Как взять ребенка из детского дома: инструкция для будущих родителей

По данным Минпросвещения, за последние десять лет в России стабильно сокращается число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К февралю 2022 года в РФ было 36 246 таких детей. «Газета.Ru» узнала у юристов и представителей благотворительных фондов, что важно знать тем, кто планирует взять ребенка из детского дома.

Чем отличаются разные виды устройства ребенка в семью

Действующее законодательство предусматривает несколько форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью: усыновление или удочерение, опеку и попечительство, устройство в приемную семью, патронат.

Как объяснила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова, приоритетной формой устройства считается усыновление или удочерение. Это значит, что ребенка принимают в семью на правах кровного и он обладает всеми правами, как уже родившиеся у этих родителей дети. Усыновление происходит через суд по заявлению лица или лиц, подавших документы на проведение процедуры. Потенциальные родители должны доказать, что обладают необходимыми средствами, а также жильем, чтобы растить ребенка (или нескольких детей).

«Опека (до 14 лет) и попечительство (с 14 до 18 лет) — принятие ребенка в семью в целях его содержания, воспитания, образования, а также для защиты его прав и интересов. Опекун становится законным представителем ребенка и совершает от его имени и в его интересах все юридически значимые действия», — объяснила Новожилова. Специалист отметила что обязанности, которыми наделяются опекуны, исполняются безвозмездно, но при этом опекун получает ежемесячное пособие на содержание подопечного в размере, установленном тем субъектом РФ, где семья проживает. Часто эту форму устройства выбирают, когда речь идет о приеме ребенка в семью близких родственников (например, тети, бабушки).

Кроме опеки и попечительства, есть устройство детей в приемную семью. От первых двух форм оно отличается тем, что приемные родители и органы опеки заключают между собой договор. Этот документ, как рассказала «Газете.Ru» консультант горячей линии фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Марина Трубицкая, включает какие-то дополнительные обязанности, которые родители обязаны соблюдать.

«Условия договоров обычно отличаются в зависимости от региона: где-то родителей просят пройти дополнительное обучение, где-то они должны предоставить больше отчетности, где-то обязательно есть психологическое сопровождение. В целом заключение договора предусматривает плотное общение с опекой вплоть до совершеннолетия ребенка», — подчеркнула Трубицкая.

При устройстве по договору, приемные родители помимо пособия на содержание ребенка получают ежемесячное вознаграждение, установленное законодательством субъекта РФ, на территории которого семья проживает. Обычно эту форму выбирают те, кто не связан с ребенком кровными узами.

Помимо прочего, ребенка можно взять под патронат — эта форма устройства регулируется только законами субъектов РФ. «Как правило, патронатный воспитатель является или становится работником учреждения, воспитанником которого является ребенок, и осуществляет свои функции на основании трудового договора и договора о патронатной семье по принципу разграничения прав и обязанностей по защите прав несовершеннолетнего (какие-то полномочия передаются патронатному воспитателю, какие-то остаются за администрацией учреждения)», — пояснила руководитель «Арифметики добра» Новожилова. Список полномочий обычно регулируется законодательством конкретного субъекта и прописывается в договоре о патронате.

Кроме усыновления, опеки и попечительства и патронажа, есть так называемая гостевая опека или временная передача детей в семьи граждан РФ. Эксперты подчеркнули, что неправильно относить ее к формам семейного устройства.

В случае гостевой опеки ребенок проводит в семье лишь часть времени (выходные, каникулы, праздники), а затем возвращается в детский дом. Срок временного пребывания в семье, как объяснила Новожилова, не может превышать трех месяцев, и лишь в исключительных случаях (например, при необходимости лечения) его могут продлить до полугода.

На горячей линии фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» рассказали, что решение о посещении ребенком семьи принимает директор детского дома, который хорошо знает подопечных. «Гостевой режим подходит подросткам, но не маленьким детям — им сложно объяснить, почему их забирают только в определенные дни и почему потом они возвращаются в учреждение», — заключила консультант Трубицкая.

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Что нужно для того, чтобы взять ребенка из детдома

Наиболее полной информацией о процедуре усыновления, попечительства обладают местные органы опеки. Поэтому специалисты порекомендовали в первую очередь установить контакт с этой организацией.

Обязательным пунктом в «резюме» потенциальных кандидатов на усыновление и опеку является успешное прохождение школы приемных родителей.

Непосредственно для принятия ребенка в семью пакет документов практически не отличается.

«Во всех случаях в органы опеки и попечительства необходимо представить заявление, документ удостоверяющий личность и соответствующее заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства гражданина, о возможности быть усыновителем или опекуном (попечителем) либо о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью. Для принятия ребенка под опеку (попечительство), в патронатную семью и на временное пребывание, необходимо также представить письменное согласие всех совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также несовершеннолетних, достигших десятилетнего возраста членов его семьи о том, что они не возражают против передачи ребенка (детей) в их семью. Для усыновления такого согласия не требуется», — рассказала руководитель фонда «Арифметика добра».

К заявлению также придется приложить документ об отсутствии судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. В список документов входит справка, подтверждающая наличие у семьи дохода — требования к нему отличаются в зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Где искать ребенка для усыновления

Для начала стоит обратиться в территориальные органы опеки, так как они первые получают информацию об отказниках из ближайших роддомов, и о детях, которые по каким-то причинам остались без попечения родителей.

«Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня получения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, обязан направить информацию о нем в соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ для учета в региональном банке данных таких детей, организации его устройства в семью на территории данного субъекта РФ», — поделился ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов. Он уточнил, что одновременно информацию о ребенке направляют в федеральный орган исполнительной власти, который добавит анкету несовершеннолетнего в федеральный банк данных о детях. Эта процедура регулируется Федеральным законом от 16 апреля 2001 года N 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

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Нужно ли брать вместе с выбранным ребенком его братьев и сестер

«В законе есть такая фраза: «устройство братьев и сестер в разные семьи не допускается, кроме случаев, когда это соответствует интересам ребенка». То есть, получается, что опека всегда решает этот вопрос по ситуации», — объяснила консультант горячей линии фонда «Волонтеры в помощь детям-сирота» Трубицкая. Бывает, когда дети из одной семьи не подозревают о существовании друг друга: например, сначала в учреждение попал старший ребенок, а потом — младший. Или один из детей находится в доме инвалидов, а другой в обычном детском доме. В таких случаях, по словам Трубицкой, сиблинги не видятся друг с другом, а значит, не испытывают привязанности. Для остальных детей, которые живут в учреждении вместе с братьями и сестрами, разлучение может стать травмирующим опытом.

Что такое тайна усыновления и как ее соблюдают

Специалисты подчеркнули, что законом охраняется именно тайна усыновления. Другие формы семейного устройства тайны не содержат. Если ребенок находится под опекой или живет в приемной семье, об этом будет знать и школа, и другие организации.

«Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка», — предостерег юрист Аванесов. Разглашение тайны усыновления вопреки воле родителей ребенка, из корыстных или иных побуждений, попадает под ст. 155 УК РФ.

Как объяснила консультант Трубицкая, сейчас в Школах приемных родителей объясняют, что тайна усыновления — не самое правильное решение, ведь ребенок имеет право знать, что у него есть биологические родители. Все же, по словам консультанта, есть усыновители, которые, забирая младенца, меняют ему не только имя и фамилию, но иногда место и дату рождения.

«Важно, что тайна может быть как от посторонних людей, так и от самого ребенка. И даже если он каким-то образом во взрослом возрасте об этом узнает, шансы выяснить свое происхождение сводятся к нулю, если на это не дадут разрешение его родители. И не важно, сколько приемному ребенку лет: 18 или 40», — рассказала Трубицкая. Но, все же, по личным наблюдениям специалиста, все больше усыновителей выбирают воспитывать детей в открытости, без тайн, понимая, что часто все тайное становится явным. И такая информация может стать для взрослого человека серьезным потрясением.