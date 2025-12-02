СМИ: Госдума готова наградить Ларису Долину за вклад в борьбу с мошенниками

В Государственной думе РФ рассматривают возможность награждения Ларисы Долиной за вклад в борьбу с мошенничеством в сфере недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на источник из парламента.

«Слишком много критики получил преданный родине человек на пустом месте. Привлечь Долину к обсуждению проблем с мошенничеством — это и показать ей, что ее ценят», — сказал инсайдер.

Собеседник канала подчеркнул, что в депутатском корпусе растёт поддержка идеи наградить певицу, поскольку «если бы не она, эта проблема так и осталась бы в тени». Источник также напомнил, что нельзя травить человека за то, что закон на его стороне.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ «эффектом Долиной». Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес.

В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что проект семьи Долиной не получил грант на 76,6 млн рублей.