Этот опыт стал прочным фундаментом для его новой миссии: весной 2025 года он возглавил кузбасский филиал компании «Ростелеком».

На посту директора он занимается развитием телекоммуникаций, цифровизацией государственного управления и экономики родного региона.

В числе ключевых задач нового руководителя — реализация на территории Кузбасса национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», включая ликвидацию цифрового неравенства.

Свою работу Василий выполняет в тесной связке с руководством региона, занимая должность внештатного советника губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Также ветеран входит в Общественный совет программы «СВОи Герои Кузбасс» — регионального аналога президентского проекта «Время героев».

Научился воевать, научился и бизнесу

Алексей Захаров из Якутии стал участником СВО в 2024 году, вступив в добровольческий отряд «Барс» в составе 1-й гвардейской танковой армии. За проявленное мужество был награжден медалью «За отвагу».

После демобилизации Алексей решил изменить свою жизнь и открыть собственное дело.

Начал с обучения в региональном центре «Мой бизнес» по специальной программе «СВОй бизнес», разработанной для участников СВО и их семей. Эта программа дала ему необходимые навыки предпринимательской деятельности.

Алексей составил бизнес-план по запуску производства полимерных емкостей и завязал полезные деловые связи. Подготовка принесла впечатляющий результат: бизнес-проект Алексея Захарова был признан лучшим на конкурсе «СВОй бизнес» и получил главный грант — 200 тысяч рублей от Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Он стал инвестицией в его будущее и в экономику родной республики.

Сила — в родной земле

От бахмутской мясорубки до лучшего фермера Мордовии

Иван Коробков в 2022 году ушел добровольцем на СВО, служил водителем в ЧВК «Вагнер» на Луганском направлении. Награжден медалями «Бахмутская мясорубка», «Черный крест» и «За освобождение Артемовска».

После возвращения к гражданской жизни Иван, сын агронома и внук председателя колхоза, вернулся к прежнему делу — выращиванию пшеницы в родном Ардатовском районе Мордовии.

Чтобы вести свое хозяйство по современным стандартам, он прошел обучение по программе «Школа фермера» на базе МГУ им. Огарева и стажировку на ведущих предприятиях Мордовии при содействии фонда «Защитники Отечества».

Хорошим подспорьем в хозяйстве Ивана стал грант в 5,1 млн рублей по программе «Агростартап» Министерства сельского хозяйства Мордовии, за счет этих средство он приобрел зерноуборочный комбайн.

В планах — покупка трактора, расширение земельного банка и создание новых рабочих мест.

В 2025 году Иван Коробков признан лучшим начинающим фермером Мордовии.

Осуществление мечты, которая родилась на полях боев

Игорь Бортнев ушел на СВО по мобилизации. После ранения при спасении товарищей закончил службу из-за полученной инвалидности. Пришлось задуматься, как жить дальше, ведь к своей прошлой работе водителем на БЕЛАЗе он уже не мог вернуться по состоянию здоровья.

Игорю вспомнилось, как на Украине ему довелось познакомиться с дедушкой, который разводил кроликов. Еще тогда он подумал, что это дело ему по душе, и по возвращении домой в Искитимский район Новосибирской области ветеран решил попробовать завести свою ферму.

У Игоря было и свое подходящее помещение. Вместе с женой он написал бизнес-план на получение субсидии по госпрограмме «Содействие занятости населения» Новосибирской области, и меньше чем через месяц они получили 350 тыс. рублей на свое дело. На выделенные средства оборудовали крольчатник — провели отопление, клетки, корма, сено.

Сейчас у Игоря уже три десятка кроликов разных пород. Сын-подросток во всем помогает отцу и тоже собирается заниматься семейным делом, когда вырастет.

Новоиспеченный фермер поставляет мясо в местные магазины, по его словам, больше никто вокруг кроликов не разводит и эта ниша пуста, а спрос намного превышает его нынешние возможности. Поэтому Игорь планирует расширять дело и довести поголовье до 500 животных. А его жена еще и подумывает пустить в дело шкурки и шерсть — делать из них коврики и пледы.

Инженер, разведчик, цветовод

Позывной «Берег» и медаль «За отвагу» стали наследием службы в отряде «Барс-3» на Запорожском направлении инженера-конструктора Ивана Колычева. До СВО Иван конструировал металлические изделия на большом предприятии города Шахты Ростовской области, а в 2022 году ушел добровольцем участвовать в специальной военной операции.

Однако еще во время короткого отпуска он приобрел участок земли, надеясь осуществить мечту — выращивать розы и хризантемы. Родители Ивана всю жизнь занимались продажей цветов, и они запали ему в душу.

Сегодня его ферма с символичным названием «Цветы у Берега» — это не только розы и хризантемы, но и ромашки с тюльпанами. Дело увлекло и 13-летнего сына Алексея, превращаясь в настоящий семейный бизнес.

С масштабированием проекта ветерану помогает региональное отделение фонда «Защитники Отечества». Благодаря их поддержке Иван прошел обучение в «Школе фермеров», получив ключевые знания по управлению бизнесом. В ближайших планах — строительство новых теплиц и создание первого рабочего места.

Иван мечтает масштабировать бизнес. В этом его поддерживает региональное отделение фонда «Защитники Отечества» по Ростовской области.

Социальные координаторы помогли Ивану попасть в «Школу фермеров», где он углубляет свои знание бухгалтерии и осваивает принципы привлечения финансирования. В ближайшее время он собирается построить еще несколько теплиц.

По словам Алексея, ему важно, чтобы у земляков были самые красивые цветы, выращенные с душой, и чтобы сын понимал: жизнь — это не только борьба, но и созидание.

Новые лица власти

Выжил, чтобы помогать другим

Ветеран СВО, старший лейтенант Арсен Мутелимов прошел сложный путь от командира подразделения ВДВ, дважды кавалера Ордена Мужества до героя мирных будней. При выполнении боевой задачи в тылу врага он получил тяжелое ранение, но продолжил руководить подразделением и довел операцию до конца.

Пробирались к своим четыре дня. Врачи спасли ногу, но о дальнейшей службе в разведке ВДВ теперь не могло быть и речи.

Однако после увольнения с военной службы по состоянию здоровья он не остановился в своем стремлении приносить пользу стране.

Арсен решил стать участником региональной программы профессионального развития «Победоносец» для участников специальной военной операции в Астраханской области. Основная цель программы — подготовка руководящих кадров для экономики и органов власти региона.

Энергичность и гражданская позиция Арсена не остались незамеченными: губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил ему пройти стажировку в Министерстве социального развития и труда. По результатам стажировки ветерану предложили должность заместителя министра.

Сегодня Арсен курирует общественно-политическую работу и вопросы поддержки участников СВО и их семей в Астраханской области. По его словам, опыт военной службы помогает находить решения даже в самых сложных ситуациях.

История Арсена — пример того, как личное мужество, сила духа и верность долгу находят продолжение в мирной жизни. Его путь вдохновляет молодежь и показывает, что служение Родине не ограничивается военной службой — оно продолжается в каждодневной работе на благо людей.

Поддержка правопорядка с точностью артиллериста

Полковник-артиллерист Иван Шалита, ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества и других боевых наград, стал выпускником программы «Время героев» в 2024 году. Сегодня он занимает пост руководителя Департамента общественной безопасности Курганской области.

В его задачи входит обеспечение правопорядка в регионе, а также повышение эффективности координации между областными властями и правоохранительными органами.

В администрации региона посчитали, что назначение офицера с боевым опытом на эту ответственную должность повысит качество управления, укрепит общественный порядок и авторитет власти.

Его принцип — «работать для людей»

Ветеран СВО, майор-десантник Кирилл Лосунчуков принял активное участие в боевых действиях на передовой, исполняя обязанности заместителя командира отряда специального назначения. За проявленную доблесть он был отмечен орденом «За военные заслуги» и трижды становился кавалером ордена Мужества.

Получив ранения, он вернулся к гражданской жизни и стал участником программы «Время героев».

На стажировке в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл успешно поучаствовал в решении бизнес-задач и разработке новой модели сопровождения инвесторов и обратил на себя внимание руководства региона.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, власти региона заинтересованы в сильных кадрах, настоящих лидерах.

В конце 2024 года Кирилл занял должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. Его зоной ответственности стали проекты по привлечению инвесторов и развитию региона, а также предпринимательской деятельности.

Своим ключевым принципом Кирилл называет работу в интересах людей и для людей.

Но и боевое прошлое Кирилла продолжает занимать важное место в его жизни, как председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области он заботится о нуждах бывших сослуживцев и членов их семей.

Свой парень во главе района

Весной 2025 года главой администрации Новосергиевского района Оренбургской области был избран участник СВО — Герой России, трижды кавалер ордена Мужества, гвардии старший лейтенант-десантник Нурсултан Муссагалеев. Родной район герой-разведчик возглавил, пройдя подготовку по программе «Время героев».

Во время учебы он успел изучить работу государственного аппарата в процессе стажировки в министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области, исполняя обязанности заместителя начальника управления внутренней политики — начальника отдела по взаимодействию с политическими партиями.

Как отметил Владимир Путин в разговоре с Нурсултаном Муссагалеевым на встрече с участниками программы «Время героев», уровень муниципального управления, может быть, самый сложный.

«Это как командир взвода — совсем рядом с людьми, — поделился российский президент. — Они же вам доверили очень многие вещи, от которых зависит качество их жизни. Здесь нужно и с ними наладить отношения, чтобы была обратная связь, чтобы Вы чувствовали, как идет эта работа, получается что-то или нет».

От доверенного лица президента к доверенному лицу избирателей

Кадровый военный, уроженец Псковской области Андрей Ключко, принял участие в СВО и за боевые заслуги был награжден орденом Мужества. Вернувшись домой, в Псков, он вышел в отставку и стал участником региональной кадровой программы «Герои земли Псковской».

Как участник программы, прошел стажировку под наставничеством председателя Псковского областного Собрания депутатов и нашел себя в политике.

В 2024 году на выборах президента страны Андрей был доверенным лицом Владимира Путина в Псковской области, активно участвовал в работе регионального избирательного штаба главы государства.

Решив заняться улучшением жизни в родном Пскове, он выдвинул свою кандидатуру на выборах в Собрание депутатов Псковского муниципального округа и победил в них. Одновременно ветеран СВО работает в центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

Пост мэра как новая спецоперация

Максим Девятов — сын офицера, который пошел по стопам отца и стал старшим инструктором-снайпером центра интенсивной боевой подготовки в тольяттинской бригаде спецназа. С самого начала СВО как снайпер принимал участие в боях и в 2023 году был тяжело ранен под Авдеевкой в ходе специальной военной операции.

За мужество и героизм, проявленные при выводе из окружения группы российских военнослужащих в боях на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, Девятову было присвоено звание Героя России.

После ранения герою предложили остаться в армии в качестве инструктора, но он посчитал, что принесет гораздо больше пользы «на гражданке».

Привычка все делать с полной отдачей привела Максима в Самарский социально-педагогический университет — здесь он учится на социального психолога, чтобы получить больше знаний для работы с людьми.

Как объясняет ветеран, он ничего, кроме армии, не знал — с 18 лет служил, а до того жил с отцом по гарнизонам, и ему нужно было научиться понимать и принимать этот новый для себя мир.

Случайная встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым на открытии монумента погибшим Героям России стала поворотным моментом для Максима. Ему предложили стать общественным советником губернатора по вопросам поддержки участников СВО и их семей, помочь сделать ее более эффективной. Так ветеран осел на Волге.

Армейские навыки по управлению людьми Максим решил подкрепить с помощью самарской кадровой программы «Школа героев».

Выбрал близкое себе направление военно-спортивного и военно-патриотического воспитания молодежи и в этом качестве взял на себя курирование регионального министерства молодежной политики. Осенью 2025 года Федорищев предложил Максиму стать исполняющим обязанности мэра Новокуйбышевска.

По словам Максима, он сразу согласился на предложение губернатора области занять этот пост — как боец подразделения специального назначения привык, что его всегда посылали туда, где есть, казалось бы, нерешаемые задачи, которые с успехом решали и возвращались с победой.

Одновременно Максим выполняет обязанности заместителя председателя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, как он говорит, отвечает за формирование правильного образа современного ветерана боевых действий как у самих ребят, так и у жителей.