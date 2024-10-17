«Кинки-пати любят тишину». Как эротические вечеринки работают в подполье? «Газета.Ru» побывала в свингер-клубе и узнала, как живет индустрия под атакой общественников

«Извращение», «западная гадость», «черные оргии» — общественники начали борьбу с секс-вечеринками и другими мероприятиями «для взрослых». Организаторам угрожают уголовными делами. Одни закрывают свои проекты, а другие уходят в подполье. Как и для кого сегодня работают секс-клубы узнала «Газета.Ru», побывав в одном из них.

«Сел на кровать и стал гладить по голове»

— Как видите, никаких секретов, узлы практически как в яхтинге, — сказал преподаватель, указывая на девушку, которой на наших глазах за минуту связал ноги трехпрядной веревкой.

Все привстали с диванов, чтобы лучше рассмотреть узлы.

— А какие вообще есть ограничения? И как на шее лучше завязать? — интересуется мужчина лет 60 в очках в толстой роговой оправе, больше напоминающий классического банковского работника.

Кажется, лектор посмотрел на него с некоторым сочувствием.

— Почитайте Уголовный кодекс, там все расписано. На шее узлы никогда не вяжем. Асфиксия может наступить быстро, а если экстренно срезать веревки на шее — можно задеть сосуды.

Еще один слушатель непримечательной внешности достает из рюкзака альпинистскую веревку и спрашивает, подойдет ли она для связывания. Ему объясняют, что лучше выбирать натуральные материалы — джут, хлопок и бамбук. Они хорошо держат узлы и, в отличие от синтетики, не оставляют ожоги.

close Kuznechik/Shutterstock/FOTODOM

Всю эту ценную информацию корреспондент «Газеты.Ru» узнал на лекции по шибари японское искусство ограничения подвижности тела с помощью веревок и БДСМ в свингер-клубе.

Попасть сюда с улицы не выйдет. Вход по предварительной регистрации. Сдав вещи в гардероб, гости проходят к стойке администратора. Каждый получает браслет с ключом от камеры хранения, где нужно оставить телефон — съемка запрещена.

Зато всем, как и полагается студентам, выдают «зачетную книжку», лист с расписанием занятий и бейджик (имя можно написать любое).

Вводный урок проходит в главном зале. Стены, пол и потолок окрашены в черно-красные тона. С одной стороны сцена, с другой — кожаные диваны, в ближайшем ко входу углу скромно ютится клетка высотой с человеческий рост.

«Студенты» рассаживаются на диваны или тумбы с надписью «Fuck». Аудитория разношерстная. Фриковатые и похожие на офисных клерков, парами и поодиночке, те, кому едва за 20 и сильно за 40. Кого-то пригласили знакомые, кого-то привело любопытство.

«Я изначально хотела узнать, как можно зафиксировать руки во время процесса, это показалось довольно пикантным, — делится посетительница, которой на вид около 25 лет. — В сети много сайтов, чатов, но где правда, а где фантазии автора — непонятно. Про клуб знаю давно, но сразу идти на вечеринку было страшновато, а тут попалась такая экскурсия».

Обычно в этих же залах и правда совсем другая атмосфера. Клуб регулярно проводит секс-вечеринки с разным уклоном: порка, шибари, иглы, горячий воск, публичное унижение. Разрешены любые практики, кроме «туалетных» , подчеркивают организаторы.

Участники облачаются в белье, латексные костюмы, кружево. Помимо эротической шоу-программы, в их распоряжении танцевальный зал, бар и кальян.

Уединиться желающие могут в вип-комнате или «приватах» с латексными и вакуумными кроватями. В каждом помещении — мирамистин и влажные салфетки.

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С правилами посетителей знакомит «гритер» — сотрудник, который следит за порядком на мероприятии.

— Взаимодействие разрешено только с согласия. «Нет» значит «нет», — объясняет девушка с розовым фонариком-маячком на поясе (с ним консультантов проще найти в темноте). — Вмешиваться в чужие сессии запрещено. То есть, если вы видите, что модель связана и подвешена, не надо к ней подходить и спрашивать: как дела, одна здесь висишь?

На мой вопрос: «И такое бывает?» первой отвечает явно опытная гостья.

— Люди разные встречаются. На прошлой вечеринке мы с молодым человеком были в комнате, двери не закрываются. В разгар, так сказать, процесса, к нам стал подходить мужик. Сначала смотрел с порога, а потом ближе, ближе, как кот. Парень сказал: «Свали». Он вроде ушел, а потом вернулся, сел на кровать и стал гладить меня по голове. Было крипово.

По сравнению со стандартной программой, сегодня в клубе атмосфера утренника — нет ни дресс-кода, ни «экшенов» (каких-либо сексуальных взаимодействий) да и начало в 14:00. Все пришли «просвещаться».

Спрашиваю одну из слушательниц, не страшно ли ей посещать такие клубы. Девушка удивляется: «Мы же ничего не нарушаем».

Грехи любителей БДСМ

Закон секс-вечеринки не запрещает, если в них участвуют совершеннолетние. «Если бы они устроили это напротив храма — можно было бы привлечь за оскорбление верующих, но на закрытом мероприятии — никаких оснований нет, запретить кинки-пати мы не можем », — объясняет источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.

Обычно перед началом мероприятия владельцам клуба просто вручают предостережение. «Можно сказать, это предупреждение: «Не нарушайте». Если организаторы пугаются и решают отменить мероприятие, это уже их личное дело», — рассказывает он.

По словам собеседника, чаще всего поводом для наказания становится пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), если такая информация размещена на сайте или в канале организаторов. А вот для проверки — достаточно любой жалобы или подозрения.

Ночью 12 октября сотрудники МВД с автоматами и дубинками ворвались в два московских ночные клуба: «Три обезьяны» и «Центральная станция». Оба заведения известны как гей-клубы.

По данным Telegram-канала Shot, предлогом стал поиск наркотических веществ. После проверки документов в отделы забрали по меньшей мере 50 человек.

Донос на них написали «жители близлежащих районов». Они заявили, что сотрудники клубов, переодетые в платья и парики, шутят про армию, а иногда используют в своих номерах военную форму.

В конце сентября полицейские сорвали «иммерсивное шоу Inferno», на котором гостям обещали «познание истинного искушения». Приобрести билет стало можно только после собеседования. Адрес держали в тайне, рассылая информацию накануне мероприятия.

Несмотря на секретность, активисты смогли добыть все подробности и обратились в полицию.

«Русская Община накрыла в центре Петрограда «бал сатаны», за вход в который извращенцы платили от 35 000 до 695 000 рублей», — написали члены организации в своем Telegram-канале.

На опубликованных ими кадрах видно, что в комнатах для гостей приготовлены вибраторы, дилдо и другие секс-игрушки.

Мероприятие общественники назвали «костюмированной вакханалией» и «черной оргией», а ее участников — людьми, «открыто продавшими душу темным силам».

Они потребовали проверить организаторов на нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и демонстрирование экстремистской символики.

close «Петровка 38»

Ни один из этих фактов не подтвердился, всех участников отпустили без составления протоколов, однако сайт мероприятия работать перестал.

В октябре на любителей БДСМ возложили вину и за квадробинг. Православный философ и политолог Сергей Михеев заявил, что популярная у подростков игра «имеет прямую связь с распространением извращений в современном западном обществе».

«Все эти хождения на поводке, ассоциации себя с бессловесным животным. Это же все, что называется БДСМ. Это все садо-мазо-хрень. Это же оттуда на самом деле. Это попытка вовлечь детей в эту гадость», — рассуждал он в эфире телеканала «Спас».

«Пуританами ваши дети все равно не будут»

По словам экспертов, БДСМ, свинг и какие-либо фетиши сложно назвать «современным» или даже «западным» явлением. Нетрадиционные практики и оргии практиковали и в Древнем Риме, и в Египте, и на Руси. К отклонениям такие эксперименты тоже не относятся.

«В действующей международной классификации болезней есть садо-мозахизм, но когда мы говорим о взаимном согласии людей, легкой форме БДСМ — называть это патологией нельзя. Нормальны любые не запрещенные законом проявления сексуальности, если они не несут вред здоровью и угрозу жизни». Елена Томина психотерапевт, сексолог

По словам эксперта, у каждого человека свой диапазон приемлемости.

«Для кого-то нормально заниматься сексом в машине, когда рядом могут пройти люди, а для кого-то — закрываться на замок в комнате, чтобы кто-нибудь не зашел. Для некоторых камень преткновения — оральный секс. Ничего из этого не является патологией», — объясняет Томина в разговоре с «Газетой.Ru».

Негативная реакция на тех, кто ведет более раскрепощенную интимную жизнь, по мнению специалиста, может быть обусловлена табуированностью темы секса, особенностями личности и даже неудовлетворенностью.

«Кому-то не нравится, поэтому он не участвует в подобных активностях и не интересуется ими, а кто-то реагирует остро. Здесь играют роль личные особенности, и, может быть, комплексы: «Я бы тоже пошел, но это кошмар какой-то, не могу себе позволить, поэтому все, кто туда ходит — извращенцы», — говорит специалист.

Что россияне думают о «необычном сексе»? Доля россиян, которые считают свои предпочтения в сексе необычными, составляет около 60%. Это показал опрос компании «Секспедиция» от 2023 года.



Самым популярным у россиян стал секс с элементами БДСМ — практически каждый третий хочет попробовать его со своим партнером. Причем большая часть проголосовавших за этот вариант — женщины.



На втором месте — использование интимных игрушек и устройств во время близости (24%). На третьем месте — секс в публичном месте (15% опрошенных, из которых 73% — мужчины).

По ее мнению, противникам секс-вечеринок нужно бороться не против мероприятия, а за то, что они пропагандируют. Например, за нравственность.

«Разговаривайте со своими детьми о театре, классической музыке, ходите с ними в музеи, развивайте их, если не хотите, чтобы они ходили на такие вечеринки, — рассуждает Томина. — Хотя секс — неотъемлемая часть жизни, и пуританами они все равно не будут».

«Небезопасно, но люди по-прежнему тусуются»

Несмотря на отсутствие формальных запретов, с начала года в России закрылось несколько секс-клубов.

По мнению депутата Виталия Милонова, «красной линией» стала «голая вечеринка», которую в декабре 2023 года провела блогер Анастасия Ивлеева.

«После этого властям был дан четкий сигнал, что подобного мы больше не допустим! Ну а те, кто сейчас пытается проводить секс-вечеринки, по всей видимости, совсем уже идиоты», — написал он в своем Telegram-канале.

close Рэпер Джиган и Настя Ивлеева (слева), рэпер Vacio и Ксения Собчак на вечеринке Насти Ивлеевой, 21 декабря 2023 года iamgeegun/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Telegram

В феврале 2024 года о закрытии объявила первая и крупнейшая фетиш-вечеринка в России — Kinky Party. Она проводила мероприятия с 2016 года, а всего через месяц после скандала с «голой» вечеринкой получила предупреждение.

«Мы никогда не нарушали закон и никому ничего не навязывали, — рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» одна из основательниц проекта Татьяна Дмитриева. — Получив это письмо, не стали рисковать, просто закрылись».

При этом, как подчеркивает организатор, проект изначально был рассчитан на узкую аудиторию.

С чего начинались Kinky Party? Предшественницей мероприятия стала научно-популярная конференция Sexprosvet 18+, которую Татьяна Дмитриева организовала в 2015 году.



«У меня был внутренний запрос на секс-просвещение, но говорить об этом было не принято. Почти все, что на тот момент публиковалось в сети, было на английском или французском языке, а на русском — почти ничего. Сначала я подумала, что было бы круто запустить ресурс с образовательной информацией, но затем идея вылилась в конференцию», — рассказывает Татьяна.



В 2016 году она решила запустить и развлекательный проект. Главная идея, по ее словам, заключалась в том, чтобы создать альтернативу мероприятиям, которые на тот момент проводились в Москве и были нацелены в первую очередь на секс.



«Конечно, тогда уже существовали свингер-клубы, было БДСМ-коммьюнити со своими вечеринками, но когда я смотрела на их афиши или сайты, казалось, что это совсем не мое. Начиная с оформления, заканчивая отсутствием дресс-кода и правил, — объясняет Татьяна. — Такое же впечатление было у друзей, с которыми я в итоге запускала проект. Мы решили сделать такое шоу, на которое пошли бы сами».



За восемь лет их вечеринки посетили более 50 тыс. человек.

В программе Kinky Party были показы фетишной моды, короткие свидания, выступления профессиональных музыкантов и танцовщиц. Сексуальные контакты не подразумевались, но и не запрещались.

Перед покупкой билета потенциальные посетители должны были заполнить анкеты. Это помогало отсеивать тех, кто не готов соблюдать правила или разделяет другие ценности.

Бывает, заходишь на страничку, а у человека очень много публикаций про религиозные праздники. На мой взгляд, наши ценности могут оскорбить верующего человека, поэтому такие заявки мы отклоняли, чтобы избежать конфликтов. Другой важный момент — ожидания. К нам никогда не ходили люди, чтобы заниматься сексом. Мы даже площадки выбирали такие, где это не удобно. Это не свингер-клуб, где есть комнаты с кроватями». Татьяна Дмитриева соосновательница Kinky Party

По ее словам, выходить с вечеринками в широкие массы они никогда не планировали. Те, кому мероприятие не интересно, о нем чаще всего даже не знали. «Кинки-пати любят тишину», — рассуждает Дмитриева.

С мнением о том, что эра секс-шоу в России закончилась, она не согласна.

«Вечеринки были до нас, будут и после нас. Крупные игроки, как мы, ушли, потому что это небезопасно, но я точно знаю, что люди по-прежнему тусуются», — рассказывает Татьяна.

На фоне пристального внимания какие-то проекты стали частными и локальными, а какие-то ушли в подполье. Чтобы никто точно не ошибся дверью, даже если очень захотел.