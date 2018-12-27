Обвинены в измене Родине: как Берия выселял калмыков. ОНЛАЙН

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Заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР Прасковья Алексеева в своей книге «Сибирь: страницы пережитого», вышедшей в 1989 году, писала о том, что служи о готовящихся выселениях ходили с лета, однако считалось, что депортация коснется только семей тех, кто ушел с немцами.
«28 декабря 1943 года зашел в дом майор Филимонов и объявил о нашем выселении. Предложил собраться, взять минимум вещей, одеться потеплее. Деревня была пустынна, дома пусты, только слышен был лай собак, рев недоенных, непоенных коров. На третьи сутки житья в конюшне подъехали американские машины, крытые брезентом. Нас повезли в Сальск. На станции стоял эшелон, составленный из «телячьих» вагонов. Закрыли нас наглухо. Началось наше путешествие в неизвестность», — вспоминала о пережитых ужасах Алексеева.
«Рано утром военные ворвались в наш дом, когда мы еще спали. Подняв нас всех с постели, начали кричать на отца и мать, чтобы скорее нас, детей, одели и вывели на улицу. Не дав возможности собрать вещи, погнали нас, как скот, к сборному пункту. Помню только, как отец тащил меня на себе», — вспоминал житель села Чапур Улан-Хольского улуса Б. Тугульчиев.
Спецпереселенцам разрешалось взять с собой принадлежащее им имущество: одежду, мелкий сельскохозяйственный и бытовой инвентарь, зерно и продовольствие общим весом до 500 кг на семью. Весь молочный и продуктивный скот, а также лошади, птица, продовольственное и фуражное зерно, дома и сельхозпостройки, принадлежащие колхозам, колхозникам и единоличникам переселенцам подлежали сдаче при выселении. Деньги и бытовые драгоценности изъятию не подлежали.
«Этот холодный, суровый день каждый калмык – стар и млад – запомнил на всю жизнь, — писал в своем материале «Калмыки: выселение и возвращение» крупный исследователь вопроса, профессор Владимир Убушаев. — Задолго до рассвета в соответствии с тщательно запланированной операцией под кодовым названием «Улусы», утвержденной «железным сталинским наркомом», Генеральным комиссаром государственной безопасности Лаврентием Берией, одновременно во всех хотонах, селах, поселках и городах в дома калмыков вошли по двое-трое военных из войск НКВД и объявили, что по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 года все калмыки как изменники и предатели выселяются в Сибирь, а Калмыцкая автономная республика отныне ликвидируется».
28 декабря 1943 года сотрудники НКВД приступили к реализации операции под кодовым названием «Улусы», которая предполагала принудительное выселение калмыков из мест постоянного проживания в отдаленные районы Сибири и Средней Азии. Калмыцкая АССР подлежала немедленной ликвидации. Ее территории вливались во вновь образованную Астраханскую область. «Газета.Ru» вспоминает трагедию калмыцкого народа в исторической онлайн-трансляции.