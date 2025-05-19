Криптоэлите уже отрезают пальцы: на Западе массово похищают людей ради выкупа

На Западе, особенно в США и Франции, прокатилась волна похищений связанных с криптовалютой инвесторов, бизнесменов и членов их семей. Злоумышленники требуют выкуп в криптовалюте, в ход идут угрозы и даже отрезание пальцев. Похищения происходят из-за краж баз данных криптокомпаний и обычных бизнесов, после чего преступники получают доступ к адресам жертв и информации о размере их активов.

По всему миру похищают людей, которые связаны с криптоиндустрией и имеют значительный капитал, а также их близких, выяснила газета The Wall Street Journal.

В Париже в мае рано утром трое мужчин в масках напали на 34-летнюю женщину с ребенком. Они угрожали баллончиками с газом и «пистолетом», пытались затолкать их в белый фургон, который замаскировали под грузовик для доставки. Муж и сосед женщины стали свидетелем похищения. Супруг бросился на выручку, а сосед оттащил ребенка.

Неизвестные несколько раз ударили мужа женщины дубинками, его голова была вся в крови. Тогда другие соседи пришли семье на помощь. Владелец одного из магазинов бросил в похитителей огнетушитель, после чего они сели в фургон и скрылись. Потерпевшие — дочь и внук управляющего французской криптовалютной биржей Paymium.

Серия подобных похищений — десятки случаев — прошла по всему миру. Жертв избивали, похищали, а в двух случаях им даже отрубили пальцы. Преступники требовали выкуп в размере миллионов долларов в криптовалюте.

Похищение вместо кражи

Раньше хакеры могли взломать электронные кошельки и украсть криптовалютные активы. С целью предотвращения этого опытные инвесторы хранят свои сбережения на специальных флешках — холодных кошельках. Удаленно украсть с него активы тяжело, поэтому преступники похищают жертв, чтобы они передали им физическое устройство и пароль от него.

«Многие люди переходят на уровень безопасности «спрячь свое золото под матрасом». Однако если вы видная личность... именно тогда вам стоит беспокоиться о нападении», — сказал соучредитель компании по хранению биткоинов Casa Джеймсон Лопп.

В середине мая криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что неизвестные украли личную информацию 97 тысяч клиентов. В эти данные входят адреса их проживания и сумма на балансе. Coinbase предложили выкупить информацию обратно на $20 млн, однако они отказались. В компании предположили, что базу украли подкупленные подрядчики или сотрудники службы поддержки клиентов.

Стоимость криптовалюты постоянно меняется, она может давать резкий рост и приносить хорошую доходность, поэтому криптоинвесторы крайне интересны для преступников. Нападения не всегда хорошо спланированы, однако есть признаки, которые указывают, что преступные группировки видят в подобных делах большой потенциал.

Страны пытаются реагировать на усиление преступной активности в этой сфере. В США уже приговорили к 47 годам лишения свободы руководителя подобной группировки. Его обязали вернуть потерпевшим украденные деньги, причем итоговая сумма в несколько раз превышает реальный ущерб. Во Франции также усиливают меры безопасности. Французские оперативники выяснили, что главы преступных группировок никогда не виделись с исполнителями. Они вербуют молодых людей через мессенджеры, а затем дистанционно ими управляют.

Большинство жертв публичны

По данным WSJ, подавляющее большинство жертв известны широкой публике из-за своей своей работы в криптосекторе, либо они делились результатами своих инвестиций в соцсетях. Также часто похищают их родственников.

Так, француз Киллиан Деснос вел прямые трансляции на YouTube и Twitch, где делился результатами онлайн-гемблинга (азартные игры). В августе 2023 года неизвестный представился водителем службы доставки Amazon, оказавшись у дверей дома отца Десноса. Злоумышленник вместе с помощником запихнули мужчину в автомобиль и похитили. Они отправили Десносу видеозапись с его отцом, к голове которого приставили пистолет. Француз, который в то время жил на Мальте, сразу же связался с полицией. Он передал выкуп, а на следующий день полицейские нашли его отца. Вскоре они задержали похитителей. Деснос признал, что делиться результатами своей деятельности в интернете было плохой идеей.

Сейчас перед сотрудниками правоохранительных органов стоит задача узнать, как именно преступники находят жертв. Инвесторы больше не рассказывают о своих увлечениях в соцсетях, закрывают профили, удаляют информацию о своем месте жительства, о семьях. Тем не менее хакеры все же взламывают базы данных кошельков, бирж и других компаний, которые относятся к криптоиндустрии. Кроме этого, крадут данные и обычных компаний. Более того, во Франции, например, домашние адреса предпринимателей находятся в открытом доступе.

Хакеры изучают слитые данные криптоинвесторов, а затем ищут их адреса в других базах, в том числе в платных. Также они могут отправлять на электронные почты жертв фишинговые ссылки, что дает им огромный простор для действий, если жертва по ним перейдет.

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Основателю Ledger отрезали палец

Особенно страдают пользователи холодных кошельков Ledger. Когда-то их базу данных украли, с тех пор пользователи как минимум сталкиваются с кибермошенничеством, а как максимум — с нападением. На компанию даже подали в суд в США.

Как оказалось, злоумышленники получили данные и основателей компании. Так, неизвестные напали на семью Дэвида Балланда, который отошел от управления Ledger. Злоумышленники отрубили мужчине палец и сняли это на видео. Они отправили запись другим соучредителям и потребовали €10 млн.

Один из получателей — Эрик Ларшевек — сообщил о произошедшем в полицию. Стражи порядка находились рядом с мужчиной, когда он общался с похитителями. Переговорщики тянули время, чтобы установить местонахождение семьи Балланда. В конце концов им это удалось, когда они заплатили часть требуемого похитителями выкупа. Однако в доме оказался только Балланд. Вымогателям снова заплатили, после этого в кузове фургона нашли второго похищенного.

В итоге соучредители Ledger передали злоумышленникам около €3 млн, однако после освобождения заложников они быстро заморозили транзакции, что позволило им вернуть примерно 80% потраченного. Преступники попросили перевести им деньги в Tether, а именно эту криптовалюту и можно заморозить.

До сих пор точно неизвестно, как именно злоумышленники установили место жительства семьи Балланда. Их домашнего адреса не было в утекших данных. Подозревается, что похищение организовал тот же человек, который координировал захват в заложники отца Десноса. Мужчина провернул это, находясь в заключении.

После произошедших похищений криптоинвесторы всерьез задумываются об отъезде из Франции.