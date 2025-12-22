Искусство без границ: как прошли масштабные гастроли российских театров

Гастроли российских коллективов в уходящем году порадовали зрителей в самых удаленных уголках страны и стали ярким примером единства ее культурного пространства. О реализации РОСКОНЦЕРТом масштабных федеральных программ – «Большие гастроли», «Мы — Россия» и гастролей коллективов исторических регионов согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России (ВГКП) — в материале «Газеты.Ru».

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана — познакомить как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».

Интересные факты о «Больших гастролях»

Московский Губернский театр, участвующий в программе «Большие гастроли» по направлению «Ведущие театры», выступил в Петропавловске-Камчатском на двух площадках — на сценах Камчатского театра драмы и комедии и Камчатского театра кукол, на сцене ДК в Вилючинске, где в июне были показаны спектакли «Высоцкий. Рождение легенды» с участием народного артиста России Сергея Безрукова, «Энергичные люди», «Жили-были Пес и Волк» и «Золотой ключик». Их смогли посмотреть 2220 зрителей.

Художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист РФ Сергей Безруков поблагодарил представителей РОСКОНЦЕРТа и Министерство культуры Камчатского края за организацию гастролей: «Конечно же, без поддержки невозможно привезти столько человек на Камчатку — край далекий, границы нашей Родины. Приехать с «Большими гастролями» в Камчатский край — давняя мечта нашего театра».

У Московского государственного театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» со спектаклем «12» получился в этом году самый большой гастрольный тур — по восьми городам: Воронеж, Липецк, Барнаул, Бийск, Омск, Тюмень, Тобольск и Бишкек (Кыргызская Республика).

Самый продолжительный гастрольный тур, длившийся в сентябре, — у Государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной — коллектив выступил в четырех городах: Владимире, Калуге, Рязани и Вологде.

В ноябре впервые состоялись гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Сухуме (Республика Абхазия) со спектаклями «Пиковая дама», «Наш класс», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Крик лангусты». Спектакли увидели 1 950 зрителей.

Президент Республики Абхазия Бадра Гунба на встрече с директором Театра Вахтангова Кириллом Кроком и народным артистом России и Абхазии Евгением Князевым заявил: «Мы рады, что коллектив, который вы возглавляете, сегодня находится у нас в Абхазии. Это замечательное событие. Надеемся, что это станет доброй традицией — ежегодно посещать нашу страну».

А у Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала — максимальное число показов в рамках гастролей — 11 спектаклей в Уфе.

В рамках направления «Студенческие театры» состоялись два гастрольных проекта в удаленных регионах. Театральный институт имени Бориса Щукина выступал в Южно-Сахалинске в апреле, а Екатеринбургский государственный театральный институт — в Петропавловске-Камчатском в мае.

Самый удаленный гастрольный проект направления «Детские и молодежные театры» — у Театра для всей семьи «Витражи» из Самары. Коллектив 12 октября выступил в Доме культуры «Арктика» в городе Нарьян-Маре, 1 360 зрителей этого дальнего региона страны увидели спектакли «Аленький цветочек» и «Метель».

Юбилейные гастроли театров

В рамках своего 275-летнего юбилея Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова провел гастрольный тур по пяти городам, показав спектакли в Железногорске (на родине Сергея Пускепалиса), в Краснодаре, в Ростове-на-Дону, Грозном и Саратове.

Валерий Кириллов, народный артист России, художественный руководитель Театра имени Федора Волкова: «В этом году мы празднуем 275-летие основания Театра имени Федора Волкова — первого русского профессионального театра. Этому событию мы посвятили наш большой гастрольный тур».

В течение года Волковский театр планирует проехать 27500 км и, в том числе, выступить в таких крупных театральных центрах юга России, как Краснодарский край, Ростовская область и Чеченская Республика. Показы спектаклей будут сопровождаться передвижной выставкой об истории Театра Волкова.

Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского к 100-летию театра выступил в Ижевске. Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева, отмечающий свое 90-летие, провел гастроли в Саратове. Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» к 95-летию коллектива выступил с гастрольной программой в Нижнем Новгороде, а Самарский ТЮЗ «СамАрт» в год своего 95-летия выступил в Иркутске.

Государственный театр кукол Удмуртской Республики в свое 90-летие провел гастроли в Воронеже, а Ивановский музыкальный театр, которому в этом году также исполнилось 90 лет, гастролировал в Чебоксарах.

В плане поддержки культуры малых народностей в этом году отмечается 100-летие ведущего театра Республики Саха (Якутия) — Саха академический театр имени П.А. Ойунского выступал в Буинске (Республика Татарстан). Также в рамках юбилейного года состоялся гастрольный тур Детского музыкального театра юного актера, спектакли прошли в Махачкале, Тюмени, Тобольске и Перми.

«Мы – Россия»: необычные гастроли

Гаcтрольный тур Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого прошел в начале марта в труднодоступных северных городах: Надыме (ЯНАО), Белоярском и Югорске (ХМАО) и Краснотурьинске Свердловской области, где на маршруте артистам пришлось переправляться по зимнику — по льду через реку Обь.

Самый многочисленный коллектив в программе, в его составе 121 человек, — Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Министерства обороны Российской Федерации из Москвы дал концерты в Иркутской области.

Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан» РСО-Алания из Владикавказа и Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова выступили с концертами в сентябре в МДЦ «Артек» в честь празднования 100-летнего юбилея легендарного детского лагеря.

Первые гастроли в исторических регионах

В феврале впервые в Донецке на сцене Донецкого театра оперы и балета успешно выступил с концертом Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». Народный артист России Сергей Гармаш и инструментальный квартет Крымской филармонии выступили с концертами в трех городах Херсонской области, поздравив зрителей с Международным женским днем. Малый театр в апреле выступил на сценах Донецкого республиканского академического молодежного театра и подшефного Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева.

Кремлевский оркестр впервые участвует в программе ВГКП в новых регионах с гастролями в ДНР и ЛНР, приурочив свои выступления в сентябре к знаменательным датам этих регионов — освобождению от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.

Самый многочисленный творческий коллектив новых субъектов РФ — Донецкий театр оперы и балета — выступил в мае в Казани со спектаклем «Война и мир» в рамках программы Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева и продолжил гастроли в Ижевске, Самаре, Ростове-на-Дону.

На сцене Донецкого музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна впервые гастролирующий в Донецке Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова показал спектакль «Пуф, или Ложь и истина» по пьесе Эжена Скриба, а на сцене Театральной гостиной Сцены на Садовой прошел вечер Эльдара Трамова «Истории любви».

Первый творческий коллектив Херсонской области вошел в ВГКП — Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр — выступил на театральных сценах в Липецке, Лисках, Тамбове и Волгограде.

Концертный оркестр духовых инструментов Донецкой филармонии с 13 концертами — в Красноярском крае и Республике Хакасия, а также в городах Госкорпорации «Росатом». Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна показал спектакль «Я знаю правду» в Республике Саха (Якутия).

Самый продолжительный гастрольный тур по ВГКП состоялся у Заслуженного государственного ансамбля песни и танца «Донбасс» из Донецка — коллектив начал выступать в июне в Калининграде, а потом продолжил в Республике Бурятия, Читинской и Иркутской областях.

Художественный руководитель ансамбля «Донбасс» и Заслуженный деятель искусств ДНР Ольга Горячева: «Каждые гастроли — отдельная, совершенно невероятная по своей полноте жизнь и огромная радость — и для зрителей, и для нас самих. И конечно, сердечное спасибо всем зрителям и представителям площадок, где проходили наши концерты, — на протяжении всего тура мы ощущали себя как дома».

Горловский театр кукол также совершил два больших гастрольных тура, весной — по шести городам Приволжья, а осенью — по семи городам Сибири. Всего в 2025 году РОСКОНЦЕРТ реализовал 46 гастролей в исторических регионах.

В этом году гастрольные туры российских творческих коллективов, организованные РОСКОНЦЕРТом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России, вновь подтвердили, что искусство не имеет границ. Они порадовали зрителей из самых разных, в том числе отдаленных регионов страны. Важно, что эти программы не только развлекают, но и укрепляют культуру и единство нации, создавая пространство для диалога и взаимопонимания.