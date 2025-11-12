Президент — культуре: как государство научилось поддерживать смелое и нужное искусство

В России подвели итоги пятнадцатого, юбилейного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Он вновь показал: страна богата творческими инициативами, а государственная поддержка стала мощным стимулом для творческих индустрий по всей стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Драйвер культурного развития

Президентский фонд культурных инициатив был создан 17 мая 2021 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная цель организации — всесторонняя поддержка проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

За четыре года фонд стал ключевой площадкой для реализации самых значимых общественно-культурных проектов: c 2021 года поддержку получили более 11 тыс. инициатив из всех регионов страны.

Как отметил президент России, «более 80 млрд рублей влились в сферу культуры, искусства и креативных индустрий по линии Президентского фонда культурных инициатив. Это способствует воплощению в жизнь востребованных идей в сфере патриотического воспитания, сохранения исторического и культурного наследия».

Пятнадцатый грантовый конкурс подтвердил высокий интерес к фонду творческого сообщества: в 2026 году на него было подано свыше 12 тыс. заявок со всей России. В 2026 году поддержку получат 810 проектов из 86 регионов на общую сумму 4 млрд 796 млн рублей.

Полезные, важные, для всех поколений

Среди победителей конкурса этого года — проекты, которые уже получили признание публики и профессионального сообщества. В частности, музыкальный фестиваль «Диалог поколений», автором которого выступил народный артист России Денис Мацуев, уже не раз объединял молодых исполнителей и признанных мастеров сцены.

«Фестиваль третий год проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Каждый год мы объезжаем десятки регионов — от Калининграда до Владивостока, а в сезон даем более 50 концертов. Миссия фестиваля — поддержка наших уникальных талантов и знакомство их с региональной публикой. Я всегда говорил — все начинается с регионов», — отметил Мацуев.

Другая значимая инициатива, получившая поддержку фонда — спектакль «Вера Мухина», рассказывающий о создании легендарной скульптуры «Рабочий и колхозница» и силе женского таланта. Продюсер проекта Лина Арифулина подчеркнула, что постановка входит в трилогию о выдающихся женщинах России – помимо Мухиной, к ней относятся Агния Барто и Надежда Ламанова.

«Мы рассказываем именно об истории создания скульптуры, о том, как глубоко Вера Мухина глубоко и тонко чувствовала форму — как человек и как женщина. Для меня очень важно донести этот посыл современной молодежи, чтобы каждый, кто видит монумент, знал, сколько души вложено в эту работу», — рассказала Арифулина.

Особое внимание как экспертов, так и публики привлек также первый международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России «#ШОУАБХАЗИИ» — музыкальный проект, объединяющий молодых исполнителей двух стран.

«В нашем новом проекте абхазский и русский языки звучат вместе, в одной песне — и это невероятно красиво! Для меня было очень важно воплотить эту идею, и я искренне рад, что Президентский фонд культурных инициатив поддержал ее. Такая поддержка действительно бесценна», — отметил певец и продюсер фестиваля Александр Шоуа.

На страже культурного суверенитета

По мнению экспертов, работа ПФКИ не только стимулирует творческое развитие, но и способствует сохранению культурных кодов и духовно-нравственных ценностей России.

«Ежегодно фонд поддерживает лучшие проекты, направленные на сохранение наших культурных кодов и их продвижение, это большая и ценная работа. Особенно радостно, что учреждения со всей страны вовлекаются в процесс сотворчества. Мы видим беспрецедентный уровень софинансирования в 2026 году, что говорит о высокой вовлеченности и доверии к фонду », — поделилась генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Кроме того, именно ПФКИ впервые системно связал поддержку искусства с задачами укрепления национального единства и духовной устойчивости общества. Потому сегодня деятельность фонда приобрела особое значение.

«Я очень рад, что Владимир Путин несколько лет назад создал Президентский фонд культурных инициатив для поддержки культурных проектов. Это невероятно важная и ответственная работа, особенно сейчас, когда все мы переживаем огромные цивилизационные изменения и наша культура оказывает колоссальное влияние на единство страны», — заявил альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет.

Прививка от культурной деградации

Деятельность ПФКИ содействует не только развитию творческих индустрий, но и формированию устойчивой культурной политики, отражающей национальные интересы России.

«ПФКИ стал своего рода вакциной от культурной деградации — господдержку получают инициативы, соответствующие мировоззрению России. Благодаря этому лицом культуры становятся здоровые, созидательные проекты, воспитывающие у подрастающего поколения патриотизм и уважение к традициям, открывающие центры творческого роста и дающие дорогу новым дарованиям. Это помогает сохранить нить преемственности культуры России», — полагает политолог Петр Колчин.

Культура как стратегический ресурс

Президентский фонд культурных инициатив за прошедшие годы стал не просто грантовым механизмом, а системным инструментом формирования культурного пространства России.

Поддерживая талантливых создателей и яркие, самобытные идеи, Фонд показывает внимание государства к содержательной стороне культуры, а также помогает реализовать важнейшую задачу — укрепить духовные основы общества, сохранить историческую правду и поддержать культурное единство страны.