«Наломал дров». На Урале мужчина грозился взорвать гранату в жилом доме

Житель одного из домов Первоуральска Свердловской области угрожал взорвать гранату прямо в подъезде. На место приехали бойцы СОБР и ОМОН, жильцов дома эвакуировали.
ЧП произошло на улице Малышева. Глава Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что дом оцепили.
«Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять официальной информации», — написал он в Telegram.
«На углу стоит «ГАЗель» МЧС, улица перекрыта от перекрестка во дворы до Ватутина. Жильцы стоят на улице», — рассказала в беседе с «Газетой.Ru» очевидица Марина.
Вскоре силовики провели штурм здания. Предварительно дом отключили от газоснабжения. Пострадавших нет.
По информации Baza, перед штурмом бойцы пытались вести переговоры с мужчиной, на место происшествия даже вызвали его мать, однако тот не выдвигал никаких требований и не шел на контакт.
«Сейчас с ним оперуполномоченные ведут переговоры, чтобы тот добровольно открыл дверь жилища и сдался. По указанию начальника свердловского главка МВД генерала Александра Мешкова из Екатеринбурга в Первоуральск направлена группа опытных оперуполномоченных во главе с заместителем начальника полиции главка Владимиром Молодцовым…
Чтобы гражданин не наломал, что называется, дров, полиция вызвала на место происшествия и его мать», — сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Как пишет Ural Mash, во время штурма мужчину задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили следовали.
Взрывчатых веществ и оружия при задержанном не оказалось.
Около 50 человек несколько часов простояли на улице. Сейчас им уже разрешили вернуться в квартиры. Часть жителей разметили в гостинице «Виктория».
Кто он?
Мужчине 52 года. Ранее он был судим за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью.
Telegram-канал 112 пишет, что мужчину зовут Азат. По одной из версий, он взял в заложники свою сожительницу. Также изначально сообщалось, что среди заложников был ребенок.
Позже эту информацию опровергли.
Предварительно, мужчина решил взять заложников, потому что подозревал возлюбленную в измене.
Как пишет Е1, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ).