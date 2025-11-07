9 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

9 ноября мир вспоминает тяжелые уроки XX века, отмечая Международный день против фашизма и антисемитизма; к нему присоединяется День антиядерных акций — как напоминание об опасности ядерного оружия и рисках ядерной энергетики. К всесторонней поддержке приемных семей сегодня призывает Всемирный день усыновления. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 9 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 ноября

Международный день против фашизма и антисемитизма

9 ноября 1938 года в нацистской Германии начались массовые еврейские погромы, получившие название «Хрустальная ночь» (Kristallnacht). По всей стране нацисты громили еврейские лавки, синагоги и дома, избивали и убивали людей только за их происхождение. Этот ужас стал предвестником Холокоста. В память о событиях той ночи в 1995 году международные организации объявили 9 ноября Днем против фашизма и антисемитизма.

В разных странах в этот день проходят демонстрации против расизма, национализма и других форм проявления ненависти и нетерпимости, выставки, общественные дискуссии, акции памяти и лекции. Дата служит напоминанием о важности борьбы с любыми проявлениями фашистской идеологии.

Международный день антиядерных акций

Международный день антиядерных акций — дата, которая объединяет людей, выступающих за мир без ядерной угрозы. Она напоминает о трагических последствиях ядерных катастроф и призывает к ядерному разоружению, прекращению ядерных испытаний, поиску безопасных и экологически чистых источников энергии. По всему миру проходят акции: от конференций экспертов по безопасности до молодежных флешмобов за «зеленую планету».

Всемирный день усыновления

Всемирный день усыновления посвящен детям, которые обрели семью, и тем, кто открыл свои сердца и дома для них. Не зря эмблемой праздника стало сердце, нарисованное на ладони — как знак открытости и принятия. В этот день люди делятся своими историями — как обрели приемных родителей или детей, обмениваются опытом и дают друг другу поддержку. Всемирный день усыновления – это призыв к обществу быть более внимательным к детям, оставшимся без родителей, и поддерживать тех, кто готов принять их в свою семью.

День матери, потерявшей ребенка

Эта дата направлена на поддержку женщин, переживших утрату — матерей, чьи дети ушли слишком рано. В России этот день отмечают ежегодно во второе воскресенье ноября по инициативе фонда «Свет в руках». Люди собираются вместе, чтобы просто быть рядом, подарить свет, тепло и сочувствие друг другу.

Для многих это возможность не прятать боль, а прожить ее вместе с теми, кто это понимает. В этот день зажигают свечи, пишут письма детям, говорят их имена. И, наверное, именно это самое важное: помнить, что любовь сильнее времени и смерти.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 ноября в других странах

Судьбоносный день — Германия. Такое обозначение жители страны часто используют для 9 ноября. В этот день в разные годы произошло несколько знаковых, переломных для Германии событий, в частности ликвидация монархии (1918), Пивной путч (1923), Хрустальная ночь (1938). Но особо значимой эту дату сделало падение Берлинской стены (1989), что стало символом конца «холодной войны» и победы свободы над страхом. Кто-то в этот день вспоминает трагические моменты истории, кто-то отмечает объединение страны.

close Пограничники ГДР стоят у разрушенной Берлинской стены, 11 ноября 1989 года Lionel Cironneau/AP

Фестиваль оливок — Испания. В испанском городе Баэна, в провинции Кордова, проходит яркий и ароматный фестиваль оливок. Это праздник урожая, когда собирают первые плоды и запускают переработку маслин в оливковое масло. Город буквально пропитывается запахом свежего масла и фиесты. Проходят концерты, дегустации, мастер-классы по сбору урожая.

Праздник урожая «Хасыл байрамы» — Туркменистан. В Туркменистане это один из самых красочных дней в году. Он символизирует благодарность земле и людям, которые трудились весь сезон. На площадях городов проходят выставки сельхозпродукции, народные концерты и конкурсы фермеров. Главный акцент — на хлебе, фруктах и хлопке, ведь именно они считаются богатством страны.

Религиозные праздники 9 ноября

День мученика Нестора Солунского

9 ноября православная церковь чтит память мученика Нестора Солунского, одного из самых почитаемых раннехристианских святых. Согласно преданию, он жил в III–IV веках в греческом городе Фессалоники (Солунь) и был учеником святого Димитрия Солунского. Когда император Максимиан устроил гладиаторские бои, Нестор выступил против любимца императора — великана Лия и, помолившись Богу, победил его. Но вместо почестей христианина ждала казнь. С тех пор святого Нестора почитают как образец мужества, силы духа и преданности вере.

День преподобного Нестора Летописца

В этот день также вспоминают одного из самых выдающихся деятелей древнерусской культуры, составителя «Жития Феодосия Печерского» и «Жития Бориса и Глеба» преподобного Нестора Летописца. Он также вошел в историю как автор «Повести временных лет» — первой летописи Древней Руси. Этот монах Киево-Печерской лавры, живший в XI-XII веках, оставил потомкам бесценные исторические свидетельства. Его труд — глубокое размышление об истории, вере и моральных ценностях.

Обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского в Переславле-Залесском

9 ноября отмечается обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского, жившего в XIII веке. Он был сыном князя Феодора Ростиславича и известен своим благочестием и скромностью. Князь Андрей отказался от борьбы за власть и посвятил жизнь служению Богу и людям. После смерти его мощи были чудесным образом обретены в 1540 году в Переславле-Залесском, что стало важным духовным событием для Русской церкви. Этот день напоминает верующим о том, что истинное величие не в земных титулax, а в смирении и вере.

9 ноября Русская православная церковь также чтит память: • преподобного Нестора, Некнижного, Печерского, в Дальних пещерах;

• мучениц Капитолины и Еротииды;

• мученика Марка Фиваидского и иже с ним;

• преподобномученика Сергия (Чернухина).



Католическая церковь в этот день празднует:



• освящение Латеранской базилики.

Народные праздники и приметы 9 ноября

Зарок на Параскеву

В народном календаре 9 ноября — Зарок на Параскеву, праздник, который отмечали в канун Дня святой Параскевы Пятницы, покровительницы женщин, семьи и домашнего уюта. На Руси ее особо почитали: перед образом святой молились о здоровье близких, благополучии в доме и удачном замужестве. В этот день женщины прибирались в избе, стирали, пряли, шили — но с особым уважением к Параскеве, которая считалась помощницей в женских делах. По поверью, если не почитать Параскеву, можно навлечь беду или болезни.

Приметы

Если лед на реке стал толстым — зима будет суровой.

Вороны каркают громко — к снегу и холоду.

Кошка сворачивается клубком и прячет нос — жди морозов.

Дым от трубы стелется по земле — скоро потеплеет.

Снег лег на мокрую землю и не тает — зима встанет прочно и надолго.

Если на Параскеву ясно и тихо — весна обещает быть ранней и дружной.

Какие исторические события произошли 9 ноября

1799 год — во Франции Наполеон Бонапарт совершил переворот, сверг Директорию и установил режим Консулата. Так завершилась Великая французская революция и началась эпоха Наполеона.

1804 год — в Москве открыт первый городской водопровод — чистая вода впервые поступила в дома жителей по трубам.

1888 год — в Лондоне убита Мэри Джейн Келли — последняя известная жертва маньяка Джека-потрошителя.

1906 год — в России началась «столыпинская» аграрная реформа, нацеленная на появление класса крестьян-собственников и постепенный уход от крестьянской общины как коллективного собственника земель.

1907 год — правительство колонии Трансвааль преподнесло в дар британскому королю Эдуарду VII алмаз «Куллинан», или «Звезда Африки» — самый большой и дорогой в мире. Его масса составляла 3106,75 карата. Позже алмаз был разделен на несколько частей.

1911 год — русский изобретатель Глеб Котельников провел успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1.

1918 год — в Германии свергнут император Вильгельм II, а страна стала республикой. Так завершилась эпоха монархии в стране.

1921 год — в Италии основана Национальная фашистская партия во главе с Бенито Муссолини — событие, определившее политический облик Европы на десятилетия вперед.

close Бенито Муссолини AP

1953 год — Камбоджа получила независимость, освободившись от французского протектората.

1965 год — крупнейшая авария в энергосистеме Северной Америки оставила без света 30 млн человек в США и Канаде. Нью-Йорк погрузился в темноту на 13 часов.

1979 год — в США по ошибке системы NORAD объявили ядерную тревогу: компьютер сообщил о советском нападении. Мир находился в шаге от катастрофы, пока ошибку не обнаружили.

1985 год — 22-летний Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) победил Анатолия Карпова и стал самым молодым чемпионом мира по шахматам.

Дни рождения и юбилеи 9 ноября

В 1656 году родился Пауль Алер — немецкий философ, писатель, педагог и иезуит, автор трудов по языкознанию, теологии, философии, поэзии.

В 1818 году родился Иван Тургенев — русский писатель, классик мировой литературы, автор романов «Отцы и дети» и «Дворянское гнездо».

В 1864 году родился Дмитрий Ивановский — русский микробиолог, открывший вирусы и положивший начало вирусологии.

В 1885 году родился Велимир Хлебников — русский поэт-футурист, философ языка, автор «Законов времени».

close Велимир Хлебников (1885-1922) РИА Новости

В 1902 году родился Митрофан Неделин — главный маршал артиллерии, главком Ракетными войсками стратегического назначения, Герой Советского Союза, погибший в 1960 году при испытании ракеты Р-16.

В 1914 году родилась Хеди Ламарр — австрийская и американская актриса и изобретательница, чьи идеи легли в основу Wi-Fi и Bluetooth.

В 1929 году родился Юрий Чулюкин — советский кинорежиссер, сценарист, киноактер, народный артист РСФСР, снявший любимые миллионами зрителей комедии «Девчата» и «Неподдающиеся».

В 1934 году родился Карл Саган — американский астрофизик, писатель и популяризатор науки, автор книги «Космос».

В 1936 году родился Михаил Таль — советский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам.

В 1951 году родился Александр Белов — советский баскетболист, олимпийский чемпион. Именно он сделал победный бросок на последней секунде финального матча Олимпийских игр 1972 года, который принес победу сборной СССР над командой США.

Кто отмечает день рождения

96 лет исполняется Александре Пахмутовой — советскому и российскому композитору, автору песен «Надежда» и «Главное, ребята, сердцем не стареть».

51 год исполняется Алессандро Дель Пьеро — итальянскому футболисту, чемпиону мира и легенде клуба «Ювентус».

50 лет исполняется Марии Ситтель — российской телеведущей и лауреату премии ТЭФИ.

47 лет исполняется Ольге Брусникиной — трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию и заслуженному мастеру спорта России.

close Спортсменки Ольга Брусникина и Мария Киселева завоевали 1-е место в соревнованиях по синхронному плаванию на XXVII летней Олимпиаде в Сиднее, 2000 год Сергей Гунеев/РИА «Новости»

42 года исполняется Глафире Тархановой — российской актрисе театра и кино, известной по сериалам «Громовы» и «Султан моего сердца».

41 год исполняется Дельте Гудрем — австралийской певице, композитору и актрисе, обладательнице множества музыкальных премий.