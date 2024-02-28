Гордеева — всё, Дудь* без 100 млн рублей: Госдума приняла закон о запрете рекламы у иноагентов Видеопроект «Скажи Гордеевой» приостановили из-за закона о рекламе у иноагентов

Проект закона о запрете рекламы у иноагентов успешно прошел третье чтение в Думе. Его еще должен поддержать Совфед и подписать президент, однако жизнь блогеров с этим статусом уже меняется. Так, журналистка Катерина Гордеева** решила закрыть свой проект на YouTube. Shot оценил, что Юрий Дудь может потерять до 70% от своих рекламных доходов. Блогер Александр Штефанов***, снявший фильм о жизни в Донецке и Мариуполе после 24 февраля 2022 года, уехал из РФ из-за «нереальных требований» к иноагентам.

Иноагенты без рекламы

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла проект закона о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах физических лиц, которых власти признали иностранными агентами. Информация об этом опубликована в электронной базе нижней палаты парламента.

На рассмотрение документ внесла группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 парламентариев (всего в нижней палате 450 депутатов).

В соответствии с проектом закона, за несоблюдение нововведения власти предусмотрели административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб. При этом за нарушение, совершенное после двукратного привлечения к административной ответственности в течение одного года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы.

Документ должна поддержать верхняя палата парламента, затем проект поступит на подпись Владимиру Путину, после этого закон вступит в силу.

Гордеева — всё

На этом фоне журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) приостановила свой проект «Скажи Гордеевой» (1,64 млн подписчиков на видеохостинге YouTube).

«Мы всегда воспринимали проект «Скажи Гордеевой» как честный, независимый бизнес нашей маленькой творческой артели. Принцип простой: мы продаем рекламные интеграции и снимаем на заработанные деньги фильмы и интервью. <...> В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде», — написала она в своем Telegram-канале.

В посте журналистка также упомянула, что анонимные «доброжелатели» активно запугивали рекламодателей программы и до появления закона.

По словам Гордеевой, уже отснятый материал будет опубликован, тем более, что многие выпуски стали результатом долгих переговоров, на которые было потрачено много времени и сил.

«Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы — всё. Конечно, мы будем искать выход. Но пока так», — заключила она.

Гордеева запустила свой проект в январе 2021 года. На канале «Скажи Гордеевой» выходили интервью и документальные фильмы. В числе самых популярных — интервью с актером Артуром Смольяниновым (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), телеведущей Ларисой Гузеевой, лидером ДДТ Юрием Шевчуком. Минюст РФ признал журналистку иноагентом в сентябре 2022 года.

Новый закон скажется и на других блогерах. Например, из-за него «на неопределенное время перебраться за границу» решил Александр Штефанов (признан в РФ иностранным агентом), снявший фильм о жизни в Донецке и Мариуполе после 24 февраля 2022 года. Он подчеркнул, что «иноагентам предъявляют все более нереальные требования, чтобы продолжать жить в РФ».

«вДудь» потеряет 100 млн рублей

Как написал Telegram-канал Shot блогер Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) (10,3 млн подписчиков на YouTube) потеряет до 70% от всех своих рекламных доходов после вступления в силу указанного законопроекта. Канал оценил потери в 100 млн руб., не указав, за какой период.

По данным Shot, у Дудя рекламу в 2023 году заказывали такие российские компании, как сервис поиска специалистов «Профи», цветочная фирма «Flowwow», онлайн-университет SkyPro, курсы «Синхронизация», маркетплейс с доставкой из-за рубежа USmall.

Пока непонятно, какиое решение примет самая известная компания, которую рекламировал блогер — сервис по поиску билетов Aviasales. Как отмечает канал, головная компания организации Go Travel Un Limited зарегистрирована в Гонконге, но юридические лица в России у поисковика тоже есть, работает фирма преимущественно для русскоязычной аудитории.

Telegram-канал, без указания конкретных компаний, сообщил, что иностранные фирмы тоже заказывают рекламу у Дудя, например, это криптобиржа, голландский сервис VPN, испанские агентство недвижимости и языковая школа.