Терроризм из-за картонки: россияне, 5 месяцев сидевшие в тюрьмах Туниса, вернулись на родину

11 туристов-россиян считают, что пять месяцев провели в холодных тюрьмах Туниса из-за картонки, которую они прикрепили к окну вместо занавески в арендованной квартире. Их обвинили в терроризме и незаконных раскопах, хотя никаких подтверждений этому не было. Местные полицейские разделили туристов, не предоставили им переводчика для ознакомления с документами, и всячески принижали, посчитав особо опасными преступниками. Они вернулись в РФ группами.

В Тунисе на полгода задержали россиян за то, что вместо занавески они загородили окно картоном, рассказал освобожденный турист РИА Новости.

«Мы ничего не нарушали, никаких законов… и потом уже нам сказали, в чем наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном. Кто-то из местных посчитал это очень опасным и обратился в полицию, и вот на этом основании нас задержали», — пояснил россиянин.

Группу российских туристов из 11 человек задержали в середине ноября 2024 года по подозрению в причастности к терроризму. Только 10 апреля судья снял обвинения с россиян и освободил их.

«Они официально освобождены», — сказала ТАСС адвокат Олфа Хаджри.

Посольство РФ в Тунисе также подтвердило РИА Новости, что россиян освободили. На следующий день пятеро туристов прилетели в столичный аэропорт «Шереметьево». Через несколько часов еще трое приземлились в аэропорту «Домодедово».

Агентство выяснило, что местные власти дали туристам только пять часов для вылета из страны и потребовали попросить родственников купить билеты. Из-за таких условий россиянам пришлось покидать Тунис группами, а не всем вместе.

«Особо опасные преступники»

Один из россиян рассказал РИА Новости, что во время заключения им дали статус «особо опасных преступников. Это значило, что другим заключенным из общей камеры нельзя было с ними общаться. Также охранники запретили сокамерникам давать россиянам спальное место, а в самой тюрьме было холодно:

«Когда я в Москву прилетел ноль градусов, для меня это просто курорт».

По словам освобожденных, в заключении им создали невыносимые условия. Им не давали нормальной пищи и денег. Некоторым разрешали общаться с близкими, а кому-то — только по переписке.

«Сейчас мы воспринимаем это как путешествие. Там было тяжело, а сейчас очень рады», — сказал россиянин.

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Задержание группы

В ноябре 11 россиян отправились посмотреть на античные памятники в поселение Хайдра недалеко от границы с Алжиром (там часто проводят антитеррористические операции) и пропали. Оказалось, что их арестовали местные власти по подозрению в терроризме, после чего туристов отправили в пять разных исправительных учреждений ожидать суда: трех в Морнагию, двух в Белли, трех в Бордж Аль-Амри, двух в Удну, девушку в женскую тюрьму Манубы.

Родственники задержанных заявили, что их близких арестовали без предварительных уведомлений, а официальные лица долго не могли предоставить необходимую информацию. РИА Новости выяснило, что перед посещением Хайдры российские туристы зашли в полицейский участок и получили разрешение на пребывание в поселении. Они жили в городе три месяца, сняли там квартиры и даже задекларировали контракты об аренде. Местные власти были осведомлены, что в Хайдры находятся российские туристы, что они там работают.

«Мы поехали изучать это место… Мы поехали в это место, не думали, не гадали даже, что это что-то запрещенное. Как нам назвали: красная зона. Как нам объяснили, там рядом граница с Алжиром. Это считается опасной зоной, террористы», — сказал один из освобожденных РИА Новости.

Четкие обвинения россиянам не предъявили. У них якобы обнаружили некое оборудование, которое не соответствует туристическим целям, хотя перед арендой квартиры все проверили. Тогда оборудование вопросов не вызвало.

«Нас подозревали в причастности к терроризму, шпионажу. И, возможно, раскопки… Самое интересное, что все документы на арабском, переводчика нет. Тебе не говорят даже, в чем тебя подозревают. Просто тебя припугивают, говорят: это что-то страшное», — отметил россиянин.

В тюрьмах их всех поместили в разные камеры. Некоторые туристы видели друг друга на судах, другие не виделись вовсе за пять месяцев. Россиянам грозило более 50 лет лишения свободы.