«Люди не могут попасть домой»: очевидица — о мужчине, угрожающем взорвать гранату в доме в Первоуральске

Правоохранители готовятся к штурму дома, где мужчина угрожает взорвать гранату
Telegram-канал «112»

В Первоуральске мужчина взял в заложницы женщину и угрожает взорвать гранату. Живущая по-соседству очевидица ЧП Елена рассказала «Газете.Ru», что правоохранители готовятся к штурму его квартиры, а местные жители в это время не могут попасть домой.

«Я живу на Ватутина, 52. Это рядом. Люди попасть домой пока не могут, по словам жителей, готовятся к штурму. Правоохранительные органы работают, все оцеплено. Парень этот сидел, потом ушел на СВО. Вернулся недавно, разложил гранаты. ОМОН из Екатеринбурга едет», — сказала она.

Еще одна жительница города Марина в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что соседние улицы перекрыты.

«На углу стоит «ГАЗель» МЧС, улица перекрыта от перекрестка во дворы до Ватутина. Жильцы стоят на улице», — отметила она.

17 ноября Telegram-канал 112 сообщил, что мужчина взял в заложники женщину и угрожает взорвать подъезд в доме на улице Малышева в Первоуральске. По данным канала, он пьян, правоохранительные службы ведут переговоры. Уточняется, что мужчина не выдвигает никаких требований, есть ли у него на самом деле граната — неизвестно.

Ранее два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Калмыкии.

