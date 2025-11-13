«Соблюдал надзор». Власти Франции разрешили Дурову выезжать из страны

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, находящийся во Франции под следствием, получил разрешение свободно выезжать из страны спустя более года после того, как его задержали. Бизнесмен больше не должен регулярно отмечаться в местной полиции. При рассмотрении дела о незаконном контенте в мессенджере его допросили трижды.

Власти Франции сняли с основателя мессенджера Telegram Павла Дурова ограничения на выезд из страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение от 10 ноября полностью снимает запрет на выезд из Франции, а также отменяет ранее предъявляемое к бизнесмену требование регулярно отмечаться в местном полицейском участке, сообщил источник Bloomberg, знакомый с ситуацией и пожелавший остаться анонимным, так как процесс по делу остается закрытым.

Парижская прокуратура пока не давала комментариев по вопросу наложенных на Дурова ограничений.

Его адвокаты Кристоф Ингрейн, Давид-Оливье Камински и Робин Бинсард отказались подтвердить или опровергнуть информацию источника.

Дуров «полностью соблюдал судебный надзор», сообщили France 24 и AFP. В ходе рассмотрения дела о незаконном контенте в мессенджере его допросили трижды.

В чем обвиняют миллиардера

Павел Дуров, получивший французское гражданство в 2021 году, был арестован при выходе из самолета в аэропорту Ле-Бурже в конце августа 2024 года. Ему были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с организованной преступностью. В частности, его обвинили в бездействии и непринятии мер по ограничению распространения криминального контента в мессенджере Telegram.

Дуров находился во Франции с конца августа прошлого года, ему было запрещено покидать страну. Бизнесмен также должен был отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю.

В ходе допроса в декабре 2024 года он заявил, что «осознал всю серьезность обвинений» в адрес своей платформы, и пообещал «улучшить» процесс модерации, сообщали французские СМИ.

В марте французские власти разрешили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель в порядке исключения. После этого в мае Дурову не согласовали визит в США для встречи с инвесторами и визит в Норвегию, где бизнесмен должен был принять участие в Oslo Freedom Forum.

Несмотря на арест, Дуров продолжал работу над созданием децентрализованной вычислительной сети Cocoon (Confidential Compute Open Network), основой которой станут искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн TON. Она должна быть запущена в ноябре.

По словам Дурова, его новый проект позволит владельцам графических процессоров предоставлять вычислительные мощности для майнинга TON, разработчикам — подключать приложения к доступным ИИ-вычислениям, а пользователям — работать с ИИ-продуктами с полной конфиденциальностью. Централизованные ИИ-платформы нередко собирают и используют персональные данные пользователей, тогда как Cocoon создается как альтернатива, основанная на принципах децентрализации и конфиденциальности, утверждает бизнесмен.

В 2016 году Павел Дуров впервые был включен в список богатейших россиян по версии Forbes, его состояние оценили в $0,6 млрд. В 2025 году журналисты поставили Павла Дурова на восьмое место в рейтинге миллиардеров России. Его состояние оценили в $17,1 млрд.