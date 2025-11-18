На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Наломал дров». На Урале мужчина грозился взорвать гранату в жилом доме

Силовики провели штурм дома в Первоуральске, житель которого угрожал взорвать гранату
,
true
true
true
Житель Первоуральска угрожал взорвать гранату в жилом доме и взял в заложники свою возлюбленную. Силовики эвакуировали всех жильцов и провели штурм здания. На переговоры злоумышленник не шел. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили следователи. Возбуждено уголовное дело.

Житель одного из домов Первоуральска Свердловской области угрожал взорвать гранату прямо в подъезде. На место приехали бойцы СОБР и ОМОН, жильцов дома эвакуировали.

ЧП произошло на улице Малышева. Глава Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что дом оцепили.

«Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять официальной информации», — написал он в Telegram.

«На углу стоит «ГАЗель» МЧС, улица перекрыта от перекрестка во дворы до Ватутина. Жильцы стоят на улице», — рассказала в беседе с «Газетой.Ru» очевидица Марина.

Вскоре силовики провели штурм здания. Предварительно дом отключили от газоснабжения. Пострадавших нет.

По информации Baza, перед штурмом бойцы пытались вести переговоры с мужчиной, на место происшествия даже вызвали его мать, однако тот не выдвигал никаких требований и не шел на контакт.

«Сейчас с ним оперуполномоченные ведут переговоры, чтобы тот добровольно открыл дверь жилища и сдался. По указанию начальника свердловского главка МВД генерала Александра Мешкова из Екатеринбурга в Первоуральск направлена группа опытных оперуполномоченных во главе с заместителем начальника полиции главка Владимиром Молодцовым…

Чтобы гражданин не наломал, что называется, дров, полиция вызвала на место происшествия и его мать», — сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Как пишет Ural Mash, во время штурма мужчину задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили следовали.

Взрывчатых веществ и оружия при задержанном не оказалось.

Около 50 человек несколько часов простояли на улице. Сейчас им уже разрешили вернуться в квартиры. Часть жителей разметили в гостинице «Виктория».

Кто он?

Мужчине 52 года. Ранее он был судим за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью.

Telegram-канал 112 пишет, что мужчину зовут Азат. По одной из версий, он взял в заложники свою сожительницу. Также изначально сообщалось, что среди заложников был ребенок.

Позже эту информацию опровергли.

Предварительно, мужчина решил взять заложников, потому что подозревал возлюбленную в измене.

Как пишет Е1, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами