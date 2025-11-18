«Наломал дров». На Урале мужчина грозился взорвать гранату в жилом доме

Силовики провели штурм дома в Первоуральске, житель которого угрожал взорвать гранату

Житель Первоуральска угрожал взорвать гранату в жилом доме и взял в заложники свою возлюбленную. Силовики эвакуировали всех жильцов и провели штурм здания. На переговоры злоумышленник не шел. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили следователи. Возбуждено уголовное дело.

Житель одного из домов Первоуральска Свердловской области угрожал взорвать гранату прямо в подъезде. На место приехали бойцы СОБР и ОМОН, жильцов дома эвакуировали.

ЧП произошло на улице Малышева. Глава Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что дом оцепили.

«Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять официальной информации», — написал он в Telegram.

«На углу стоит «ГАЗель» МЧС, улица перекрыта от перекрестка во дворы до Ватутина. Жильцы стоят на улице», — рассказала в беседе с «Газетой.Ru» очевидица Марина.

Вскоре силовики провели штурм здания. Предварительно дом отключили от газоснабжения. Пострадавших нет.

По информации Baza, перед штурмом бойцы пытались вести переговоры с мужчиной, на место происшествия даже вызвали его мать, однако тот не выдвигал никаких требований и не шел на контакт.

«Сейчас с ним оперуполномоченные ведут переговоры, чтобы тот добровольно открыл дверь жилища и сдался. По указанию начальника свердловского главка МВД генерала Александра Мешкова из Екатеринбурга в Первоуральск направлена группа опытных оперуполномоченных во главе с заместителем начальника полиции главка Владимиром Молодцовым…

Чтобы гражданин не наломал, что называется, дров, полиция вызвала на место происшествия и его мать», — сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Как пишет Ural Mash, во время штурма мужчину задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили следовали.

Взрывчатых веществ и оружия при задержанном не оказалось.

Около 50 человек несколько часов простояли на улице. Сейчас им уже разрешили вернуться в квартиры. Часть жителей разметили в гостинице «Виктория».

«Никакого сожителя нет». Мать призналась в убийстве мальчика, чью голову нашли в московском пруду 31-летняя Елена Цуканова призналась в убийстве шестилетнего сына, чью голову 16 ноября нашли... 17 ноября 19:27

Кто он?

Мужчине 52 года. Ранее он был судим за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью.

Telegram-канал 112 пишет, что мужчину зовут Азат. По одной из версий, он взял в заложники свою сожительницу. Также изначально сообщалось, что среди заложников был ребенок.

Позже эту информацию опровергли.

Предварительно, мужчина решил взять заложников, потому что подозревал возлюбленную в измене.

Как пишет Е1, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ).