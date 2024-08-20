Полицейский задержан после смерти бойца СВО в отделе МВД Махачкалы. Ранее там убили другого человека В Дагестане полицейского задержали по делу о смерти бойца СВО

В Дагестане задержали сотрудника патрульно-постовой службы по делу о смерти участника СВО в отделении полиции после избиения. По словам родителей погибшего, сначала их убедили, что у сына остановилось сердце, и заставили записать видео об отсутствии претензий к правоохранителям. После публикации кадров, на которых покойному наносят удары и бьют его электрошокером, они потребовали расследования. Депутат Султан Хамзаев сообщил «Газете.Ru», что в этом отделении подобный случай не первый.

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали полицейского из патрульно-постовой службы (ППС) по делу об избиении мужчины до смерти, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК. Telegram-канал Baza уточнил, что речь идет о гибели участника СВО в отделении полиции 9 июля.

«В отношении командира отделения полка ППС управления МВД России по городу Махачкале возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и п. п. «а», «б» и «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий»)», — заявили в СК.

По предварительным данным, в начале июля сотрудники ППС доставили в отдел полиции по Советскому району Махачкалы 48-летнего местного жителя Ахмеда Джабраилова, который якобы нарушил общественный порядок — бегал с ножом в руках по крыше дома. По данным следствия, задержанный полицейский применил в отношении мужчины физическое насилие, в том числе избил его руками, ногами и «специальными средствами». От полученных травм местный житель умер до приезда скорой.

В ближайшее время суд решит вопрос о заключении сотрудника ППС под стражу. По данным Baza, задержания по этому делу продолжатся.

Избиение в отделе полиции

Первым информацию о смерти участника СВО распространил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев. В своем Telegram-канале 9 июля он написал, что мужчину родом из села Бутри задержали около 19:00. По словам Хадулаева, он мог находиться под воздействием наркотических веществ и вел себя неадекватно. Уже в отделении задержанный якобы сломал одному из правоохранителей руку.

В следующем посте председатель ОНК написал, что Джабраилов скончался спустя пять-семь минут после того, как его доставили в полицию.

«И все-таки, я считаю, что этого парня — СВОшника Ахмеда Джабраилова 1976 г.р. — вольно или невольно, но убили в Советском РОВД 09.07.2024», — написал Хадулаев и прикрепил к публикации записи с камер видеонаблюдения из отдела МВД.

На кадрах стражи порядка доставляют Джабраилова в отдел. Джабраилов, по всей видимости, ведет себя неадекватно, падает с сидений на пол. Полицейские пытаются его усадить, дают попить воды. Один из сотрудников полиции удерживает мужчину на полу, но тот вырывается. Тогда полицейский давит ему коленями на спину и бьет по голове сначала рукой, потом коленом. Затем на помощь приходят другие полицейские, они встают ногами на ноги Джабраилова и бьют его электрошокером. С буйным жителем Махачкалы, лежащем на полу, одновременно пытаются справиться пять стражей порядка. После попыток усмирить Джабраилова полицейские его отпускают, но он лежит без движения. Один из сотрудников льет воду на голову задержанного. Затем в комнате появляются врачи.

Не наркотики, а ПТСР

Семье погибшего сначала сообщили, что у участника СВО «остановилось сердце, и он умер своей смертью, а полицейские тут ни при чем». Родители Джабраилова даже записали видео о том, что не имеют претензий к сотрудникам правоохранительных органов. Однако после распространения кадров из отдела МВД они заявили, что их ввели в заблуждение:

«Сотрудники полиции... убедили нас записать видеообращение, в котором согласно, представленному им же тексту, мы заявили о том, что не имеем претензий к органам МВД Республики Дагестан, так как знали о психологических проблемах сына и не исключали вероятности дополнительных проблем со здоровьем».

Теперь родственники покойного настаивают на проведении расследования и наказании виновных. По данным судмедэкспертизы, Джабраилов умер от удушья, наркотики в крови не обнаружены. Родственники связали его неадекватное поведение с посттравматическим синдромом (или ПТСР, посттравматическим стрессовым расстройством).

«Незадолго до трагедии брат вернулся из зоны СВО и, скорее всего, страдал от посттравматического синдрома. Ахмед потерял друзей на передовой, перенес контузию. Во время боя он вынес раненых на себе, затем вернулся в окоп и три дня не мог оттуда выйти. Все это время он был один, ничего не ел и после этого сильно заболел», — цитировала Baza сестру погибшего.

«Теплый прием» — избиение»

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что видеозапись отчетливо показывает все происходящее в отделении, поэтому не нужно гадать, били Джабраилова или не били:

«Я считаю, что все те, кто в кадре, все те, кто заходили и видели, что там происходит, должны быть под следствием. Такие вещи оставлять нельзя. Тех, кто сочувствует своим коллегам по цеху, я предлагаю посадить на автобусы и отправить на СВО».

По словам Хамзаева, некоторые вернувшиеся с СВО военнослужащие нуждаются в реабилитации. Полицейские должны были понять, что Джабраилов «не в песочнице играл», а воевал, поэтому его нужно было отвезти в психоневрологический стационар и оказать ему необходимую медицинскую помощь.

«Они (полицейские. — «Газета.Ru») ему, привезя туда, устроили «теплый прием» — избиение. Это же свинство, они первые часы попытались замять, потому что понимали, что жареным пахнет для них. Заставили родителей записать видеозапись, что их сын сам виноват. Когда ситуация начала раскрываться, и родители увидели запись, они поняли, что их просто обманули. Надо ходатайствовать о том, чтобы была внешняя проверка и разбирательство в данном вопросе. В Дагестане нет таких проблем, чтобы вот так себя полиция вела», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в этом отделении полиции уже погибали задержанные:

«Что касается многострадально известного Советского, Ленинского РОВД в Махачкале, слежу за их работой, и кроме как назвать кризисом здесь по-другому даже невозможно. Буквально год назад убили тоже человека, там то ли 12, то ли 14 человек под следствием — тоже пытали, задушили. Мы понимаем, что после этого никто выводы никакие не сделал. Претензии к работе сотрудников полиции в Дагестане присутствует и достаточно».