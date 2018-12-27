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Обвинены в измене Родине: как Берия выселял калмыков. ОНЛАЙН

75 лет назад калмыки были депортированы в Сибирь и Среднюю Азию

75 лет назад началась принудительная депортация калмыков, которых советские власти жестоко наказали за коллаборационизм отдельных представителей народа во время немецкой оккупации. Более 90 тыс. человек за несколько часов были посажены в железнодорожные вагоны для перевозки скота и отправлены из Калмыкии в Сибирь и Среднюю Азию. К лету 1944 года общее число выселенных выросло до 120 тыс. за счет калмыков из других регионов и военных. «Газета.Ru» воспроизводит события самого трагического дня в калмыцкой истории в онлайн-трансляции.
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Трансляция
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06:51

Заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР Прасковья Алексеева в своей книге «Сибирь: страницы пережитого», вышедшей в 1989 году, писала о том, что служи о готовящихся выселениях ходили с лета, однако считалось, что депортация коснется только семей тех, кто ушел с немцами.

«28 декабря 1943 года зашел в дом майор Филимонов и объявил о нашем выселении. Предложил собраться, взять минимум вещей, одеться потеплее. Деревня была пустынна, дома пусты, только слышен был лай собак, рев недоенных, непоенных коров. На третьи сутки житья в конюшне подъехали американские машины, крытые брезентом. Нас повезли в Сальск. На станции стоял эшелон, составленный из «телячьих» вагонов. Закрыли нас наглухо. Началось наше путешествие в неизвестность», — вспоминала о пережитых ужасах Алексеева.

06:40

«Рано утром военные ворвались в наш дом, когда мы еще спали. Подняв нас всех с постели, начали кричать на отца и мать, чтобы скорее нас, детей, одели и вывели на улицу. Не дав возможности собрать вещи, погнали нас, как скот, к сборному пункту. Помню только, как отец тащил меня на себе», — вспоминал житель села Чапур Улан-Хольского улуса Б. Тугульчиев.

06:29

Спецпереселенцам разрешалось взять с собой принадлежащее им имущество: одежду, мелкий сельскохозяйственный и бытовой инвентарь, зерно и продовольствие общим весом до 500 кг на семью. Весь молочный и продуктивный скот, а также лошади, птица, продовольственное и фуражное зерно, дома и сельхозпостройки, принадлежащие колхозам, колхозникам и единоличникам переселенцам подлежали сдаче при выселении. Деньги и бытовые драгоценности изъятию не подлежали.

06:15

«Этот холодный, суровый день каждый калмык – стар и млад – запомнил на всю жизнь, — писал в своем материале «Калмыки: выселение и возвращение» крупный исследователь вопроса, профессор Владимир Убушаев. — Задолго до рассвета в соответствии с тщательно запланированной операцией под кодовым названием «Улусы», утвержденной «железным сталинским наркомом», Генеральным комиссаром государственной безопасности Лаврентием Берией, одновременно во всех хотонах, селах, поселках и городах в дома калмыков вошли по двое-трое военных из войск НКВД и объявили, что по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 года все калмыки как изменники и предатели выселяются в Сибирь, а Калмыцкая автономная республика отныне ликвидируется».

06:00

28 декабря 1943 года сотрудники НКВД приступили к реализации операции под кодовым названием «Улусы», которая предполагала принудительное выселение калмыков из мест постоянного проживания в отдаленные районы Сибири и Средней Азии. Калмыцкая АССР подлежала немедленной ликвидации. Ее территории вливались во вновь образованную Астраханскую область. «Газета.Ru» вспоминает трагедию калмыцкого народа в исторической онлайн-трансляции.

Депортация калмыков 1
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