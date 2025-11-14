«Положительно высказался о взрыве на Крымском мосту». Политику Гозману вынесен приговор

Бывший лидер партии «Союз правых сил» Леонид Гозман* заочно приговорен к десяти годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. В интервью зарубежным СМИ он положительно высказался о взрыве на Крымском мосту и поддержал атаки дронов на Москву. Гозман уже был заочно осужден за фейки о российской армии и числится в розыске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывшего лидера партии «Союз правых сил» Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к 10 годам колонии по делу об оправдании терроризма. Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд, сообщает РИА Новости.

«Суд приговорил Гозмана к десяти годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в сети интернет, на пять лет», — отметили в прокуратуре.

Прокуратура ранее запрашивала для политика 11 лет заключения. Дело было возбуждено после интервью Гозмана одному из зарубежных СМИ, в котором он оправдывал терроризм.

«Осознавая, что прямая трансляция ведется на одном из видеохостингов и доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации, а также пропаганды терроризма», — отмечали в прокуратуре.

Один из участников процесса уточнил в беседе с ТАСС, что Гозмана обвинили в оправдании украинских атак на Россию.

«Согласно обвинительному заключению, 18 августа 2023 года Гозман, как участник Антивоенного комитета России (организация признана нежелательной в России ) и в интересах организации, дал интервью «Bild на русском» (признан в РФ иностранным агентом), в котором он положительно высказался о взрыве на Крымском мосту, а также об атаках беспилотников на Москву», — отметил он.

Уголовные дела

В настоящее время Гозман числится в розыске. 19 сентября 2025 года Гагаринский суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста по делу об оправдании терроризма. По этой статье предусмотрено от пяти до семи лет лишения свободы.

В июле 2024 года тот же суд заочно приговорил политика к 8,5 года колонии общего режима по обвинению в по части 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти).

Гозману также было запрещено на четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

В феврале Таганский суд Москвы оштрафовал Гозмана вместе с лидером рок-группы «Ногу свело» Максимом Покровским (признан в РФ иностранным агентом), блогером Ильей Варламовым (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также политологом Иваном Преображенским (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение обязанностей иноагента. Всем был назначен штраф в размере 45 тыс. руб.

Чем известен Леонид Гозман

Леонид Гозман был последним главой партии «Союз правых сил». В начале 1990-х он был советником Егора Гайдара, затем занимал аналогичные должности в администрации президента и позже в правительстве у на тот момент первого вице-премьера Анатолия Чубайса.

Жена Гозмана признала вину по делу о контрабанде. Ей может грозить до 12 лет Жена общественного деятеля и оппозиционного политика Леонида Гозмана признала вину по делу... 18 октября 08:11

В мае 2022 года Минюст включил его в реестр иноагентов. В сентябре того же года его адвокат сообщил, что Гозман выехал в Израиль. Политик также сообщал, что против него возбудили уголовное дело за несвоевременное уведомление о втором гражданстве — паспорт Израиля он получил в 2018 году. В августе 2022-го его также арестовали на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии.

Летом 2023 года на российско-эстонской границе в районе Пскова был задержан водитель автомобиля, который перевозил вещи семьи Гозмана и его супруги через Эстонию в Германию. После этого против жены Гозмана, доктора психологических наук и завкафедрой факультета психологии МГУ, Марины Егоровой было возбуждено дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда, совершенная группой лиц»). 3 октября 2024 Егорову задержали, а затем отправили под домашний арест. 18 октября она признала вину по делу о контрабанде.