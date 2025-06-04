Поедет на СВО: фигурантка дела о бракованных бронежилетах заключила контракт

Фигурантка дела о некачественных бронежилетах подписала контракт на службу в СВО

Фигурантка дела о поставке некачественных бронежилетов Виктория Антонова заключила контракт с Минобороны РФ и отправится на СВО, пишет РИА Новости. По данным агентства, она будет служить в Первом женском батальоне. При этом, по данным ТАСС, Антонова до сих пор в СИЗО и в зону спецоперации пока не отправлялась. Ранее она признала вину по уголовному делу. Антонову обвиняют в крупном мошенничестве и даче взятки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов в российскую армию, финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова подписала контракт с министерством обороны РФ. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

«Она подписала через ФСИН контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов», — рассказал собеседник агентства.

При этом ТАСС пишет, что Антонова до сих пор находится в СИЗО и в зону спецоперации не отправлялась.

В марте Антонова, которой вменяют крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) признала свою вину. Как передает агентство, она сотрудничает со следствием.

Дело о бронежилетах

В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал по делу о поставке некачественных бронежилетов в зоне спецоперации гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова и двух его подчиненных — начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову.

«Соглашение [с Минобороны РФ] было заключено 10 ноября 2022 года и предусматривало изготовление и поставку 20 040 бронежилетов, которыми планировалось укомплектовать участников начавшейся тогда мобилизации, направляемых в зону СВО. Однако, получив средства индивидуальной защиты, военные, как отмечают в ГСУ СКР, установили, что они не соответствуют требованиям контракта», — сообщал «Ъ».

Следствие посчитало, что заказчик в лице оборонного ведомства переплатил и получил некачественное обмундирование. Защита Есипова при этом утверждала, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, которых уличили в крупных хищениях и уволили. Сам гендиректор вину поначалу не признавал.

«В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — заявил Есипов на заседании по избранию ему меры пресечения. Несмотря на аргументы обвиняемого и его защиты, судья приняла решение отправить гендиректора «Пикета» в СИЗО.

В сентябре стало известно, что в деле появились новые фигуранты — Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Сергей Семинихин. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Впоследствии Кальченко признал свою вину, однако отказался давать показания до тех пор, пока не будет ознакомлен с обвинением в окончательной редакции. Есипов, Антонова и Портянников тоже признали вину.

Сколько заработали фигуранты

По данным РИА Новости, руководство ГК «Пикет» получило от Минобороны не менее 2,4 млрд рублей на поставках бронежилетов.

Миллиарды от Минобороны: сколько заработали фигуранты дела о некачественных бронежилетах для армии Не менее 2,4 млрд руб. получили от Минобороны России фигуранты дела о поставке некачественных... 28 августа 11:39

Как выяснил «Ъ», на эти деньги гендиректор ГК «Пикет» купил три участка земли в подмосковной Балашихе, бизнес-центр недалеко от станции московского метро «Тульская», почти полностью выкупил ООО «Фаунд Мэри» и приобрел большое количество акций еще четырех фирм, скупив от 25% до 75% доли их уставного капитала.

Остальные средства были распределены на 22 счета в различных банках. Их, как и прочие активы, обнаружило и арестовало следствие.