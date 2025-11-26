Трансформация городов: как по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» меняется Россия

За шесть лет объем работ в стройотрасли России вырос на 33%

Новый этап развития

Нацпроект «Инфраструктура для жизни», пришедший в 2025 году на смену проектам «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги», стал одним из самых масштабных инструментов обновления российских городов. За шесть лет реализации этих нацпроектов в стране построено около 653 млн кв. м жилья, более 27 млн семей улучшили жилищные условия. На сегодня с 2019 года 898 тыс. человек переселены из более чем 15 млн кв. м аварийного фонда.

Одна из главных целей нацпроекта — комплексное обновление населенных пунктов по всей стране. Для этого в том числе используется механизм комплексного развития территорий (КРТ). Сегодня в 78 регионах в активной стадии реализации находится порядка 1,2 тыс. проектов КРТ площадью почти 24,3 тыс. га. На месте бывших промзон и районов с ветхим и аварийным жильем создаются новые жилые комплексы с развитой инфраструктурой — школами и больницами, магазинами и торговыми центрами, спортивными и социальными учреждениями, дорогами.

«Президент в майском указе о национальных целях развития России поставил задачу по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда. С 2025 года эта работа ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодня Фонд развития территорий, который выступает оператором программы расселения аварийного жилья, для реализации нового этапа программы одобрил заявки 84 регионов на общую сумму порядка 37,7 млрд рублей. Это позволит переселить примерно 56,5 тыс. человек и ликвидировать аварийный жилищный фонд площадью около 1 млн кв. м», — отметил заместитель председателя правительства, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.

close Федеральная строительная компания DOGMA

При поддержке национального проекта строительная отрасль в последние годы демонстрирует устойчивый рост: с 2019 года объем выполненных работ увеличился на 33%. Эксперты отмечают, что ключевым драйвером этой динамики стала программа КРТ: она задала новый масштаб и темп обновления городской среды в российских регионах.

Город в городе

Один из крупнейших в стране проектов комплексного развития территорий — краснодарский жилой комплекс «Самолет» — он занимает более 160 га. В его составе 70 жилых домов разной этажности, в них смогут проживать свыше 34 тыс. семей. Общая площадь застройки превышает 1,8 млн кв. м.

Для максимального удобства жителей в микрорайоне предусмотрели всю необходимую инфраструктуру: четыре современные школы на 5450 учащихся, 10 детских садов на 2525 мест, медицинские центры, магазины, бульвары и зоны для прогулок.

Также здесь появился первый в Краснодаре соседский центр — площадка для встреч, сообществ по интересам и культурных мероприятий, которая станет живым сердцем комплекса.

Подобные проекты КРТ — пример нового стандарта качественной городской среды, где продуманная инфраструктура и комфортные условия обеспечивают обитателям благополучие и позитивную атмосферу.

Масштабная программа расселения

Также по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» реализуется программа по расселению аварийного жилья. По ней к 2030 году из домов общей площадью более 6 млн кв. м планируется переселить более 344 тыс. граждан.

В текущем году новое жилье уже получили порядка 60 тыс. человек, переселенных из аварийного жилфонда общей площадью 1 млн кв. м.

«Механизм КРТ продолжает активно развиваться по всей стране. Комплексное развитие территорий позволяет сформировать качественно новую городскую среду с современной социальной инфраструктурой в шаговой доступности для жителей, а также новые точки роста, привлекающие бизнес и инвестиции в город», — отметила Мария Синичич, директор Департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ.

Первым регионом России, которому Фонд развития территорий одобрил заявку на финансирование нового этапа программы расселения аварийного жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», стала республика Карелия.

Регионы переселяют тысячи граждан

В Якутии за шесть лет в новые квартиры переехали около 50 тыс. человек, освобождено 944,89 тыс. кв. м аварийного фонда.

Только в 2025 году построен и введен в эксплуатацию 41 многоквартирный дом общей площадью более 82 тыс. кв. м. За первые семь месяцев текущего года переселено 1,57 тыс. граждан из 33,69 тыс. кв. м аварийного жилья.

close Министерство строительства Республики Саха-Якутия

До конца 2025 года планируется переселить еще почти 4 тыс. граждан и ввести в эксплуатацию 29 многоквартирных домов.

Министр строительства Якутии Виктор Романов подчеркнул, что программа переселения из аварийного жилья является одной из самых ожидаемых и важных для жителей: «Мы видим огромную благодарность людей. Тот факт, что около 50 тыс. якутян получили новое жилье, свидетельствует о результативном взаимодействии республиканских и муниципальных органов власти со строительным комплексом. Мы не просто освобождаем от аварийного фонда почти миллион квадратных метров, мы кардинально меняем качество жизни десятков тысяч семей, обеспечивая их безопасным и современным жильем. Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке президента России Владимира Путина делает эту программу ключевой для улучшения условий жизни наших граждан».

close Министерство строительства Республики Саха-Якутия

Любовь Макарова по программе переселения из аварийного жилья недавно получила ключи от квартиры в новом микрорайоне «Звездный» в городе Якутске.

«В данное время у меня процесс обустройства. Жилищные условия очень хорошие. Зимой эта квартира очень теплая. Школа здесь рядом строится, и детсад тоже возводится. Парковка большая, что очень хорошо. Огромная благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что такая программа существует и помогает людям начать новую жизнь», — поделилась женщина.

Уже не первый год высокие темпы расселения аварийного жилищного фонда демонстрирует и Сахалинская область. С начала 2025 года новое жилье здесь получили более 2 тыс. семей.

Всего с начала реализации программы жилищные условия улучшили более 22,5 тыс. семей сахалинцев. Так, на улице Капитана Дворянцева в городе Невельске Сахалинской области были введены в эксплуатацию три новых комфортабельных дома.

close Региональный проектный офис Сахалинской области

«Мы не просто расселяем аварийный фонд, мы создаем новую комфортную среду для жизни. Этот жилой комплекс в Невельске — яркий пример: благоустроенные дворы, площадки для детей и спорта, а у многих — и вид на море. Люди получают не просто квадратные метры, а возможность начать жизнь с чистого листа», — заявил глава регионального министерства строительства Николай Давыдов.

Все квартиры готовы к проживанию — выполнен качественный ремонт: поклеены обои, постелен линолеум, установлены двери, сантехника, электрические плиты и водонагреватели. Новоселам остается лишь перевезти мебель и личные вещи. Жилой комплекс расположен в новом микрорайоне с благоустроенной территорией, детскими и спортивными площадками. Из окон многих квартир открывается вид на море.

close Региональный проектный офис Сахалинской области

«Сегодня я получила квартиру! Я очень счастлива, у ребенка будет своя просторная комната с видом на море. Коридор такой огромный, что можно на велике кататься. Уже с ремонтом, все необходимое есть. Большое спасибо!» — поделилась эмоциями новосел Оксана Нагле.

До конца 2026 года планируется расселить еще около 10 тыс. жителей Сахалинской области.

Новая жизнь старым домам и коммуникациям

Одним из важных инструментов по сокращению аварийного жилищного фонда является капитальный ремонт многоквартирных домов.

По словам генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина, процесс ветшания жилищного фонда естественный и необратимый, поэтому важно действовать на опережение — предотвращать преждевременное старение домов и продлевать их жизненный цикл.

«Программа капитального ремонта масштабная: всего в нее включено 728 тыс. домов общей площадью 3 млрд кв. м, что составляет более 70% от общего числа многоквартирных домов в стране. В них проживает более 90 млн россиян.

Фонд развития территорий в сотрудничестве с Минстроем России работает над совершенствованием системы капремонта, чтобы сделать ее более эффективной. С начала года в стране отремонтировали более 22,1 тыс. домов. Прогнозируем, что объемы по итогам года сохранятся на уровне прошлых лет», — отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Для того, чтобы вода из-под крана в каждом доме была чистой и безопасной, с 2019 года по нацпроекту реконструируют и строят водоочистные сооружения и системы питьевого водоснабжения. Всего за это время построено 1472 таких объекта. Теперь чистой водой из крана обеспечены более 129 млн человек, более 95% из них — горожане. До 2030 года планируется построить или модернизировать еще не менее 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, в результате качество питьевой воды улучшится для более чем 9 млн россиян.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры реализуется и в Курганской области: в Кургане на 80% завершены работы по капитальному ремонту участков водопроводных сетей. Ввод их в эксплуатацию позитивно скажется на быте свыше 39 тыс. жителей города. В настоящий момент на улицах Дзержинского и Панфилова обновляют два участка сетей общей протяженностью более 2 км.

Работы уже завершены в Каргапольском, Катайском, Лебяжьевском, Макушинском и Петуховском муниципальных округах. Всего в эксплуатацию ввели пять участков сетей общей протяженностью более 28 км, что способствовало повышению качества коммунальных услуг для 23,9 тыс. человек.

Цель — качество жизни

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» единой стратегией объединяет строительство, благоустройство, транспорт и ЖКХ. До 2030 года в России планируется обновить не менее 20% жилищного фонда, построить и модернизировать около 2 тыс. объектов водоснабжения, ежегодно вводить не менее 120 млн кв. м жилья, из которых 60 млн кв. м — индивидуальное жилищное строительство.

Главная цель проекта — не просто строить квадратные метры, а создавать комфортную и безопасную современную среду для жизни. Это важнейшая инвестиция в будущее страны.