Обвинены в измене Родине: как Берия выселял калмыков. ОНЛАЙН

Заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР Прасковья Алексеева в своей книге «Сибирь: страницы пережитого», вышедшей в 1989 году, писала о том, что служи о готовящихся выселениях ходили с лета, однако считалось, что депортация коснется только семей тех, кто ушел с немцами.

«28 декабря 1943 года зашел в дом майор Филимонов и объявил о нашем выселении. Предложил собраться, взять минимум вещей, одеться потеплее. Деревня была пустынна, дома пусты, только слышен был лай собак, рев недоенных, непоенных коров. На третьи сутки житья в конюшне подъехали американские машины, крытые брезентом. Нас повезли в Сальск. На станции стоял эшелон, составленный из «телячьих» вагонов. Закрыли нас наглухо. Началось наше путешествие в неизвестность», — вспоминала о пережитых ужасах Алексеева.