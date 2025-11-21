23 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

23 ноября художники и любители живописи по всему миру празднуют Международный день акварели. Знатоки математики могут отметить День Фибоначчи — забавный праздник, посвященный последовательности чисел, названной в честь средневекового ученого. Православные верующие сегодня чтут память великомученика Георгия Победоносца. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 23 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 23 ноября

Международный день акварели

В начале 1990-х годов мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо, основатель Национального музея акварели в Мехико, предложил выделить в праздничном календаре день, посвященный акварели. Эта техника изображения требует от художника терпения и умения вовремя остановиться, но зато дает прозрачные, почти светящиеся цвета.

К этому дню галереи готовят тематические выставки, художники проводят онлайн-марафоны и открытые уроки, выходят на пленэры и показывают, как акварель уживается и с классическим пейзажем, и со скетчбуком, и с современными иллюстрациями.

Международный день имидж-консультанта

Имидж-консультанты помогают людям собрать гармоничный и цельный образ: разобраться со стилем одежды, цветами, осанкой, мимикой и речью, чтобы внутренний характер не спорил с внешним видом. В результате человек чувствует себя более уверенно и транслирует именно те сообщения, которые он хочет донести до окружающих.

За последние десятилетия профессия стала настолько востребованной и популярной, что в 2012 году члены Ассоциации международных имидж-консультантов (AICI) из Мексики предложили установить праздник в честь специалистов этой сферы. В этот день имидж-консультанты проводят вебинары, устраивают фотосессии «до и после», рассказывают в соцсетях реальные истории клиентов и еще раз напоминают, что образ — это не только про модную куртку, но и про уверенность, уважение к себе и умение вести диалог.

День Фибоначчи

Если записать дату 23 ноября в формате месяц-день, то получится 11/23. Это первые четыре числа знаменитой последовательности Фибоначчи (1, 1, 2, 3...). В ней каждое последующее число является суммой двух предыдущих, например: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 и так далее.

Впервые эту последовательность представил итальянский математик Леонардо Пизанский, известный как Фибоначчи, в своей книге «Liber Abaci» в 1202 году. В ней он сформулировал и решил задачу о росте популяции кроликов. Решением стала последовательность чисел, позже названная в честь ученого.

В День Фибоначчи математики обмениваются задачами и головоломками, ищут примеры последовательности в окружающем мире, устраивают тематические лекции и квизы.

Какие праздники и памятные даты отмечают 23 ноября в других странах

День Геродота — Греция. Греки вспоминают сегодня Геродота — человека, которого называют отцом истории. Он родился в малоазийском Галикарнасе, много путешествовал по греческому и персидскому миру и представил свое повествование о войнах и обычаях разных народов в трактате «История». Для современных греков День Геродота — повод поговорить не только о самом авторе, но и о том, как вообще рождается исторический текст: где заканчивается факт и начинается субъективный взгляд очевидца.

TasfotoNL/Shutterstock/FOTODOM

Stir-up Sunday — Великобритания. Особая британская традиция связана с последним воскресеньем перед Адвентом предрождественским периодом у западных христиан. В 2025 году оно приходится на 23 ноября. Традиция пошла из англиканской молитвы, которая начинается словами «Stir up…» (встряхнуть, всколыхнуть) и как будто намекает: пора «размешать» рождественский пудинг. В этот день семья собиралась на кухне, каждый по очереди мешал густое тесто с сухофруктами, загадывал желание. Сейчас многие покупают готовые пудинги, но церковные общины стараются оживить старую традицию и снова призывают людей «взбодрить» тесто всей семьей.

День благодарности труду — Япония. Этот праздник вырос из древнего синтоистского обряда Ниинамесай («Праздник первого вкушения»), когда император приносил богам рис нового урожая и первым пробовал его сам. В послевоенное время, в 1948 году, власти изменили смысл даты: расширили права работников в законодательстве и дали празднику новое название — День благодарности труду.

Религиозные праздники 23 ноября

День памяти великомученика Георгия Победоносца

Христианский святой великомученик Георгий Победоносец жил на рубеже III-IV веков и был римским военачальником. Выделяясь среди воинов храбростью и силой, он быстро стал любимчиком императора Диоклетиана, жестокого и непримиримого гонителя христиан. Проникнувшись состраданием к несчастным, Георгий раздал свое имущество и во всеуслышание объявил себя христианином. Бывший военачальник был схвачен и подвергся изощренным пыткам. Одним из тяжелых испытаний, выпавших на долю святого, было колесование. Но это не сломило его стойкости и веры, он продолжал славить Господа. Когда палачи посчитали, что Георгий мертв, явился ангел, и святой приветствовал его, а раны на его теле исцелились. Именно это событие вспоминает церковь 23 ноября .

За мужество и духовную победу святого Георгия называют Победоносцем. Он считается покровителем воинства, земледельцев и скотоводов. Святого глубоко почитают во многих странах, особенно в Грузии. С давних времен Георгий Победоносец считается небесным покровителем Москвы.

23 ноября Русская православная церковь также чтит память • апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Иродиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия;

• преподобного Феостирикта, иже в Символех;

• мученика Константина, князя Грузинского;

• священномученика Милия, епископа Персидского, и двух учеников его;

• мученика Ореста врача;

• преподобномученика Нифонта (Выблова), мученика Александра Медема; священномучеников Прокопия (Титова) и других.



Это день празднования Собора Аланских святых.



Католическая церковь в этот день отмечает:



• праздник святого Климента;

• праздник Христа Царя (в последнее воскресенье литургического года).





Ераст, Олимп, Родион, Сосипатр, Куарт и Тертий Wikimedia Commons

Народные праздники и приметы 23 ноября

Родион и Ераст

Свое название день получил в честь шести апостолов от семидесяти — учеников Иисуса Христа, которых Он избрал для проповеди Евангелия. Среди них особенно выделяют Ераста и Родиона (Иродиона).

Кто такие Ераст и Родион? Родион был родственником и спутником апостола Павла, епископом города Патары. За свою проповедь подвергся жестокому нападению язычников, но остался живым по Божьей милости. Позже был обезглавлен при императоре Нероне вместе с апостолом Петром.



Ераст, знатный грек, занимал должность городского казначея в Коринфе, но, услышав проповедь апостола Павла, оставил мирскую жизнь. Он служил в Иерусалимской церкви, а позже стал епископом в Панеаде, где и дожил до глубокой старости, самоотверженно служа Богу.

На Руси к этому времени на реках и озерах появлялся первый, но еще очень непрочный лед. Он мог легко треснуть под ногами или полозьями саней, потому святого Родиона прозвали Ледоломом. Говорили: придет Родион — возьмет мужика в полон, имея в виду, что водные преграды теперь невозможно пересечь ни по воде, ни по льду. В то же время люди ждали с Ераста крепкого наста — прочного снежного покрова, удобного для передвижения.

На Родиона и Ераста старались без особой нужды не выходить из дома, проводя день в кругу семьи за неспешными домашними делами и беседами у теплой печи. К вечеру хозяйки накрывали сытный стол, где обязательно присутствовали мясные блюда и пироги, ведь скоро начинался Рождественский пост.

Чтобы не навлечь на себя и семью беду, в этот день соблюдали ряд строгих запретов. Нельзя было ходить в баню, особенно после захода солнца, так как считалось, что нечистая сила в этот день может запарить человека до смерти.

Приметы

Иней на деревьях с утра предвещает скорые морозы.

Сильный ветер в этот день — к приближению метелей и похолоданию.

Обильный снегопад сулит мягкую, теплую зиму.

Гладкий, ровный лед на реке — настоящая зима наступит совсем скоро.

Вечерний иней — к сильному снегопаду на следующий день.

Какие исторические события произошли 23 ноября

1763 год — Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию, которая взяла под контроль городские аптеки, врачей и борьбу с эпидемиями. Первый председатель, барон Черкасов, настаивал на прививках против оспы, и сама императрица вместе с наследником показала пример, согласившись на вакцинацию.

1903 год — в США на сцене Метрополитен-опера дебютировал итальянский тенор Энрико Карузо. Он исполнил партию Герцога в опере «Риголетто». Кстати, Карузо быстро оценил возможности граммофонной записи, он стал первым исполнителем, чьи пластинки продавались миллионными тиражами.

1921 год — президент США Уоррен Хардинг подписал так называемый акт Уиллиса — Кэмпбелла, который ужесточил «сухой закон» и запретил врачам выписывать пиво как лекарство. Врачи и фармацевты до этого активно пользовались лазейками и фактически продавали алкоголь под видом микстур.

1923 год — изобретатель Якоб Шик получил патент на электрическую бритву. Он предложил конструкцию, которую придумал по аналогии с механизмом перезарядки винтовки. Новинка позволила мужчинам бриться быстрее и без воды.

1924 год — состоялась первая широковещательная передача Московского радио. В ближайшие несколько лет радиоточки появились в тысячах домов и клубов по всей стране. Дата считается началом регулярного радиовещания в СССР.

1942 год — под Сталинградом завершилось окружение 330-тысячной немецкой группировки: кольцо вокруг 6-й армии Вермахта сомкнулось.

1955 год — на Семипалатинском полигоне провели испытание термоядерной бомбы РДС-37, сброшенной с бомбардировщика Ту-16. Заряд взорвался в воздухе на высоте около полутора километров, его мощность достигла полутора–трех мегатонн в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо с сотнями «Хиросим».

1980 год — сильное землетрясение на юге Италии разрушило сотни населенных пунктов. По разным оценкам погибло около 5 тыс. человек, десятки тысяч людей остались без жилья.

1993 год — власти Москвы вернули городу исторический герб с всадником, поражающим змея, то есть с образом святого Георгия Победоносца. Такой знак город использовал еще с XV века, но после 1917 года от него отказались.

2019 год — в малайзийском штате Сабах умерла самка суматранского носорога по кличке Иман — последняя представительница вида в Малайзии. В дикой природе, по оценкам зоологов, осталось всего несколько десятков таких животных в Индонезии.

Дни рождения и юбилеи 23 ноября

В 1800 году родился Михаил Погодин — русский историк, писатель, публицист и коллекционер. Вырос в бедной семье крепостного слуги, но благодаря покровителям окончил Московский университет, стал профессором истории и одним из заметных публицистов XIX века.

В 1859 году родился Генри Маккарти — американский преступник, прославившийся под именем Малыш Билли. Его путь начался с мелких краж, но в Нью-Мексико он быстро превратился в знаменитого стрелка. В 1881 году шериф Пэт Гаррет застрелил его в форте Самнер. Спустя десятилетия фигура Малыша Билли обросла легендами и стала частью мифа о Диком Западе.

1875 году родился Анатолий Луначарский — советский политический деятель, литературный критик, писатель, первый нарком просвещения РСФСР, внесший большой вклад в становление советской культуры, образования, театра и кино.

В 1900 году родился Василий Ефанов — советский художник, мастер парадного портрета, народный художник СССР и академик Академии художеств, лауреат пяти Сталинских премий.

В 1907 году родился Шао Ифу — гонконгский медиамагнат и меценат. Участвовал в создании киностудии Shaw Brothers, а позже стоял у истоков телеканала TVB, ставшего крупнейшим телехолдингом Гонконга. Один из самых влиятельных медиамагнатов и миллиардер прожил 106 лет.

В 1908 году родился Николай Носов — советский детский писатель, сценарист и режиссер мультфильмов. В юности занимался кинематографом, снимал учебные и анимационные фильмы, а затем прославился рассказами о школьниках и трилогией про Незнайку. Его произведения до сих пор переиздают для новых поколений детей.

Николай Носов, 1962 год Михаил Филимонов/РИА «Новости»

В 1935 году родился Владислав Волков — советский летчик-космонавт №20, дважды Герой Советского Союза.

В 1941 году родился Эдуард Назаров — советский и российский мультипликатор, режиссер и художник, народный артист России. Работал на студии «Союзмультфильм», создатель таких известных мультфильмов, как «Жил-был пес» и «Приключения муравьишки».

Кто отмечает дни рождения

79 лет исполняется Владимиру Брынцалову — российскому бизнесмену, бывшему кандидату в президенты России на выборах 1996 года.

63 года исполняется Николасу Мадуро — президенту Венесуэлы.

Maxwell Briceno/Reuters

59 лет исполняется Венсану Касселю — французскому актеру и продюсеру, лауреату премий «Сезар» и «Люмьер».

40 лет исполняется Виктору Ану — южнокорейскому и российскому шорт-трекисту, тренеру, шестикратному олимпийскому чемпиону.

33 года исполняется Майли Сайрус — американской певице, автору песен и актрисе, звезде сериала «Ханна Монтана».