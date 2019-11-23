Последний суматранский носорог умер в Малайзии

В Малайзии умерла последняя, известная ученым, особь суматранского носорога. Об этом сообщает Reuters.

25-летняя самка по имени Иман, о которой заботились в заповеднике с момента ее обнаружения в 2014 году, умерла от рака в штате Сабах на острове Борнео.

По словам директора департамента дикой природы Сабаха Августины Тууга, смерть Иман наступила гораздо раньше, чем ожидалось, хотя сотрудники заповедника знали, что она начинает испытывать сильную боль из-за болезни.

Отмечается, что суматранский носорог был объявлен вымершим в дикой природе Малайзии в 2015 году. Последний самец малайзийского носорога умер в мае 2019 года.

В настоящее время этот вид практически исчез из дикой природы во всем мире. По оценкам специалистов по охране окружающей среды, сейчас обитает от 30 до 80 особей.

Подчеркивается, что потеря среды обитания и браконьерство привели к тому, что животное может вымереть в течение нескольких десятилетий.

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