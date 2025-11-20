«Побег маловероятен». В союзе туриндустрии раскритиковали новую версию исчезновения Усольцевых

Российский союз туриндустрии (РСТ) отверг появившиеся в СМИ предположения о том, что исчезнувшая в Красноярском крае семья Усольцевых может находиться в Таиланде. В РСТ заявили, что версия не выдерживает критики, так как для въезда в Таиланд необходимы как минимум загранпаспорт, билеты на рейс и другие подобные документы, которые неизбежно оставляют следы при оформлении и фиксируются в соответствующих базах. Усольцевы пропали в тайге в конце сентября, масштабные поиски ни к чему не привели.

В Российском союзе туриндустрии сочли несостоятельной версию о том, что пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых – 48-летняя Ирина, 64-летний Сергей и их пятилетняя дочь Арина — тайно переместились в Таиланд. Об этом пишет aif.ru, сделавший в РСТ соответствующий запрос.

В РСТ напомнили, что въезд в Таиланд хотя и безвизовый, но все равно требует оформления необходимых документов и наличия загранпаспорта. При въезде и выезде все обязательно проходят погранконтроль, а до того покупают билеты на самолет, проходят регистрацию на рейс и т.д.

«Если граждане каким-то образом пересекают границу, происходит фиксация данного факта», — отметили в РСТ.

Помимо этого в союзе уточнили, что срок безвизового пребывания в Таиланде ограничен 60 днями, хотя в некоторых случаях его можно продлить до 90 дней. В дальнейшем, если не оформлены учебная или рабочая виза или вид на жительство, нарушителей депортируют.

«В Таиланде очень строгие правила депортации, к которой, соответственно, приводит нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание в этой стране. Случаи депортации происходят сейчас. Работать и находиться в Таиланде без официального статуса невозможно », — констатировали в РСТ.

Теоретическая возможность получения таиландского паспорта существует, но это сложный и долгий процесс, на который могут уйти годы.

Откуда взялась версия о Таиланде

Версия о возможном отъезде пропавших Усольцевых в Таиланд возникла из интервью, которое Сергей Усольцев дал в 2015 году красноярской газете «Город и горожане». В нем он критиковал возможности развития промышленного бизнеса в России, налоговую политику и «непредсказуемое законодательство». В числе прочего он, в конце концов, восклицал: «А не проще с этими деньгами уехать в Таиланд и стать там дауншифтером? (человек, который сознательно отказывается от карьерного роста и высокого дохода ради личной свободы)». Дальнейшего развития в интервью эта тема не получила, но после пропажи семьи на фразу обратили внимание Telegram-каналы, а вслед за ними и СМИ.

Мнение детектива

Издание Woman.ru попросило прокомментировать версию побега Усольцевых в Таиланд детектива Олесю Александровну. Она отметила, что главным аргументом, ставящим под сомнение возможность такого варианта развития событий, является полное отсутствие признаков подготовки к кардинальной смене жизни.

« Усольцевы не переводили крупные суммы денег, не покупали билеты, их загранпаспорта были просрочены. Кроме того, семья имела планы на будущее, связанные с жизнью в России, например, строительство дома. Найденные в их автомобиле 300 тысяч рублей также скорее говорят о том, что они планировали вернуться», — сказала эксперт.

Признавая теоретическую возможность нелегального пересечения границы через «тайные тропы», детектив отметила, что в случае с Усольцевыми это маловероятно. По ее словам, подобные схемы порой работают на менее охраняемых участках границы, например, с Казахстаном или Монголией. Однако для того, чтобы провернуть такую «операцию», Усольцевым потребовалась бы серьезная помощь и связи, что «не вяжется с образом жизни семьи».

Вариант отъезда по поддельным документам детектив также сочла маловероятным. По ее мнению, для побега (цели и причины которого не ясны) было бы логичнее уехать за границу и тихо затеряться в чужой стране, не привлекая к себе столько внимания в России.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев отправился в несложный туристический поход в Красноярском крае вместе со своей 48-летней женой и пятилетней дочерью. Они направились к горе Буратинка, после чего родственники перестали получать от них какие-либо известия и забили тревогу. На турбазе «Геосфера», где они ночевали накануне, остались их вещи, они планировали вернуться. Директор турбазы обратил внимание, что по этому маршруту «ходят тысячи туристов в год, в том числе и зимой, многие с детьми и животными», и заблудиться в тех местах сложно.

Поиски Усольцевых стали самыми масштабными и сложными в Красноярском крае, но результата не дали, заявили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В активной фазе было задействовано более 1500 человек, общая протяженность треков составила 7360 км.