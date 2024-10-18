Жена Гозмана признала вину по делу о контрабанде. Ей может грозить до 12 лет Жена Леонида Гозмана признала вину по делу о контрабанде ложек и вилок

Жена общественного деятеля и оппозиционного политика Леонида Гозмана* признала вину по делу о контрабанде, сообщил ее адвокат. У перевозчика, которого Марина Егорова отправила из Москвы в Берлин, на границе изъяли серебряные и мельхиоровые ложки и вилки. Сейчас женщина под домашним арестом. Гозман, которого заочно приговорили по делу о фейках о ВС РФ, находится не в России.

Марина Егорова, жена общественного деятеля и оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом), признала вину по делу о контрабанде. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Михаил Бирюков: «Свою вину она признает». Егорова находится под домашним арестом.

Марина Егорова — доктор психологических наук и завкафедрой факультета психологии МГУ. Леонид Гозман — российский политик, бывший лидер партии «Союз правых сил». В начале 1990-х был советником Егора Гайдара, затем работал у Анатолия Чубайса.

Летом прошлого года на российско-эстонской границе в районе Пскова был задержан водитель «мерседеса», который перевозил вещи семьи Гозмана и Егоровой через Эстонию в Германию.

По словам адвоката, изъяли предметы «кухонно-бытовой утвари»: ложки и вилки из мельхиора и серебра.

Предметы остались в наследство от матери Гозмана и были завещаны его дочери, которая живет в Берлине, рассказал Бирюков.

Однако RT со ссылкой на источники заявил, что Егорова пыталась вывезти «множество ценных предметов и антиквариата». И направлялись ценные предметы якобы в Италию, где, по данным телеканала, у семьи политика есть ВНЖ и где он и живет.

Адвокат рассказал, что 27 сентября Следственный комитет возбудил в отношении Егоровой дело о контрабанде. Ей вменяют ч. 3 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда, совершенная группой лиц»). Наказание — от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн руб. 3 октября Егорову задержали, а затем отправили под домашний арест.

«Хотя по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого, тем не менее, нужно получить разрешение Минкульта России. Такого разрешения у водителя «мерседеса» не было», — рассказал Бирюков.

«Проявил безответственность»

Леонид Гозман накануне признал, что «факт правонарушения, к сожалению, имел место».

«Моя вина состоит в том, что я попросил вывезти вещи, которые не прошли экспертизу Министерства культуры. При этом и я, и моя жена были убеждены и убеждены сейчас, что эти вещи не обладают ни культурной, ни серьезной материальной ценностью», — рассказал Гозман РБК.

Он «проявил безответственность, нарушил закон и вынудил нарушить жену».

В июле суд заочно приговорил Гозмана к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Политик покинул Россию в 2022 году.